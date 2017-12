Ťažký je život mafiána

Hry s mafiánskym námetom zažívajú veľmi dobré časy a nejeden tím vývojárov sa na novom trende snaží zviezť. Produktom tejto snahy je aj nová hra Gangland, ktorá sľubuje originálne spracovanie a variabilnú zábavu vo svete zločinu.

10. jún 2004 o 0:00 MICHAL GARDIAN

Ako začínajúci gangster sa postavíte do stredu súperenia mafiánskych bratov. Pekne "od podlahy" získavate vplyv vo viacerých mestách, pridávajú sa k vám tvrdí chlapci do tímu aj obete, ktoré odmietli spolupracovať. Od svojho šéfa dostávate jednu úlohu za druhou, zarábate peniaze na výpalnom a vraždami a váš tím si vylepšuje rozličné štatistiky. Teoreticky teda ide o slušnú zábavu.

Ale len teoreticky. Už od počiatku hra pôsobí akosi neutrasene a trocha chaoticky. To sa postupne zmení na pocit nudy a jednotvárnosti, keďže jednotlivé úlohy sú veľmi podobné a nenavodzujú túžbu pokračovať ďalej. Môžete síce využívať rozličné zbrane aj s niekoľkými druhmi nábojov a vymýšľať rôzne bojové taktiky, ale to situáciu nezachraňuje. Taktiku totiž musí podporiť dobrá umelá inteligencia na oboch stranách. Ani tu autori nezažiarili a hoci si to v prestrelkách možno nevšimnete, prejavy pokročilejšej inteligencie úplne chýbajú. Aj vaši zverenci občas konajú nelogicky a je problém aj vďaka neergonomickému ovládaniu ich "ukočírovať". Nepriatelia zasa majú obrovskú výdrž, ale vymyslieť nejaký rozumný útok už nedokážu. Ďalší problém môže spôsobiť aj ukladanie pozícií, ktoré nie je ľubovoľné a pri malom zaváhaní môže spôsobiť nemalú frustráciu z opakovania celej úrovne. Autori na to aspoň sľubujú opravný "patch".

Grafika tiež nie je nič extra. Základné normy 3D grafiky spĺňa, ale neoslní veľkými detailmi ani prehľadnosťou.

Oveľa lepšie je na tom zvuková stránka, ktorá prekvapí výborným dabingom a celkom originálnym mixom hudby s niekoľkými naozaj podarenými motívmi.

Gangland teda môžeme odporučiť iba hráčom zblázneným do mafiánskych hier, ktorí zároveň trpia trocha masochistickými sklonmi.

Odporučená konfigurácia: procesor 2 Ghz,

512 MB RAM, 64 MB grafická karta

