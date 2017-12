Aké budú televízory v budúcnosti?

Ako si predstavujete sledovanie televízie o dvadsať rokov? Umožní vám televízor na chvíľku zastaviť prehrávanie a potom v ňom pokračovať, keď si budete potrebovať práve v najnapínavejšej časti filmu či športového prenosu odskočiť?

9. jún 2004 o 0:00 Tomáš Bella

O skratke OLED (Organic Ligh-Emitting Diodes) budeme o pár rokov zrejme počúvať rovnako často, ako dnes o LCD. Nová technológia je príbuzná miniatúrnym LED-diódam, ktoré sa už dnes používajú na osvetľovanie v množstve zariadení, od budíkov až po drahšie typy semaforov. V budúcnosti by mohla umožniť napríklad aj výrobu ohybných displejov. Na snímke je prvý 40-palcový OLED monitor na svete, ktorý pred dvoma týždňami predstavila spoločnosť Seiko Epson. FOTO - REUTERS





To nepochybne, ale prečo by ste obraz zastavovali, keď si môžete televízor jednoducho zrolovať do novín a odniesť so sebou?

Televíziu čaká o desať až dvadsať rokov zásadný prerod z analógového na digitálne vysielanie - a všetci diváci budú dovtedy potrebovať špeciálne prídavné zariadenia alebo úplne nové televízory. Tie sa na dnešné už nemusia veľmi podobať, vravia výrobcovia - oblasť zobrazovania totiž zásadný technologický prerod ešte len čaká.

Kedy zlacnejú ploché obrazovky?

Klasické rozmerné televízne prijímače "s bruchom", rovnako ako tradičné veľké (CRT) monitory, budú pre dnes narodené deti v dospelosti rovnako zastaraným zariadením, ako sú dnes písacie stroje - určite na ne ešte občas natrafia, ale ich neohrabanosť a nepraktickosť sa im bude zdať nepochopiteľná. Ploché televízory nebudú rozmermi presahovať veľkosť svojej obrazovky, budete ich môcť ľahko prenášať či zavesiť na stenu.

Aj dnes ich už môžete vidieť v každom obchode, avšak len v máloktorej domácnosti. Príčinou sú ceny - za väčší televízor s plochou obrazovkou zaplatíte aj sto- či dvestotisíc korún.

Problémom je, paradoxne, práve veľký záujem zákazníkov - dopyt po LCD displejoch pre monitory a plochých televízoroch za posledné dva roky vzrástol oveľa rýchlejšie, ako výrobné kapacity. Monitory sa preto stali prakticky jedinou novou technológiou, ktorej ceny neklesajú, ale stúpajú a ich výrobcovia a predajcovia si vychutnávajú obrovské obchodné prirážky. Relatívne najviac sa zvyšujú ceny malých, 15-palcových počítačových LCD monitorov.

Televízory s plochými obrazovkami sú dnes približne šesťkrát drahšie, ako klasické televízory porovnateľných veľkostí - napriek tomu sa ich predaj tento rok podľa odhadov zdvojnásobí a bude predstavovať šesť percent celkového predaja televízorov.

Tento rok však bude v Ázii spustených sedem nových tovární na výrobu plochých obrazoviek a budúci rok ďalších päť (výroba LCD je technologicky mimoriadne náročná a vybudovanie továrne stojí dve až tri miliardy dolárov). Ceny by teda najneskôr po Vianociach mali začať klesať. Podľa odborníkov však potrvá ešte najmenej dva roky, kým sa ceny plochých televízorov dostanú na takú úroveň, aby o nich mohli uvažovať aj bežní zákazníci. Masové nákupy do domácností sa vraj začnú, keď ceny klesnú na polovicu dnešných - čiže "len" na trojnásobok cien klasických televízorov. Najrýchlejšie by mali od budúceho roka klesnúť ceny najväčších LCD televízorov - 30-palcové, ktoré sa dnes predávajú za 90-130-tisíc korún, by mali zlacnieť pod 60-tisíc.

Väčší nemusí byť lepší

Okrem rastu cien namiesto ich poklesu sa televízory od ostatnej elektroniky odlišujú aj v inom - stále pri nich platí "mačovský" princíp - čím väčšie - tým lepšie. S príchodom plochých obrazoviek by sa to mohlo zmeniť - cool už nebude len obrazovka, ktorá zaberie polovicu steny v obývačke, ale aj malý displej, ktorý si v prípade potreby prenesiete kamkoľvek - na nočný stolík, do kuchyne alebo do vane. (Televízia sa, samozrejme, ešte predtým bude musieť naučiť komunikovať bezdrôtovo.)

Výrobcovia však chcú ísť ešte ďalej - usilovne pracujú na koncepciách displeja, ktorý by mal byť nielen prenosný, ale aj ohybný, takže si ho budete môcť zrolovať do tašky a vytiahnuť na kúpalisku. Prvé prototypy už existujú, v obchodoch si však ohybné displeje budeme bežne kupovať až približne o dvadsať rokov. Zaujímavé LCD televízory a monitory na našom trhu

Prestigio LCD TV P172W (23 790 Sk)

Plochá LCD obrazovka počítačového monitora s uhlopriečkou 17 palcov dosahuje rozlíšenie až 1280x768 bodov s kontrastným pomerom 600:1. Atraktívny moderný dizajn odhaľujúci plochú stereofónnu reproduktorovú súpravu však naznačuje, že nie je núdza ani o multimédiá. I bez pripojenia k počítaču možno sledovať televízne programy, filmy z pripojeného DVD prehrávača či kamery. Diaľkový ovládač umožňuje pohodlné ovládanie a prepínanie vstupov a automatizované ladenie.

Hansol HW1710 LCD (25 990 Sk)

Širokouhlý LCD monitor so zabudovaným TV tunerom zobrazuje na ploche s uhlopriečkou 17 palcov obraz s rozlíšením 1024x768. I keď je počítač vypnutý, diaľkový ovládač možno využiť pre zapnutie televízneho vysielania či prezeranie teletextu. Vstupy VGA, S-Video, SCART a kompozit umožňujú súčasné pripojenie širokej škále domácich zariadení. Kontrast dosahuje úroveň 350:1 a kvalita zobrazovania bežne vyžadovanú úroveň.

Panasonic TX-22LT3 (79 990 Sk)

Širokouhlá plochá LCD obrazovka televízneho prijímača s uhlopriečkou 55,8 centimetra zobrazuje video s kontrastom 400:1 so 480 zobrazovacími riadkami. LCD panel s umelou inteligenciou optimalizuje zobrazenie tak, aby čierna bola vždy skutočne čierna a rýchlo sa meniace scény netrpeli nedostatkom "rozbitia" na dvojicu vzájomne posunutých obrazov. Podpora teletextu, širokej škály zobrazovacích noriem a stereofónny zvuk HammerDrive so zvýraznenými basmi sú samozrejmosťou. (mg)