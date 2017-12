Nebesá ponúkli po 122 rokoch zriedkavý tranzit Venuše popred Slnko

8. jún 2004 o 17:23 TASR

Londýn 8. júna (TASR) - Ľudia na celom svete mohli dnes sledovať tranzit Venuše popred Slnko - ťažko viditeľný šesťhodinový kozmický fenomén, ku ktorému došlo po 122 rokoch.

Pretože planéta pomenovaná podľa rímskej bohyne lásky pokrývala iba tisícinu solárneho disku, nedošlo k pozorovateľnému zatmeniu. Úkaz mohla vidieť väčšina sveta, s výnimkou Pacifiku a regiónov, kde bolo zamračené.

Väčšina ľudí vyjadrila strach a údiv pri výnimočnom momente, ku ktorému dôjde najbližšie v roku 2012, a potom až v roku 2117, kedy bude sťažka nažive niektorý z terajších obyvateľov Zeme.

Tí, ktorí si s dostatočným predstihom nekúpili špeciálne okuliare alebo teleskopy, sa rozhodli sledovať fenomén cez webkamery, avšak internetové servery boli preťažené. Trvalo dlhú dobu, kým sa naťahali obrázky, napríklad z Viedenského univerzitného observatória v Rakúsku.

Observatórium v austrálskom Perthe upustilo od priameho prenosu, keďže sa zatiahla obloha. Namiesto tranzitu Venuše ponúkalo na obrazovke záber otca so synom na balkóne observatória. V mestách s observatóriami a planetáriami sa verejnosť zhromažďovala pred gigantickými obrazovkami, aby pozorovala jav.

Hovorca Rostockého observatória na nemeckom baltickom pobreží komentoval situáciu slovami: "Sme plní. Nikto ďalší sa už nezmestí."

Pokladňa Hamburského planetária predala na ráno 1500 lístkov. Prišla i celá jedna trieda z katolíckeho gymnázia, ktorá zmenila exkurziu s vedeckým programom na párty doplnenú opekaním.

Pozeranie priamo do Slnka sa neodporúčalo, keďže to môže viesť k oslepnutiu. Fenomén je ťažké vidieť, do roku 1639 nebol vôbec zaznamenaný. Vyvolal ale nákladné vedecké pozorovania v 18. a 19 storočí.

Tranzit Venuše po prvý raz predpovedal nemecký astronóm Johannes Kepler v roku 1627, no zomrel skôr, než ho sám mohol zhliadnuť. Po prvý raz pozoroval prechod planéty cez slnko anglický astronóm Jeremiah Horrocks v roku 1639.

Vedci v minulosti využívali tranzit na výpočet vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. Teraz sa to robí prostredníctvom radaru. Fenomén je zaujímavý s ohľadom na pátranie po vzdialených planétach obiehajúcich okolo ich sĺnk. Dáta z tranzitu sa dajú porovnať s jemnými variáciami hviezdneho svetla prichádzajúceho z rôznych kútov vesmíru. Astronómovia dúfajú, že to odhalí neznáme vesmírne objekty.

Venuša - tretí najjasnejší objekt na oblohe po Slnku a Mesiaci, má priemer 12.100 kilometrov, čo je takmer toľko, ako v prípade Zeme. Život na nej nie je možný pre páľavu, atmosféru pozostávajúcu hlavne z oxidu uhličitého a obrovského tlaku na jej povrchu.

Hoci počas tranzitu bolo Venušu vidno iba chabo, obyčajne sa dá pozorovať dobre, ako Zornička a Večernica pri úsvite a západe.