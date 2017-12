Stargate SG-1 sa dočká aj herného spracovania

8. jún 2004 o 10:03 Ján Kordoš

Rovanko ako v jednotlivých epizódach i v hre budeme sledovať príbehy zoskupenia SG-1 a hrať budeme za všetkých členov tímu vo forme FPS. Z rozhovoru pre Homelan však tvorcovia Perception Games spomenuli, že žáner FPS obohatili o niektoré svoje originálne prvky, tie však neboli bližšie špecifikované. Dôraz by mal byť kladený na multiplayer, ten nebol rovnako definovaný, boli by sme však radi, ak by sa každý hráč chopil jedného člena tímu a spoločne by odhaľovali nové planéty. Podporovaný bude systém deathmatch, CTF a veríme, že sa presadí aj kooperatívne hranie. Príbeh bude zachytávať to najlepšie zo všetkých epizód, uvidíme, ktoré budu vybrané.

Nič bližšie zatiaľ známe nie je, len sa rozhoduje o distribútorovi projektu, ktorým by sa teoreticky mohol stať nemecký Jowood. Do dátumu vydania hry (koniec roku 2005) je ešte času dosť, veríme, že na povrch vyplávajú nové informácie a dočkáme sa skvelého spracovania seriálu.