Info, obrázky a demo k NHL Eastside Hockey Manager

8. jún 2004 o 9:43 Ján Kordoš

O distribúciu produktu sa postará firma CD Projekt, ktorá je známa aj svojimi lokalizáciami, takže si hru vychutnáme v českom jazyku. Databáza hry bude skutočne obrovská, hovorí sa o 10.000 hráčoch, tisícke klubov a dvadsiatke klubových súťaží. Každý hráč bude detailne charakterizovaný vlastnosťami, tie by mali vychádzať z reality, takže sa už nestane, že by Rišo Zedník bol nejaké béčko. Sports Interactive zapracovali aj na prestupoch, mali by prebiehať ako v skutočnosti. Pozornosť sa však sústreďuje na samotnú simuláciu zápasu, tá by mala brať ohľad na psychiku každého hráča a jeho schopnosti. Rozhodovať bude optimálne navrhnutie formácii a zadanie úloh jednotlivým hráčom. Nestačí spraviť dve silné päťky a tie nech hrajú. Hokej je tímová hra a hrá ju 19 hráčov a všetci sa musia zapájať. Už sa tešíme v hlave skladáme zostavu snov :).

