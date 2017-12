Orange zjednodušil a sprehľadnil Prima Varianty

Zákazníci predplatenej služby Prima spoločnosti Orange Slovensko majú možnosť od 2. júna využívať novú ponuku Prima variantov.

8. jún 2004 o 9:24

Tie im umožňujú počas zvoleného obdobia telefonovať a posielať SMS správy za výhodnejšie ceny.

Nové Prima varianty umožňujú telefonovať vo vybraných časoch za cenu od 1,50 Sk (vrátane DPH) za minútu a posielať SMS za cenu 1,50 Sk vrátane DPH.

Pôvodná ponuka Prima variantov obsahovala šesť rôznych možností, ako ušetriť pri telefonovaní a odosielaní SMS správ. S cieľom zjednodušiť a ešte viac zatraktívniť túto ponuku prináša Orange tri Prima varianty s rovnakými výhodami, ktoré sa líšia len v dĺžke platnosti profilu. Možnosť aktivácie pôvodných šiestich profilov Prima variant skončila 1. júna 2004.

Prima variant mesiac má platnosť 30 dní a umožňuje po aktivácií telefonovať na zákaznícke čísla v sieti Orange Slovensko v pracovných dňoch od 18.00 do 21.00 za 3 Sk za minútu a od 21.00 do 07.00 či cez víkendy a sviatky za 1,50 Sk za minútu. Odoslanie SMS správy do národných sietí na Slovensku stojí 1,50 Sk. Aktivačný poplatok za profil Prima variant mesiac je 79 Sk s DPH.

Rovnaké výhodné ceny prináša aj Prima variant týždeň, ktorého platnosť je 7 dní a zákazníci si ho môžu aktivovať za 29 korún.

Ak si zákazník aktivuje Prima variant deň, môže do polnoci daného dňa využívať zvýhodnené ceny za aktivačný poplatok 9 korún.

Do konca februára 2005 umožňuje Orange aktiváciu nových profilov Prima variant so zľavou: profil Prima variant mesiac za 60 Sk, Prima variant týždeň za 22 Sk a Prima variant deň za 7,50 Sk. Profily Prima variant si za zvýhodnené ceny môže aktivovať každý zákazník predplatenej služby Prima, ktorý vyplní krátky dotazník, kde uvedie svoje základné identifikačné údaje. Zvýhodnené ceny za profily Prima variant môže zákazník uplatniť aj opakovane do konca februára 2005. Zber dotazníkov sa končí 31. decembra 2004.

Prima varianty si môžu zákazníci predplatenej služby Prima aktivovať zavolaním alebo zaslaním SMS na krátke číslo 444.

V dotazníku majú zákazníci služby Prima možnosť prihlásiť sa aj na odber reklamných správ. Ak túto ponuku využijú, zaradí ich Orange do pravidelného mesačného žrebovania, v ktorom získa 25 zákazníkov telekomunikačné služby v hodnote 1000 korún, alebo rôzne ceny od partnerov spoločnosti Orange Slovensko v rovnakej hodnote.

V aktuálnej ponuke pre záujemcov o službu Prima je šesť balíkov, ktoré okrem kvalitných telefónov obsahujú aj balík Prima štart 444 s novou SIM kartou a telefónnym číslom Prima, kreditom 300 korún, aktivovaným profilom Prima variant mesiac a službou CLIP na 30 dní zdarma. Do vyčerpania zásob bude k Prima balíkom doplnené aj prekvapenie.

Od 2. júna Orange rozšuje aj počet bankomatov, na ktorých je možné obnoviť kredit na karte Prima. 145 bankomatov Poštovej banky a OTP Banky Slovensko od tohto dátumu umožní obnovovať kredit na Prima karte, podobne ako to už doteraz umožňovali bankomaty Slovenskej sporiteľne, UniBanky, Ľudovej banky, Všeobecnej úverovej banky a Dexia banky Slovensko až do výšky denného limitu platobnej karty zákazníka. Kredit je na bankomatoch možné obnoviť v hodnote 200 Sk, 350 Sk, 500 Sk, 690 Sk, 1000 Sk, a 1500 Sk. Pri každej obnove Prima kreditu cez bankomat získava zákazník bonus vo výške 7%.