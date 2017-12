Dovolenka: telefonovanie zo zahraničia

8. jún 2004 o 0:00

Komunikácia prostredníctvom mobilného telefónu sa v priebehu niekoľkých rokov stala nevyhnutnosťou. Užívateľ telekomunikačných služieb má možnosť aktivovať si rôzne formy sprevádzkovania služieb mobilnej komunikácie v zahraničí - tzv. roamingu. Ponúkame vám prehľad roamingových služieb jednotlivých operátorov.

EUROTEL

Roaming pre zákazníkov EuroTelu

Roaming mobilného telefónu je určite praktická vec, ale kto nechce zbytočne míňať, mal by pozorne zvážiť druh roamingového programu, ktorý si zvolí. Paušálový zákazník EuroTelu si môže aktivovať roaming zadarmo, ak má splatené tri posledné faktúry a nemá žiadne staršie dlhy.

Mesačné poplatky sa mu účtujú z mesačnej faktúry. Na rozdiel od minulosti už nemusí mať zriadený inkasný príkaz k účtu s minimálnym limitom 5000 korún. Túto sumu musí zákazník zložiť jedine v prípade, ak nespĺňa vyššie spomínané dve podmienky. Za odchádzajúce SMS správy, odchádzajúce a prichádzajúce hovory platí zákazník podľa cenníka krajiny, v ktorej sa nachádza.

Užívateľ programu Easy má podľa typu svojej karty možnosť vybrať si medzi programom Easy SMS roaming (pre programy Easy life a Easy nonstop), ktorý umožňuje len prijímať a posielať SMS správy a plnohodnotným roamingom Easy roaming (pre program Easy team). Pri aktivácii musí mať kredit vyšší ako 200 korún a počas doby využívania mu nesmie klesnúť pod 50 korún. Aktivácia je zadarmo, dá sa realizovať osobne, písomne i telefonicky na čísle 12351. Neplatia sa žiadne mesačné poplatky.

ORANGE

Roaming program spoločnosti Orange

Zákazník spoločnosti Orange, ktorý má paušál, si môže vybrať z troch druhov roamingu. Roaming 2000 umožňuje prijímať aj odosielať SMS správy a telefonovať zo zahraničia na Slovensko - prichádzajúce hovory sú však zablokované. Tento druh služby sa dá využívať asi v 50 krajinách. Aktivácia programu je zadarmo, ak od podpísania zmluvy o paušále uplynul aspoň rok a počas posledných 6 mesiacov bolo maximálne raz obmedzené alebo prerušené poskytovanie služieb pre omeškanú platbu. V prípade nesplnenia podmienok sa platí záloha 2000 korún, pričom mesačný poplatok sa neplatí. Aktivovať program je možné na čísle 2000.

Pri programe Roaming - svet je možné okrem prijímania a odosielania správ a prijímania hovorov aj telefonovať zo zahraničia. Aktivácia programu je zadarmo, vždy je ale nutné zložiť zálohu 5000 korún. Mesačný poplatok je 30 korún.

Program Roaming - susedné krajiny ponúka rovnaké možnosti, ale platí len v piatich krajinách susediacich so Slovenskom. Platí sa záloha 5000 korún, neplatí sa žiadny mesačný poplatok.

Pre predplatiteľov služby Prima ponúka Orange plnohodnotný roaming, ale telefonovať na Slovensko sa dá len u vybraných operátorov približne v desiatke krajín. Aktivácia programu je za korunu, možno ju realizovať zaslaním SMS správy v tvare "ROAM A" na čísle 444 alebo telefonicky na rovnakom bezplatnom čísle.

Multimediálne správy a pohľadnice

Obaja mobilní operátori ponúkajú možnosť posielať zo zahraničia čoraz populárnejšie MMS správy a MMS pohľadnice. Majiteľ telefónu s fotoaparátom pošle fotografiu ako multimediálnu správu, tá je spracovaná ako fotografia 9 x 13 cm, textový odkaz vytlačený na papieri a v obálke sa všetko doručí ako obyčajná pohľadnica za 1 až 3 dni.

EuroTel umožňuje svojím zákazníkom využívať túto službu už v 19 krajinách, pričom cena za odoslanie pohľadnice je 29,90 pre využívateľov paušálu a 35,90 pre klientov Easy.

Spoločnosť Orange ponúka MMS pohľadnice len paušálovým zákazníkom, a to za cenu 19,90 + cena za odoslanie správy.

Internet aj v zahraničí

Pre tých, ktorý využívajú dátové a internetové služby prostredníctvom mobilného operátora, existuje možnosť túto službu využiť aj v zahraničí. Napríklad pri službe Orange World môže zákazník v závislosti od operátora a krajiny využívať služby WAP či internet cez GPRS. Stačí mať aktivovaný roaming v príslušnej krajine. Užívateľ platí za každý 1 MB údajov asi 42 korún a obrazové správy môže posielať za ceny ako na Slovensku už z 27 krajín, vrátane Chorvátska či USA. Podobne to platí pre klienta EuroTelu pri službách Data basic (199 Sk/MB), Data standard (39,90 Sk/MB) či Data nonstop (neobmedzený objem dát).

O cenách a konkrétnych podmienkach používania v zahraničí sa informujte u svojho poskytovateľa dátových služieb.

Karty Global od Slovak Telecom

Celkom príjemnou a ekonomicky výhodnejšou alternatívou roamingu pri telefonovaní zo zahraničia na Slovensko sú karty Global od spoločnosti Slovak Telecom. S kartami je možné telefonovať z automatov a miestnej pevnej telefónnej siete tak, že pred volaným číslom sa vytočí špeciálne prístupové číslo a číslo karty. Rozdiel medzi kartami je ten, že Volacia karta Global je určená zákazníkom ST. Volania sa účtujú na účet pevnej linky. Pri tejto karte je možné zvoliť maximálny limit na telefonovanie od 500 do 5000 korún a tak si ustrážiť svoje výdavky. Predplatená karta Global je určená nielen pre zákazníkov ST, dá sa voľne kúpiť na predajných miestach, vybraných poštách, v cestovných kanceláriách či novinových stánkoch. Karta obsahuje kredit vo výške 200, 400 alebo 1000 korún. Ceny telefonátov zo zahraničia sú pri oboch kartách rovnaké a v porovnaní s cenami za roaming mobilného telefónu výrazne výhodnejšie. Minúta telefonátu z Českej republiky do pevnej siete na Slovensko stojí sedem, do mobilnej siete na Slovensku 15, minúta z Chorvátska vyjde na 13 a do mobilnej siete 20 korún. Výhodou je, že Slovak Telecom hovory účtuje len podľa jednej tarify a v intervale 10 sekúnd. Veľmi úsporné je kombinovať tieto dva spôsoby komunikácie. Z domova vám priatelia môžu posielať SMS správy za bežnú sadzbu, vy môžete naliehavé hovory realizovať cez mobil a dlhšie telefonáty cez kartu Global od Slovak Telecom, ktorá umožní volať zo zahraničia na Slovensko oveľa výhodnejšie.

FILIP PALKOVIČ