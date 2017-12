Zopár obrázkov a bližšie info o Desperados 2

7. jún 2004 o 13:53 Ján Kordoš

Znovu sa presunieme na planiny Divokého Západu, kde tiekla tequila prúdom, pomaly tasiaci kovboji zomierali deň čo deň a znovu si na seba navlečieme kožu Johna Coopera a jeho parťákov. Tentokrát naša grupa musí vyprášiť kožuch záporňákovi menom Dillon a to je všetko, čo o hre vieme. V poslednom čase sa do očí verejnosti dostáva zaujímavé prostredie a veríme, že to nebude zneužité.

