Nové informácie a screenshoty z RTS Cossacks 2

7. jún 2004 o 12:50 Ján Kordoš

Historická 3D real-time stratégia ponúkne hráčom boje až so 64 tisíckami kusov jednotiek v šiestich kampaniach za šesť európskych národov. Jednotlivé misie budú vzrušujúce a poskytnú hráčovi až 150 jednotiek a 180 stavieb s 80 upgradami a vylepšeniami. Nesmú chýbať ani historicky podložené misie, formácie využívané vtedajšou armádou a prepracovaný fyzikálny model. Ten vloží hráčovi do rúk strategickú hodnotu terénu a bude tak môcť využiť postavenie na vyššie položených miestach a podobné taktické manévre, na ktoré sa v minulosti kládol veľký dôraz. Prepracovaná bude aj diplomacia s inými národmi a ekonomický model obchodovania, či multiplayer. Ten si môžete zahrať cez internet alebo LAN sieť v klasických módoch (Deathmatch, Historical Battle a Conquest of Europe). Ak všetko dohráte a nebudete mať do čoho pichnúť, určite vás poteší generátor máp a editor.

Nie je to síce nič nové pod slnkom, ale pri kvalitnej hrateľnosti a zábavnosti sa Cossacks 2: Napoleonic Wars môže zapísať hlboko do sŕdc hráčov podobne ako sa to podarilo sérii Age of Empires. Viac informácii získate z našich nových screenshotov.

