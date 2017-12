Syphon Filter: The Omega Strain - teroristi traste sa!

Smrteľný vírus v rukách teroristov... Globálne sprisahanie... Ľudstvu hrozí definitívny súdny deň... Vy máte v rukách len svoj gamepad a náhradné trenírky... A čas sa rýchlo kráti... Dokáže Marián spasiť ľudstvo a vymeniť si trenírky? Viac sa dočítate v p

7. jún 2004 o 12:16 Marián Kluvanec

Myslím tým samozrejme čas do vydania gamesky ;-). Sony totiž opäť plánuje oživiť akčnú sériu Syphon Filter, tentoraz s novou, atraktívnou zápletkou o teórii globálnej konšpirácie a boja proti terorizmu. Predstavte si, že v rôznych lokáciách sveta súčasne sa objaví nová forma smrteľného vírusu, ktorého pôvod sa zatiaľ nikomu nepodarilo identifikovať. Medzi postihnuté krajiny patria Brazília, Uganda a Bielorusko (sakra, to naozaj muselo byť tak blízko k nám? Brrr...). Zároveň sa tajomná Mara Aramov, stará protivníčka hlavného hrdinu Gabea Logana rozhodla nedovolene vyšpacírovať z väzenia a spôsobiť strážcom zákona pekné zmätky – veď od úteku zaznamenala spravodajská služba jej prítomnosť v krajinách po celom svete...

Gabe po logickej analýze a dvoch fľaškách tuzemského rumu (trošku poopravím nevedomosť Mariána, tuzemského umu ;) - pozn. Kordi) usúdi, že Mara je zapletená do vypuknutia vírusovej epidémie a to za podpory niekoho, kto stojí za celou „Syphon Filter konšpiráciou“. Skúsený harcovník - akým Gabe rozhodne je - zavelí členom svojej odbojovej agentúry na útok, keďže nemôžu zbytočne strácať čas. Vydá sa spolu so svojim tímom na agresívny výlet za teroristami do všetkých kútov zemegule (teda pokiaľ sploštená guľa môže mať kúty:-). Zlotrilci sa budú naháňať v Jemene, Tokiu, ale mieriť na ich zadnice budeme napríklad aj v už spomínanom Bielorusku (stále mi to nedá – fakt to nemohlo byť o pár kilometrov ďalej??). Hazardovať s osudom šesťmiliardovej populácie nie je žiadna sranda a tak si naši hrdinovia na ceste za hľadaním antivíru musia zachovať chladnú hlavu a pevnú mušku. Odtiaľto to už však bude v rukách hráčov.

Syphon Filter: The Omega Strain má priniesť dynamickú non – stop akciu najvyššieho kalibru. Bojovať sa pritom nebude len so strelnými zbraňami, názory s enemíkmi si povymieňame aj pästnou formou, kedy „sa bodne“ aj nejaký ten útočný nôž. To všetko sa udeje vo vizuálne prepracovaných lokáciách medzinárodného charakteru. Autori sľubujú 3 x väčšie priestranstvá než v predchádzajúcom titule a to je už čo povedať. Veľmi pozitívnou správou je, že v postupe hrou nám pomôže cca. 100 (hľa!) druhov zbraní a špeciálnych nástrojov – v rámci realistických tendencií gamesky však budeme limitovaný maximálnym počtom štyroch v jednom batohu. Zaujímavý sa javí aj unikátny systém mierenia, zamerať si totiž bude možné vybranú časť nepriateľovho tela, čo asi spôsobí vizuálny ohňostrojov protiteroristických bitúnkov.

A komu sa zunuje singleplayer (mimochodom s veľmi kvalitným príbehom, plným dejových zvratov a dramatických situácií), nemusí zúfať. Hoci na Slovensku je to zatiaľ problém, Syphon Filter podporuje aj online hranie štyroch hráčov. A čo je krajšie ako zabíjanie v tíme?

Dramatických nasadení bude v hre spolu 17 (9 online/offline a 8 singleplayer misií). Multiplayer misie počítajú dokonca so špecifickým štýlom hrania, pretože len v kooperácii s ostatnými hráčmi a premyslenej stratégii bude možné dostať sa na určité miesta, potrebné pre ďalší progres. Hra teda preverí aj naše schopnosti pracovať v tíme a účinne komunikovať (pomocou headsetu) s kolegami z mančaftu.

Nový Syphon Filter umožní hráčom aj vytvorenie si vlastného hrdinu (to mi vonia ako Sims – Minigame;-)). Upraviť bude možné agentov výzor, vybavenie, či uniformu. Potom hor sa na tréning do Gabeovej ústredne, kde si osvojíme taktické pokyny a stratégiu boja. Na každé nepriateľské komando totiž budú platiť iné finty a zbrane a tak nehrozí, že by hra nebola po stránke akčnosti dostatočne variabilnou.

Tak čo, tešíte sa? Aj ja, bratia v zbroji, aj ja. A zatiaľ to vyzerá tak, že vírusová epidémia prepukne už prvého júna. A nielen v tom nešťastnom Bielorusku, ale aj oveľa, oveľa bližšie...