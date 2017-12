Guild Wars – revolúcia v žánri MMORPG?

Online hrám sa na našom servery veľmi nevenujeme, pretože množstvo hráčov majúcich pevné pripojenie a ešte aj zdroje na mesačné platenie poplatkov, nie je veľa. To všetko však môže zmeniť Guild Wars, jedná z mála MMORPG bez poplatkov.

10. jún 2004 o 19:23 Marcel Klimo

Počas tohtoročného veľtrhu E3 (Electronic Entertainmnet Expo), ktorý sa odohrával od 12. do 14. mája v Kalifornskom L.A., sme tento rok videli veľa nových hier a „hračiek“, ale i dôležitých informácií zo sveta elektronickej zábavy. A práve túto dobu si vybrali výrobcovia Guild Wars, ktorí pracovali aj na tituloch ako Diablo, Warcraft, Starcraft (odčlenili sa od pôvodného týmu Blizzard a vytvorili firmu ArenaNet) na to, aby ukázali svetu svoje dielo, na ktorom pracujú už skoro 2 roky. Kedže na E3 sa dostanú iba vydavatelia, výrobcovia hier a hlavne mnohí novinári, obyčajní hráči nikdy nemajú možnosť si odskúšať nové hry. ArenaNet spolu vydavateľskou spoločnosťou NCSoft sa toto rozhodli zmeniť vydaním maličkého klienta (iba 64Kb), cez ktorý sa dalo do hry zapojiť v dňoch veľtrhu. Hráči sa takto mohli zadarmo na tri dni zapojiť do hry, z ktorej vám teraz prinášame dojmy a postrehy. Už vopred môžem povedať, že sú pozitívne.

MMORPG – čo to vlastne je?

Na úvod by som rád ešte tým, ktorí sa nikdy nestretli s pojmom MMORPG ujasnil túto zvláštnu skratku. Mnohí asi poznate RPGčka. Sú to jednoducho hry, v ktorých hrajete rolu určitého hrdinu a plníte s ním rôzne úlohy väčšinou iba sám na počítači, alebo za použitia papiera a s kamarátmi, ale to už je na úplne iný článok. O tom aj nasvedčuje preklad do angličtiny „Role-Playing Game“ (hrajete rolu dajakej postavy). MMORPG je jednoducho RPG, ktorá sa odohráva v online svete bez možnosti hrávať ju v singleplayeri. Je to jednoducho Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. V takomto svete je maximálna voľnosť (podobná Elder Scrolls III: Morrowind) a voľná komunikácia, obchodovanie a boj medzi živými hráčmi. Trend MMORPG doráža pomaličky aj ku nám. Dôvod malej popularity tohto žánru je, že za hry musí každý hráč mesačne platiť v priemere 10-20 dolárov mesačne, čo nie je u nás na Slovensku vždy možné. Toto pravdepodobne Guild Wars zmení.

Modem a nedostatok peňazí? Nevadí!

Výrobcovia totiž pristúpili k razantnému kroku a rozhodli sa, že po zakúpení hry, hráč nemusí nič platiť, aby hral online. Toto je pre tento žáner revolučné, lebo takto môže hra vtiahnuť do svojho sveta doslova milióny ľudí, ktorí predtým nemali možnosť takéto niečo vyskúšať. Viesť obrovský server, na ktorom hrajú tisícky hráčov, nie je nič jednoduché a hlavne to nie je lacné. V iných MMORPG je takýchto serverov viacero (väčšinou podľa kontinentov) , čím sa umelo vytvára pocit, že hráte s ľuďmi z celého sveta. Guild Wars (GW) bude mať iba jeden centrálny server, takže hráč fakt bude mať možnosť hrať s hráčmi z celého sveta a to iba za poplatok za pripojenie na internet. To musí byť aspoň 56Kb, čo znamená, že aj tí s najpomalším pripojením sa môžu pustiť do hry, kvôli skvelému sieťovému kódu od veteránov na hernej scéne (ArenaNet). Ja som osobne hru testoval na ADSL, ale na internete (hlavne na fórach) je vidno, že aj modemistom táto hra beží perfektne.

Nová streamovacia technológia hry umožní ArenaNetu v reálnom čase updatovať hru vo všetkých oblastiach. Hra totiž vždy pri načítaní lokácie hľadá na internete update pre danú lokáciu alebo pre celú hru. Tak to vyzerá, ako keby ste tie updaty už mali na počítači. Toto je veľký krok do budúcnosti a pravdepodobne už čoskoro, keď internet bude mať každý, tento systém uvidíme aj v iných hrách. Presne táto istá technológia umožnila malú veľkosť dema.

Postavy – nie sú tu elfovia

Pri vytvorení postavy ste mali už v demoverzii mnoho možností. Bol tu dostupný výber 6 povolaní (warrior-bojovník, ranger-hraničiar, monk-mních, necromancer-čierny čarodejník, mesmer-iluzionista, elementalist-čarodejník živlov), výber pohlavia, výzoru tváre a veľa iných vecí. Hráč si musí vybrať hlavné povolanie (výzor a hlavné schopnosti) a druhotné (vedľajšie schopnosti) pre každú postavu. Každá je úplne odlišná od druhej (aj výzorovo aj schopnosťami) a hráč môže štylizovať postavu podľa toho, či rád bojuje, strieľa z luku, čaruje alebo oživuje. Každé povolanie má presné miesto v skupine a dobrý výber pre váš štýl hrania je naozaj potrebný. V plnej hre bude možnosť kompletnej konfigurácie postavy až do takých detailov ako je farba očí vašej postavy. Ja sa rád hrám s nastaveniami výzoru, takže ešte sa mám(e) na čo tešiť.

Demo malo uzamknuté postavy na úrovni 15, o ktorom výrobcovia tvrdia, že to je základný level, kde už sú základné schopnosti vyvolané dvoma povolaniami vytvorené. Hráč má teda od začiatku 8 schopností, ktoré si môžete vymieňať za iné, ak získa od padnutých nepriateľov tzv. Skill Gem. Ten vás naučí schopnosť, ale iba vtedy ak ten kryštál je vhodný pre jedno z vašich povolaní a ak máte dosť bodov na naučenie sa novej schopnosti (získané keď vám stúpne level, alebo keď dostávate nové skúsenosti - experience) a nájdete učiteľa pre danú triedu. Všetci títo učitelia boli na veľkom námestí v hlavnom mestečku. Všeobecné menenie schopností/kúziel je možné iba v priestupných mestečkách. V boji ich vždy môžete mať iba 8. Takto môžu aj nováčikovia v hre poraziť veteránov. Väčšinou tu ide iba o taktiku boja a efektivite kúzla/schopnosti na nepriateľovi.

Veľmi zaujímavá vec v hre je tzv. Dye (farba), ktorá vám umožní zafarbiť si hocijakú časť oblečenia (alebo výzbroja) na farbu danú samotnou fľaštičkou. Toto bude pravdepodobne často používané guildami, aby sa odlíšili od iných. Veľmi to pomáha autentickosti boja.

Jediná vec čo sa mi pri vytváraní postavy nepáčila, bolo to, že tu boli iba ľudia a žiadny elfovia, trpaslíci atď. Výrobcovia ani neplánujú takéto osoby pridať, ale možno nátlakom hráčov sa do hry dostanú. Všetky vami vytvorené postavy (môžete ich mať viac ako jednu) sú uložené na hlavnom firemnom serveri, takže môžete hrať naozaj hocikde na svete so všetkými svojimi nastaveniami.

Ovládanie

Hru a boj vidíte z pohľadu tretej osoby a hráč môže voľne točiť kameru okolo svojho charakteru. Ovládanie hry, útokov, pohybu kamery, je takmer identické s hrou Dungeon Siege, veľmi kvalitnou RPG, Kamera sa točí myšou. Pohybuje a útoči sa kliknutím alebo za použitia šípiek alebo kláves WSAD. Na obrazovke máte tiež 8 vybratých schopností, na ktoré klikáte počas bojov (bojové kúzla), alebo po boji (oživovacie kúzla). Tento panel budete používať často, takže si naň zvyknete.

Po hernom svete sa vo väčšine MMORPG pohybujete strašne pomaly, ak sa chcete presunúť z jedného miesta na druhé, lebo musí bežať cez celý herný svet. Tu, kedže sú misie trošku inač robené, sa môžete jednoduchým kliknutím na lokáciu na mape presunúť na dané miesto. Takto sa môžete rýchlo presúvať z jedného miesta na druhé. Samozrejme, miesta nie sú oddelené, ale môžete prechádzať z jedného do druhého cez portály, ktoré sú jednoducho na to, aby vám hra načítala lokáciu.

Boj



Hrateľnosť

Hrateľnosť hry je zatiaľ veľmi dobrá, ale pravdepodobne nie pre každého. Ak nemáte radi fantastické svety alebo RPG, tak táto hra pre vás asi nebude, ale nevylučujem, že sa vám zapáci. Ja mám osobne veľmi rád kvalitné RPG, ale nie také, ktoré su určené hardcore hráčom. Musí tam byť rovnosť medzi komplexnosťou, náročnosťou a zábavou, a to Guild Wars podľa mňa ponúka. Veľmi zaujímavý prvok hrateľnosti je, že nežijete iba v počítačovo riadenom svete, ktorý je po dlhšom čase veľmi stereotypný, ale „žijete“ vo svete kde stretávate ľudí podobných sebe, a nie iba „mŕtve“ počítačové mátohy. Mnohokrát sa mi stalo, že misia v hre nemohla byť dokončená bez koordinácie týmu, t.j. diaľkové jednotky (lukostrelci, mágovia) začali útok a v priebehu boja tí, čo mali oživovacie kúzla, oživovali tých, ktorí ťažko bojovali so sekerami a mečmi priamo s nepriateľom. Viackrát som si odskúšal veliteľský post (na začiatku misie sa hráči neformálne dohodnú, kto ich bude viesť) a môžem potvrdiť, že na boj treba kvalitnú stratégiu. Raz moju skupinu zničila malá skupinka príšer, ktorá prišla odzadu z ničoho nič a my sme jednoducho nestihli ani reagovať.

Veľmi dobrá vec v hre je, že každý hráč (bez rozdielu povolania) má na začiatku 2 schopnosti. Jedna z nich umožňuje oživiť jedného spolubojovníka v boji, ale iba raz za celú misiu. Toto je tiež veľmi taktický prvok, ktorý by sa nemal prehliadnuť pri tvorení stratégie. Druhá schopnosť vám umožní zvýšiť si život o 50 bodov, čo je dosť veľa, ale nie príliš. Toto kúzlo vás nestojí energiu, ale môžete ho použiť iba raz za 10 sekúnd a počas oživovania ste úplne odokrytý (útok nepriateľa vám zoberie 99,9%). Život a energia sa dobíja automaticky po niekoľko sekundách nebojovania, takže táto schopnosť je dobrá pre rýchle oživenie v boji. Kúziel a schopností je v hre mnoho a trvalo by dlho, kým by som ich všetky opísal, takže pre viac info choďte na oficiálnu stránku hry.

Dobré by bolo tu spomenuť, že keď zomrie vaša postava v singleplayer misii, jej max. život klesne o 15% a oživí sa na najbližšom oživovacom bode. Život sa naspäť vráti pôvodnú hodnotu, keď vojdete do dajakého mesta. Ak zomriete v multiplayer misii a všetci z vašej skupiny už tiež zomreli, ste premiestený do miesta začiatku misie (úvodné miesto kde si tvoríte svoju skupina, s ktorou budete bojovať v multiplayer misii).

Grafika – „Fantasy Filter“

Hra je po grafickej stránke prekrásna a o tom svedčia i priložené obrázky. Výrobcovia sa rozhodli, že najnižšie rozlíšenie 800x600. Sú tu asi štyri úrovne detailov, z ktorých veľmi dobré vyzerá tzv. Fantasy Filter (tak ho nazývaju v ArenaNet), ktorý jemne rozmaže obraz a vytvára pocit fantasy sveta. Osobne mi tento filter niekedy vadil, ale väčšinu času to príjemne spríjemňovalo hru. Na mojom stroji (AthlonXP 3000+, 512Mb DDRAM, GeForce FX5600XT) mi hra bežala okolo 20-30 obrázkov za sekundu s filtrom zapnutým (max. detail). To znamená, že to trošku sekalo iba tam, kde bolo naraz veľa postáv – v mestečkách, ale pri boji to bežalo pekne. Niekedy sa mi stalo, že sa jednoducho postavy prelínali. Jednoducho modely zapadli do seba, keď som stál blízko inej postavy, ale toto nie je vážny problém, a sa stáva iba zriedkavo. Žiadne iné grafické chybičky som nezaznamenal

Zhrnutie

Táto hra obsahuje množstvo inovácií a potrebovala by aspoň 15 strán, aby bolo všetko v článku popísané. Táto hra má pred sebou naozaj ambicióznu budúcnosť. Možnosť hry cez modem, cena (bez mesačných poplatkov) a možnosť hrať kdekoľvek na svete, urobí z tejto hry naozaj kvalitnú titul. Výrobcovia plánujú vydávať datadisky každých cca. 6 mesiacov, ktoré do hry pridajú nové lokácie, predmety a podobné veci. Tieto datadisky asi budú o niečo lacnejšie než originálna hra a nebudete si ich musiet kúpiť, aby ste navštívili nové lokácie. Nebudete však môcť používať nové predmety a kúzla.

Guild Wars si pravdepodobne nájde veľa fanúškov po celom svete a predpokladám, že aj u nás na Slovensku. To sa uvidí, keď táto hra ku koncu roka vyjde. Určite prinesie oveľa taktickejšie ponímanie RPG so skupinovým bojom.