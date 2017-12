Pripravuje sa druhý datadisk k Uru: Ages Beyond Myst

7. jún 2004 o 10:36 Ján Kordoš

Nový prídavok hru rozširuje o nové logické hádanky, o nové svety, vylepšenú grafiku a dizajn svetov a samozrejme aj novučičký hudobný doprovod. Príbeh sa bude točiť okolo civilizácie D´ni, do ktorej preniká Yeesha a pokúša sa odhaliť jej tajomstvo. Novinkou by mali byť hádanky, ktoré by sa mali vyskytovať v hre s nižšou frekvenciou, ale svojou náročnosťou potrápia mozgové závity fanúšikov oveľa viac. K dispozícii máme zopár screenshotov z pripravovaného dobrodružstva.

Zdroj: www.ign.com