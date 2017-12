Playstation Portable, Nintendo DS, Phantom – nové konzoly na obzore

Májová výstava E3 nepriniesla v oblasti softvéru žiadne prevratné novinky. Tento nedostatok na druhej strane plne kompenzovali oficiálne oznámenia nových herných konzolí Playstation Portable od Sony, Nintendo DS od Nintenda a Phantom od nováčika Infinium

4. jún 2004 o 14:30 Juraj Chrappa

Labs. Pozrime sa bližšie na zúbky všetkým zúčastnením: ako vyzerajú, podrobné špecifikácie a pripravované hry.

• Sony Playstation Portable

• Nintendo DS

• Phantom



Playstation Portable

Premiéra na trhu prenosných herných mašiniek

Prvým hráčom v našom prehľade je Playstation Portable (PSP), nová herná konzola do ruky od Sony. PSP je premiérou tejto spoločnosti na trhu prenosných herných konzolí, ktorý monopolne ovláda Nintendo s Gameboyom už 15 rokov. Sony však nie je v oblasti hier žiadny zelenáč a do vývoja Playstation Portable vložila obrovské množstvo úsilia a peňazí, len aby priniesla špičkový produkt. Či dokáže zopakovať úspech Playstation 2, ktorej predaj nedávno prekročil hranicu 100 miliónov kusov, a pokoriť svojho najväčšieho rivala Nintendo aj v tejto oblasti sa dozvieme až budúcu jar. Nepredbiehajme ale a pozrime sa, čo PSP ponúkne.

Hardvér

Dizajn konzoly sa nesie v modernom štýle s jasným cieľom osloviť mladú generáciu, ktorá chce byť cool vždy a všade. Zohľadňuje tiež iné ako herné funkcie – napríklad podporu prehrávania filmov a počúvania hudby. PSP bude čiernej farby so širokouhlým 16:9 TFT LCD displejom. Vďaka ergonomickému tvaru vo veľkosti 170 x 74 x 23 mm by mala konzola pohodlne padnúť do ruky. TFT displej umožňuje zobraziť 16,77 milióna farieb v rozlíšení 480 x 272 pixelov. Vo vnútri zariadenia sú vstavané stereo reproduktory, nechýba konektor na externé reproduktory, ovládanie jasu a módu zvuku. Tlačítka a ovládanie zdedili funkčnosť po klasických PS One a PS2 ovládačoch. To znamená, že sa tu stretneme so známym krížikom, štvorčekom, trojuholníkom a kruhom, ktoré všetci hráči dôverne poznajú.







V oblasti zosieťovania stavili v Sony na najpokročilejšie technológie v oblasti a preto bude PSP vybavený USB 2.0 a Wi-Fi (802.11b) bezdrôtovou LAN. Hra po sieti bude očividne silne podporovaná. Či už online alebo priamo medzi zariadeniami cez wi-fi. Taktiež sa bude možné pripojiť na rôzne externé zariadenia a sťahovať dáta cez USB alebo bezdrôtovo na špeciálnu pamäťovú kartu. Stále to však nie je všetko.

Zaujímavou novinkou je vytvorenie vlastného optického média UMD (Universal Media Disc) o priemere iba 6 centimetrov, a s kapacitou 1,8 Gb. Sony okrem hier sľubuje množstvo ďalšej digitálnej zábavy v podobne filmov, hudobných videoklipov a športových programov. Na zabezpečenie obsahu diskov spoločnosť vyvinula robustný ochranný systém, ktorý kombinuje unikátne ID disku, 128-bitový šifrovací kľúč a ID pre každú konzolu PSP. Piráti budú mať ťažkú prácu. Z uvedeného je zrejmé, že s PSP sa bude dať robiť omnoho viac, ako len hrať hry.

Do konečného zoznamu vlastností nesmieme zabudnúť započítať množstvo voliteľného a nemenej zaujímavého príslušenstva. K PSP dokúpite okrem iného aj kameru, klávesnicu a dokonca GPS (Global Positioning System) na určovanie polohy kdekoľvek na svete!

Aké hry si zahráme?

Kvalitný hardvér je dôležitý, ale základom sú hry. Podporu konzole prisľúbilo viac ako 100 vývojárov, momentálne sa vie o približne 25 tituloch vo vývoji. Nájdete medzi nimi rôzne Playstation klasiky ako aj pôvodné tituly. Za všetky spomeňme aspoň Gran Turismo 4 Mobile, MediEvil, Metal Gear Acid, Need for Speed Underground , PSP Racing alebo Tony Hawk’s Underground. Kvalita zobrazenia by sa mala blížiť k PS2, v niektorých prípadoch ju dokonca prekonáva.



Ukážky z hier pre Playstation Portable



Cena a dátum uvedenia na trh

Sony PSP nebude lacná hračka – cena by sa mala, podľa neoficiálnych informácií, pohybovať v rozmedzí 300 až 375 euro (12 000 až 15 000 Sk). Okrem ceny nás môže trápiť ešte dátum vydania. V Japonsku sa konzola objaví už koncom roka, v Amerike a Európe koncom marca 2005 (ak všetko pôjde podľa plánu). Ale čo, veď dovtedy našetríme...

Nintendo DS

Originalita a nevídané herné možnosti

Druhým účastníkom boja o priazeň mobilných hráčov je Nintendo DS (pracovný názov) od priekopníkov handheldového hrania. Nintendo sa k novej konzole postavilo svojským spôsobom a namiesto vytvorenia high-endového zariadenia prichádza s originálnymi myšlienkami. Posúďte sami – duálny, dotykový displej a ovládanie hlasom sa v tejto oblasti hier len tak často nevidí. Zabudnite na funkcie netýkajúce sa hier. Nintendo je stále čisto herná firma, ktorá sa sústredí na inovatívne cestičky v oblasti hier, nie na pridávanie rôznych neherných funkcií.

Aký bude osud úspešného Gameboya po nástupe DS, zatiaľ nie je jasné. Obe zariadenia sa totiž budú určitý čas predávať súčasne, ale DS je navyše spätne kompatibilný s Gameboy Advance. Prečo by potom ľudia mali kupovať pôvodný Gameboy s minimom funkcií, keď na novej konzole si môžu zahrať aj stovky hier pre Gameboy? Na takéto otázky je však priskoro, venujme sa radšej samotnej konzole.

Hardvér

Dvojitý displej a možnosť ovládať hry dotykom prinášajú herným vývojárom obrovské možnosti limitované len ich fantáziou. Hry bude možné si vychutnať z dvoch rôznych perspektív. Predstavte si, že v závodnej hre na jednom displeji hráte, pričom na druhom máte prehľadnú mapu trate aj s umiestnením súperov. RPGčka môžu druhú obrazovku využiť na zobrazenie inventára. Obrovskí závereční nepriatelia sa stanú využitím oboch displejov skutočne obrovskými. V budúcnosti budete môcť hrať na jednej obrazovke a chatovať s kamarátom na druhej. Spodný, dotykový displej bude potiahnutý špeciálnym filmom, aby vydržal ovládanie hier prstom alebo špeciálnym perom (podobne ako na PDAčkach).

Ovládať hru prstom je zaujímavé, ale hovoriť hlavným hrdinom, čo majú robiť, je ešte zaujímavejšie. Túto funkciu zabezpečuje vstavaný mikrofón. Okrem hier bude možné túto funkciu využiť na dorozumievanie sa hlasom v sieťových hrách.

Tým pádom je jasné, že Nintendo DS bude podporovať hru viacerých hráčov. K dispozícii bude Wi-Fi pripojenie a špeciálny komunikačný protokol vyvinutý Nintendom, ktorý umožní hrať 16 hráčom súčasne cez bezdrôtovú LAN alebo po internete neobmedzenému množstvu hráčov. Zapracovaná je tiež možnosť zdieľania hier, ak si to budú vývojári priať. To znamená, že bude stačiť jedna kópia hry, cez ktorú môže hrať viacero hráčov.

Srdcom Nintenda DS sú dva procesory ARM 9 a ARM7 - pre každú obrazovku jeden. Výkon nie je oproti PSP nijako oslnivý, grafická kvalita hier by mala byť o niečo vyššia ako pri Nintende 64. Zato budú hry bežať 60 snímkov za sekundu s podporou grafických efektov ako hmla alebo cel-shading.

Médiom je podobne ako v prípade Sony PSP proprietárna technológia umožňujúca uložiť vyše 1 Gb dát. Na konzole budú dva sloty: jeden na DS hry, druhý kompatibilný s hrami na pôvodného Gameboya alebo na rozširujúce zariadenia.

Aké hry si zahráme?

Nintendo je známe vlastným, silným vývojárskym zázemím s notoricky známymi hrdinami (napríklad Mario). Nikoho teda neprekvapí, že sa na DSko pripravujú hry ako Super Mario Bros. DS, Super Mario 64x4, Mario Kart DS alebo Metroid Prime: Hunters. Okrem vlastných vývojárskych štúdií Nintenda bude na hrách pre novú konzolu pracovať vyše 100 externých výrobcov hier. Podpora z hernej branže je podobne ako pri PSP dostatočná, nemusíme sa teda obávať nedostatku titulov. V súčasnosti je oznámených do 20 titulov, nájdeme medzi nimi napríklad Sonic DS, Bomberman, Pac-Man.





Ukážky z hier pre Nintendo DS





Cena a dátum uvedenia na trh

Podľa najnovších neoficiálnych informácií sa Nintendo DS v USA a Európe začne predávať v ten istý týždeň ako Sony PSP – koncom marca 2005. Dovtedy sa však môže veľa zmeniť. Obrovský rozdiel medzi dvoma rivalmi je v cene. Predpokladaná cena Ninteda DS sa pohybuje 149 až 199 euro, čo je viac ako polovičný rozdiel oproti 300 eurovému PSP. Spôsobilo to najmä čisto herné zamerania konzoly.

Phantom

Predplaťme si hry

Poslednou novinkou v oblasti herných konzolí je Phantom od spoločnosti Infinium Labs. Projekt Phantom od počiatku vyzeral ako jeden veľký výmysel a odborníci ani trochu neskrývali skepticizmus, spochybňujúc dokonca reálne uvedenie konzoly na trh. Dialo sa tak len dovtedy, kým Infinium Labs nezískali na svoju stranu hlavného človeka stojaceho za úspechom Xboxu, Kevina Bachusa a ďalšie miliónové investície. Posledné pochybnosti sa rozplynuli na tohtoročnej E3, keď bol Phantom predstavený v novom, sexy dizajne a dátum vydania stanovený na jeseň tohto roka.



Ústrednou myšlienkou Phantom Gaming Service je exkluzívna distribúcia hier cez internet. Po upísaní sa 2-ročnému kontraktu, s mesačným poplatkom 29,95 dolára, dostane hráč konzolu zadarmo. Druhou možnosťou je zakúpenie konzoly za 199 dolárov, ktoré budú postupne vrátené, ak sa stane predplatiteľom. V mesačnom poplatku bude zahrnutých niekoľko titulov, pravidelne obnovovaných o vybrané novinky. Ak bude chcieť hráč hry navyše, bude si ich musieť kúpiť alebo predplatiť na určitý čas. Hry bude možné si stiahnuť iba cez širokopásmový internet.

Hardvér

Phantom je postavený na klasickej PC architektúre. Obsahuje procesor AMD Athlon 2500+, grafickú kartu NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra. Celá konzola beží na platforme NVIDIA nForce2 Ultra 400. Pamäte RAM bude 256 Mb, čo je na dnešnú dobu už trochu málo. Konzolu však vraj bude možné upgradovať. Hry sa budú ukladať na 40 Gb hardisk a ovládať pribaleným gamepadom, myšou a Lapboardom (klávesnicou), inovatívnym ovládačom umožňujúcim pohodlné hranie napríklad na sedačke.



Aké hry si zahráme?

Keďže je Phantom založený na PC architektúre, podľa jej tvorcov si budeme môcť zahrať ktorýkoľvek PC titul. Stále však nie je jasné, či budú hry nejako upravené alebo pôjde o identické verzie z PC. Veľký dôraz kladie spoločnosť na sieťové hry a možnosť hrať súčasne proti PC hráčom a majiteľom ostatných herných konzolí.

Cena a dátum uvedenia na trh

Ako už bolo vyššie v texte spomenuté, cena konzoly je za určitých podmienok nulová. Phantom Gaming Service si predplácate za 29,95 dolára a v tejto cene máte vždy zopár titulov zdarma. Ostatné si buď prenajmete alebo kúpite. Dátum uvedenia na trh bol stanovený na 18. novembra 2004, čo sa samozrejme týka iba severoamerického trhu. O uvedení služby v Európe sa nevie nič bližšie.