Deutsche Telekom možno bude aktívnejší pri napĺňaní ambícií vo východnej Európe

3. jún 2004 o 19:33 TASR

Frankfurt nad Mohanom/Záhreb 3. júna (TASR) - Deutsche Telekom (DT) možno v blízkej budúcnosti vyvinie väčšiu aktivitu na naplnenie svojich ambícií vo východnej Európe. Nemecký telekomunikačný operátor pravdepodobne zvýši svoj podiel v chorvátskej spoločnosti Hrvatski Telekom a podá ponuku pre operátora v Čiernej Hore.

Chorvátsko chce pokryť svoj rozpočtový deficit vo výške 584 miliónov USD (v prepočte asi 19,02 miliardy SKK) a môže tak v rámci privatizácie predať ďalších 10 % národného operátora Hrvatski Telekom (HT) nemeckej firme Deutsche Telekom, ktorá v ňom už vlastní 51 % akcií. Agentúre Reuters to uviedol nemenovaný zdroj z vládnych kruhov, ako však dodal, ešte neboli vypracované žiadne podrobnosti.

Denník Financial Times Deutschland informoval, že Matav, maďarská časť Deutsche Telekomu, uvažuje o ponuke pre štátnu telekomunikačnú spoločnosť v Čiernej Hore.

Najväčší telekomunikačný operátor v Európe hľadá potenciálne akvizície, aby si vynahradil klesajúce tržby na domácom trhu. Za preferovaný cieľový región šéf spoločnosti Kai-Uwe Ricke označil minulý mesiac východnú Európu.

Investori očakávajú, že spoločnosť Deutsche Telekom radšej začne s usporiadaním svojej súčasnej siete aktív mobilných a pevných liniek, a to zvýšením podielov alebo kúpou menších firiem, ako by rovno vhupla do regiónu, kde doteraz nepôsobila.

DT svoje plány bližšie nekomentoval. Pripustil len, že stále chce kúpiť od spoluvlastníkov 51 % v najväčšom poľskom mobilnom operátorovi PTC. Rokovania však po jeho minuloročnej ponuke 1,1 miliardy EUR nepokračujú.

Informovala o tom agentúra Reuters.

(1 EUR = 39,925 SKK, 1 USD = 32,560 SKK)