Warlords Battlecry 3 - nudnejší fantasy pokus

Vo svete Etheria sa toho udialo príliš mnoho, aby hráčova nostalgická duša mohla zabudnúť na staré časy, keď svojich tvoril príbehy svojich hrdinov v ťahovom režime. Svet fantasy však ponúka svoje služby aj v real-time kabátiku a zvedavosť v oku recenzent

3. jún 2004 o 12:38 Ján Kordoš

ovom bola väčšia ako sa očakávalo, svet Warlords príťažlivejší a túžba znovu sa ponoriť do rozprávkového prostredia plného ničivého zla bola silnejšia.

Začiatok každej hernej série sa začína úplne náhodou, akoby nám spadol z neba priamo pod nos božský výtvor, s ktorým budeme ešte niekoľko mesiacov, či skôr rokov, horlivo strácať náš drahocenný čas. Moje spomienky síce nesiahajú až tak ďaleko, aby som si vedel v mysli vybaviť rok 1989 a príchod prvého dielu Warlordov a odchod komunizmu (tí parchanti zdrhli, keď som sa krvopotne naučil iskričkovský sľub – toto im nikdy neodpustím). Ťahová fantasy stratégia, z ktorej vychádza napríklad dnes najobľúbenejšia Heroes of Might and Magic, zapustila korene práve v tomto roku a málo hráčov na ňu spomína s nostalgickou slzou v oku, hoci ona môže za vznik vyššie spomínaného titulu, či množstva iných podobných hier (Age of Wonders, Disciples atď). Príchodom roku pána 1992 sme sa dočkali dielu druhého, čo spôsobil ďalší ošiaľ a tento ma už chytil za srdce a pamätám si ho ešte dnes. Na tretie pokračovanie sme čakali dlhých 5 rokov, no ešte dnes kraľuje na tróne výborných fantasy ťahoviek. Nedávno sme sa dočkali štvrtého dielu, ktorý až také veľké ovácie nezožal a nenažranosť niektorých hráčov po nenáročných hrách a sile zamyslieť sa občas nad hrou vyústila do real-time série Warlords s podtitulom Battlecry.

Je úplnou zbytočnosťou horekovať a hromžiť nad stupiditou a neuveriteľne akčným rádiom firiem, ktoré sa boja vrhnúť na starú dobrú cestu príbehov o láske a dobre, pomste a zrade, jednoducho klasického fantasy príbehu, ktorým je popretkávaná celá hra a hráčova duša žije hrou samotnou. Battlecry by som skromne mohol nazvať Warcraftom III v horšom grafickom spracovaní a trafil by som správny klinček po hlavičke, lenže mne stále nejde dokopy fantasy príbeh s akčným hurá systémom. Už len pojem real-time stratégia (hoci tu máte hlavného hrdinu, ktorý dokonca získava skúsenosti) mi navodzuje ponurú atmosféru porovnávajúcu s Painkillerom (úplne paradoxne s neortodoxnou akčnou hrou) a kopec vyronených sĺz nad komerčným výstrelkom.

Rozprávač začína svoj príbeh nudne, nevadia mi statické obrázky počas rozprávania, dokonca samotná prezentácia príbehu ma zaujala, rozprávač pripomínal hlas starca, ktorý rozpráva starý príbeh o boji dobra proti zlu. Všetko v poriadku, no nad plytkosťou sa už rozplývať nedokážem a znechutene preskakujem tých zopár príbehových vsuviek a monotónne hrám jednu misiu za druhou, so skleneným pohľadom a bez štipky záujmu. Príbeh sa točí okolo tajomnej rasy Ssrathi, ktorá utláčaná ľudskou pliagou podnikne menší výboj a na pleciach hrdinu – hráča ostáva vypátrať príčinu a problém vyriešiť formou cukra a biču (samozrejme cukor sa záhadne vytratil).

Na začiatku samotného hrania vás čaká vytvorenie vlastného hrdinu a na RTS má RPG vložka dosť široký záber. Výber rasy a povolania sa neoplatí odfláknuť a vytvorenú postavičku potom prispôsobiť samotnej stratégie bojov... teda ako sa to vezme. Určite to však je milé spestrenie inak nudnej záležitosti. Potom oko hráčovo spočinie na rozľahlej mape, vyberie si lokáciu v danom mieste a bojuje o život. Ak sa mu výber nepáči, presunie sa z ostrova na iné miesto, prípadne cestuje pešky a takto až do úplného konca. Výber nasledujúcej úlohy je určite vhodnou vložkou a dáva tak hráčovi aspoň akú-takú možnosť výberu.

Potom už nasleduje klasické RTS klišé, ktoré sa (aj keď to nechcete počuť) objavilo aj v ospevovanom Warcrafte. Klasická schéma dvoch druhov misií je ubíjajúca už po niekoľkých hodinách hrania a hoci sa k hre samotnej vrátite, veľmi rýchlo pocítite nutkavú túžbu vybodnúť sa na to, ísť niekam von si ľahnúť do trávy a užívať si slnko.

a) Staviame základňu a potom dorazíme protivníka.

b) Nestaviame základňu a dorazíme protivníka s tým, čo máme.

Originalita z toho priam srší, ale séria Battlecry (a tretí diel nevynímajúc)

Nebudem vám tu robiť zoznam všetkých budov a jednotiek, jednak to považujem za neuveriteľnú zbytočnosť, otravovanie a prídete tak o isté objavovanie v samotnej hre. Pre seba si však nemôžem nechať napríklad entov alebo drakov, či extra titánov charakteristických pre danú rasu. Ich “výroba” síce stojí nemalý obnos a čas vytvorenia je skutočne divoký, no vidieť ich v akcii, to treba zažiť a až potom uveríte. Pohľad na draka likvidujúceho jednu jednotku za druhou bez vzniku vrások a spokojnosť a ľahkosť s akou chŕli oheň a griluje tak potvorky pekne do chrumkava.... mňam.

Vážení hráči a to je všetko, klasika klasiková, moje krvou podliate oči, znudené všednosťou sa viac neotvorili a jednoducho RT sa do série Warlords nehodí. Máme tu síce RPG prvky, ale ten balast okolo vás znechutí po pár hodinách hrania. Síce sa k hre vrátim, ale to bude čisto moja masochistická úchylka skúsiť to “ještě jednouc” a pokúsiť sa preniknúť do hry hlbšie. Nič mi však teraz nebráni v prehupnutí sa do hodnotiacej časti recenzie.

GRAFIKA 5 / 10

Pohľadom na galériu screenshotov každý hráč odhalí o čo tu vlastne ide. Osobne nemám nič proti 2D, prehľadnosť uznávam nadovšetko a Battlecry III je však po grafickej stránke hrou šedou. Mapkám chýba ten punc dôslednej prepracovanosti. Prostredie vyzerá príjemne, ale na druhý pohľad zistíte, že niektoré mapy sú jednoducho prázdne a stále sa opakuje jednoduchý princíp rozloženia zdrojov surovín na mapách a málokedy vás nejaká mapa uchváti svojim designom, či spracovaním. Detaily sú detailmi, pokým je ich dostatočne veľké množstvo, čo pre žáner fantasy platí dvojnásobne. Schválne sa pozrite na akýkoľvek obrázok z HoMaM alebo inej turn-based strategy a pochopíte o čom hovorím. Prostredie sa mi zdalo prázdne, enti svojou veľkosťou nevynikali, o drakoch ani nevravím. Zo začiatku síce budete žiariť spokojnosťou, no čas vám ukáže znudenú tvár Battlecryu III.

Animácie postáv boli čiastočne sekaná a pochybujem, že to bolo mojim strojom, skôr by som navrhoval zvýšiť počet frameov v animácii. Ale ak to uvidíte všetko v akcii, ako drak chŕli svoj oheň, ent sa oháňa svojimi drevennými, prípadne kamennými, rukami, lietajú šípy, bojovníci v prvých radoch bojujú, čo im sily stačia. Áno, je to pekný pohľad, to sa hre uprieť nedá. No viac života do toho umierania, vážení! Najmenej utrpeli hardwarové nároky, ktoré síce vyzerajú krvavo, ale hru rozbeháte aj na slabšej mašine ako je minimálne konfigurácia, len sa treba pohrať s detailmi.

INTERFACE 6 / 10

Samotné ovládanie nie je zložité, no zo začiatku to chce zopár chvíľ preniknúť do neho. Myškou klasicky ovládate celé impérium, pomôcť si môžete klávesovými skratkami, jednoducho klasika. Trošku ma však dostalo svojou občasnou podivnosťou konvertovanie zdrojov surovín, kedy som sa postavil presne do stredu medzi dva zdroje, ale konvertoval som len jeden, pričom pomohol presun k jednému zdroju a pokračovalo konvertovanie oboch. Inak považujem interface za dostačujúci, i keď čerstvá krv by sa mu istotne hodila. Zvládnuť sa to však dá a k ovládaniu sa neviaže žiadna moja agresívna spomienka.

HRATEĽNOSŤ 3 / 10

Tu hra trpí najviac, je to hlavne svojou tuctovosťou a žiadnou snahou presvedčiť hráča o svojej výnimočnosti. Klasický princíp vyťažím kopec surovín, vylepším si jednotky, spravím ich haldy (respektíve čo dovolí populačný limit) a nepriateľa so všetkou skromnosťou udupeme. Keby vymenili jednotky protivníkov za mimozemský šmejd, do rúk hráča položili modernejšie vybavenie a máme tu úplne novú gamesu! Nenašiel som nič, čo by odlišovalo Battlecry III od klasických RTS, hoci tá možnosť tu bola, spätosť s hrdinom sa dala využiť, ale nič sa nekoná.

Dokola opakujúci princíp mi vzal všetky kladné myšlienky na svet a ja som sa

MULTIPLAYER

Nachádza sa tu, ale nehral som ho, v tom prípade ho nebudem ani hodnotiť. Ďakujem za pochopenie.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Klasika v podobe hlásení po kliknutí na postavičku, určeniu boja, kliknutí na budovu, či iné serepetičky už nikoho neprekvapia a aj keď sekvencia opakovania sa výrazov dorazí až prirýchlo, nepripadalo mi to až tak hrozné, aby som si radšej odrezal uši. Najviac ma zaujal hlas rozprávača príbehu, ktorý bol neuveriteľne charizmatický a dodával inak nudnému príbehu akú-takú šťavu. Ozvučenie vhodne dopĺňa dupot koníkov i ľudských nôh, zbrane atď., atď., atď.

HUDBA 8 / 10

Možno najlepšia z celej hry. Začne znieť pri dôležitých okamihoch hry a je jednoducho nevtieravá, no výborne sa hodí do samotného procesu hry. Ak by boli všetky položky zvládnuté podobným spôsobom, potom by som chrochtal blahom, ale takto to je len jedno takmer bezvýznamné chro, kvôli hudbe si nudnú hru predsa nekúpite.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 4 / 10

Nadávať nepriateľom i svojej armáde do totálnych idiotov ma omrzelo po približne tretej misii. Ich inteligencia a strategické uvažovanie sa nedá, so všetkou mojou vrodenou skromnosťou, slušne opísať, ale čo sa nedá dobiť kvalitou, vynahradíme si kvantitou a neustálym monitorovaním svojich jednotiek. Stále sa objavuje syndróm, jedna naša jednotka si to rozdáva s dvojicou nepriateľských a ostatní pozorujú krásy okolitej prírody. Občas sa nájdu svetlé výnimky, ale záchvat zúrivosti sa môže dostaviť o pár sekúnd neskôr, tak netreba riskovať a mať pod kontrolou svoju armádu.

Kvantita prevláda aj v počte misií, ktoré vás síce neprekvapia svojou prepracovanosťou, ale ich tu je veľa, takže máte na pár dní i nocí postarané o... ehm... zábavu. Navyše tu máme aj editor, takže ak sa nájde komunita a dostatok neukojených hráčov, bude táto symbióza úplne dokonalá a všetci budú happy.

A aby som nezabudol, na začiatku si volíte obtiažnosť zaujímavou formou – buď váš hrdina po smrti exne nadobro a bude zbierať oveľa viac skúseností alebo po smrti sa znovu objaví po reštarte misie no s menším poberaním skúseností počas bojov, čiže tažšie leveluje po úrovniach. Ja osobne odporúčam radšej druhú možnosť, človek nikdy nevie a takto máte možnosť napraviť svoju chybu jednoduchým reštartom.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Ako mám ohodnotiť RTS, ktorá neprináša nič nové, po čase začne nudiť, ale na druhú stranu nemá žiadnu výraznú chybičku, máme tu spojenie RPG so stratégiou. Všade je pre a proti a teraz som skutočne na vážkach. Všetko záleží na cene, za ktorú sa Battlecry III bude predávať na trhu. Podobnosť so svojimi staršími predchodcami je tiež odstrašujúca a možno by bola výhodnejšia kúpa, zvoliť si prvý alebo druhý diel a nevkladať svoje financie ihneď do trojky. Ak cena poklesne na tri, štyri stovky, potom to treba zvážiť, inak to je streľba naslepo.