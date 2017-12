Týždeň vo vede

(27. 5. - 2. 6. 2004)

3. jún 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

* Minghao Qi z MIT (USA) s kolegami vyvinul kladením vrstvy po vrstve litografickou metódou kryštály s úmyselne zavedenými bodovými defektmi, ktoré robia s fotónmi to isté, čo integrované obvody s elektrónmi. Je to míľnik na ceste k optickým a kvantovým počítačom.

* Tím Leyonga Wanga z Johannnes-Gutenberg-Universität (Nemecko) syntetizoval dve dosiaľ neznáme unikátne molekuly, z ktorých každá obsahuje štyri vzájomne prepojené prstence.

* Tím Kelly Chichaka z UCLA (USA) syntetizoval pre zmenu trojicu prstencových, navzájom prepojených molekúl (na obrázku). Preťatie jedného prstenca oddelí aj zvyšné dva.

* Thomas Moran a Joseph Davila z NASA získali unikátne trojrozmerné rekonštrukcie tzv. koronálnych výronov, prudkých odtokov častíc zo Slnka, ktoré môžu ohroziť astronautov a na Zemi spôsobiť výpadky elektrických rozvodných sietí, ako aj satelitnej a inej komunikácie.

* Podľa E. Pallého z New Jersey Institute of Technology (USA) s kolegami satelity v rokoch 1984-2000 zachytili pokles odrazu slnečného svetla do vesmíru pozemskými oblakmi. Odraz svitu Zeme na tmavej časti mesačného povrchu však poukazuje na úplný zvrat po roku 2000.

* Bruce Hungate z Northern Arizona University (USA) s kolegami zistil, že zvýšená hladina oxidu uhličitého v atmosfére dlhodobo potláča fixáciu dusíka v dubových krovinatých porastoch. Je to opak očakávaného vývoja, príčinou je deficit mikroživiny - molybdénu.

* Podľa výskumov Martina Ellwooda a Williama Fostera z University of Cambridge (Veľká Británia) na Borneu žije v baldachýne tropického pralesa na epifytoch (rastlinné parazity) toľko bezstavovcov - hmyz, červy a pod. - že to viac ako zdvojnásobuje odhad tamojšej biomasy.

* Georgij Bazykin z Princeton University (USA) s kolegami zistil porovnaním genómov myši a potkana, že pri ich evolučnom vzďaľovaní prevládal vplyv prírodného výberu nad efektmi náhody, ako je génový posun (generačné zmeny početnosti konkrétnych génov v populácii).

* Leonard Guarente z MIT (USA) s kolegami zistil, že u myší ovplyvňuje závislosť medzi znížením príjmu potravy a dlhovekosťou najmä gén Sirt1, súčasť komplexu regulujúceho ukladanie tuku v tele v čase dostatku a jeho spätné využitie v čase núdze.