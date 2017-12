Michelangelo - renesančný Rain Man?

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) vošiel do dejín umenia sochou Dávida a výzdobou Sixtínskej kaplnky. Podľa írskych expertov na autizmus Muhammada Arshada a Michaela Fitzgeralda tento geniálny sochár a maliar trpel buď Aspergerovým syndrómom, alebo roz

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) vošiel do dejín umenia sochou Dávida a výzdobou Sixtínskej kaplnky. Podľa írskych expertov na autizmus Muhammada Arshada a Michaela Fitzgeralda tento geniálny sochár a maliar trpel buď Aspergerovým syndrómom, alebo rozvinutým autizmom. Napísal o tom britský denník Guardian s odvolaním sa na článok oboch psychiatrov v Journal of Medical Biography.

Prototyp autistu väčšina z nás pozná z filmu Rain Man, kde ústrednú postavu stvárnil Dustin Hoffman. Rain Man mal veľmi obmedzené sociálne schopnosti, ale zato vynikajúcu pamäť; Michelangelovo nadanie sa prejavilo v umení.

Samotár a paranoik

"Bol to samotár ponorený sám do seba, ktorý venoval všetok čas tvorbe, čo je rys autizmu," tvrdí Arshad. Paranoidný, narcistický a schizoidný umelec sa tiež pokúšal mať pod neustálou kontrolou svoju rodinu, peniaze, čas a ešte veľa iných vecí. Keď kontrolu strácal, privádzalo ho to do zúfalstva.

Jeho stravovacie zvyklosti, spánok a predstavy boli výstredné a nevyspytateľné. Trpel patologickým strachom a morbídnou melanchóliou, mal sklony k homosexualite. Nevedel vyjadriť emócie, neprišiel ani na pohreb svojho brata.

Ak bol Michelangelo naozaj autista alebo trpel Aspergerovým syndrómom, bude podľa Guardianu v dobrej spoločnosti; nasledovali ho napríklad Isaac Newton alebo Ludwig Wittgenstein. Dodajme však, že slávny fyzik a filozof nie sú jedinými tvorivými ľuďmi, ktorým sa pripisujú autistické črty.

Einstein, Beethoven aj Woody Allen?

Autizmus opísali pred 60 rokmi takmer súčasne Leo Kanner a Hans Asperger. V ich poňatí však bol podstatný rozdiel. Tam, kde Kanner videl nenapraviteľné poškodenie osobnosti, Asperger cítil "zvláštnu originalitu myslenia a vnímania, ktorá môže neskôr v živote priviesť k výnimočným výkonom", čo by potvrdzoval aj príbeh Michelangela.

Aspergerov syndróm oficiálne uznali za chorobu až pred desiatimi rokmi, a údajne ním trpel sám rakúsky lekár, ktorý ho prvý raz opísal.

Podľa všetkého k "aspergerovi" ako miernejšej forme autizmu nemali ďaleko ani americký čarodejník z Menlo Parku Thomas Edison, hudobný génius Ludwig van Beethoven, pre mnohých málo zrozumiteľný spisovateľ Franz Kafka alebo chorvátsky vynálezca Nikola Tesla.

Tesla bol vôbec veľmi zvláštny prípad. Nielenže vynašiel striedavý prúd a indukčný motor, ale navrhoval tiež systémy, z ktorých vychádza dnešná celosvetová bezdrôtová komunikácia, faxové prístroje, radar aj lietadlá. Telegraf nevynašiel Marconi, ale Tesla. Bol skutočným prorokom elektronického veku. Skúšal svoje stroje tak, že ich "skonštruoval" vo svojej hlave a tam ich aj nechal bežať; ak stroj nefungoval, bol nefunkčný aj v skutočnosti. Zomrel sám a opustený, ako však poznamenal jeden z jeho životopiscov: "Nesťažoval sa, pretože osamotený prežíval celý svoj život, úplne zaujatý iba svojimi veľkými myšlienkami."

Zo žijúcich slávnych ľudí našli psychológovia príznaky tejto tvorivej poruchy trebárs u zakladateľa Microsoftu Billa Gatesa, herca Keanu Reevesa, režiséra Woodyho Allena alebo bývalého šachového majstra sveta Bobbyho Fischera. Keď si prečítal syndrómy "aspergera" známy hacker Kevin Mitnick, vyhlásil, že v niektorých z nich sa priam našiel.

Ďalší kandidát - Alan Turing

O britskom matematikovi Alanovi Turingovi sa zatiaľ v súvislosti s autizmom nehovorilo. Možno však aj tu by dodatočne našli psychológovia vďačný námet.

Turing pomohol spojencom vyhrať druhú svetovú vojnu rozlúštením nemeckých tajných kódov. Spolu s Johnom von Neumannom opísal princípy, bez ktorých by sme dnes nemali moderné počítače, a snažil sa, aj keď neúspešne, o prienik matematických modelov do biológie.

K svojim 22. narodeninám chcel tento mnohostranný génius od mamy plyšového medvedíka, a keď ho dostal, dal mu meno Porgy. Turing, ktorý mal prezývku "pán profesor", sa vyhýbal spoločnosti, nestaral sa o svoj vzhľad a nedbanlivo sa obliekal. Pred 50 rokmi (7. júna 1954) skončil samovraždou. Bol totiž okrem iného homosexuál, a nevydržal tlak okolia a svoju drastickú hormonálnu "liečbu". Británia v tom čase netolerovala sexuálnu rôznosť ani svojim vojnovým hrdinom.

Kto sú vlastne autisti

Autizmus sa prejavuje od narodenia. Typické je preň to, že dieťa si vystačí len s niekoľkými slovami, nevyhľadáva očný kontakt, vyžaduje alebo naopak neznáša dotyk iného človeka, nereaguje na svoje meno ani na pokyny. Radšej sa hrá samo, žije vo vlastnom svete, nezaujíma sa o ostatných ľudí, opakuje jednu činnosť stále dookola a máva jednu obľúbenú hračku.

Autisti potrebujú špeciálny prístup, založený na znalosti tejto problematiky. Určite nie je správne vylučovať ich zo škôl, pretože väčšina z nich svojím intelektom za inými vôbec nezaostáva. A už vôbec nie zatvárať ich do psychiatrických liečební. Tam určite žiadny Michelangelo ani Einstein nevyrastie.