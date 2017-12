SOCOM II: U.S. Navy Seal – tuleni opäť zasahujú

Po viac než roku sa k nám dostalo pokračovanie titulu, ktorý znamenal revolúciu v žánri vojenských taktických hier. Jedná sa o priame pokračovanie prvého dielu, ktoré je svojmu predchodcovi blízke, ba priam až skoro identické.

2. jún 2004 o 15:11 Milo Gracík

Prakticky sa jedná o kópiu so všetkými kladmi i zápormi originálu. Preto odporúčam prečítať si taktiež recenziu na prvý SOCOM.

SOCOM II vás opäť stavia do role veliteľa protiteroristickej jednotky SEAL námorníctva US. S ním budete brániť záujmy USA po celom svete, konkrétne v Albánsku, Alžírsku, Brazílii a Rusku v 12 misiách (3 v každom prostredí). Príbeh hry nie je nepodobný niektorým dielam Toma Clancyho, t.j. vojenský thriller založený na reálnych situáciách. Ak ste si obľúbili svojský humor a drsné príbehy "žabáka" Dicka Marcinka (slovenského Američana, bývalého príslušníka SEAL a zakladateľa protiteroristickej jednotky SEAL 6) zo série Profesionální Válečník (Rogue Warrior), bude pre vás príbeh a atmosféra SOCOM II tým pravým orechovým, či skôr maskáčovým. Pretože to, čo tejto hre dominuje je atmosféra. ATMOSFÉRA, neskutočne realistická, hutná a adrenalínová atmosféra, ktorá vás až po uši ponorí do role veliteľa štvorčlennej jednotky SEAL. Ako to už býva zvykom a v podstate by to malo byť štandardom pri každej hre, je DVD s hrou plné rôznych bonusov, od prehrávača skladieb, možnosti zopakovať si už absolvovanú misiu v inej náročnosti, či prehranie FMV sekvencií. Aj keď tých tu na rozdiel od prvého dielu veľa nenájdete, autori viac použili enginové animácie, čo im schvaľujem. Lepšie vás to totiž uvedie do prostredie a atmosféry misie.

GRAFIKA 7 / 10

Funkčná, na 100% slúžiaca svojmu účelu. Takto by sa dala charakterizovať vizuálna stránka druhého SOCOMu. Prakticky sa opakuje už raz videné v prvom dieli, ale s drobnými vylepšeniami. I keď vás neudrú na prvý pohľad do očí, sú tam. Aj keď v tejto hre nejde o použitie všakovakých grafických serepetičiek, s vizuálnou stránkou budete spokojný. To sa už nedá povedať o niektorých animáciách, ktoré sú vyslovene odfláknutné, napr. pri plazení vidíte ako sa plazíte stále tým istým pohybom, čo je fyzicky neuskutočniteľné.

INTERFACE 8 / 10

Prostredie hry je prepracované do maniakálnych detailov, od vizuálnej stránky animovaného pozadia menu, cez detailne vysvetlené jednotlivé prvky nastavenia až po video briefing každej úlohy misie.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Oproti jednotke hrateľnosť nedoznala zmien. Velíte štvorčlennej jednotke dokonale vycvičených vojakov, priamo však ovládate iba svoje alter ego, ostatným vydávate príkazy buď hlasom cez USB headset alebo manuálne tlačidlami cez menu. V podstate vás autori vedú k tomu, aby ste boli čo najnenápadnejší, zabíjali potichu, nedali o sebe vôbec vedieť. Každé prezradenie má za následok niekoľkonásobne väčší počet protivníkov. Plíženie, zakrádanie a tichá streľba tu majú svoje opodstatnenie, čo však chýba odnášaniu a ukrývaniu tiel zabitých tangov. Predovšetkým z toho dôvodu, že dosť často len tak z ničoho nič zmiznú, čo vám samozrejme uľahčí prácu. Problémy budete mať pri kontakte s prostredím, najmä pri plazení, občas sa totiž zaseknete pri kontakte s prekážkou a dá vám problém sa vyslobodiť.

MULTIPLAYER

Opätovne, tak ako pri prvom dieli nie je táto kategória hodnotená. Aj napriek tomu, že naši kolegovia zistili, že on-line hranie na PS2 je možné rozbehať aj na Slovensku, vďaka neexistujúcej oficiálnej podpore nie je v našich silách on-line hranie hodnotiť. Aj keď SOCOM II je vo svojej podstate primárne on-line hra. Verím však, že pri recenzii SOCOM III budeme môcť hodnotiť i túto kategóriu.

HUDBA 8 / 10

Presne taká aká má byť. Správne vojenská, motivujúca k hrdinským činom. Dynamický soundtrack reaguje na dianie v hre. Vhodne zvolená hudba má na celkový dojem z hrania nemalý vplyv. A v tomto prípade plní svoj účel dokonale, atmosfére neuveriteľne pomáha.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Keďže sa táto hra vydáva za akýsi pseudo realistický vojenský simulátor, pre zachovanie zdania skutočnosti sú nepostrádateľné zodpovedajúce zvukové efekty. Tie sú skutočne perfektné, najmä čo sa týka zvukových efektov zbraní. Pravdepodobne si autori odskočili na víkend na nejakú strelnicu a ponahrávali streľbu z použitých zbraní. To však nie je žiadna novinka, o obdobný dojem autentičnosti sa snažili aj autori Medal of Honor.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Náročnosť hry je položená na dosť vysokej úrovni, čo ešte razantným adrenalínovým spôsobom zvyšuje nemožnosť ukladania počas hrania. Dokonca tu nenájdete ani bežne používané a u hráčov pozitívne prijímané checkpointy. Čo najmä pri občasnom vyslovene hlúpom správaní vašich kolegov (hod granátu k vašim nohám, zastrelenie zajatca a pod.) vedie k niekoľkonásobnému opakovaniu každej misie. Musím však povedať, že hranie misie piatykrát nie je o nič menej vzrušujúce ako to prvé. O U.I. vašich kolegov už bola reč, treba však povedať, že v 90% hry sa dá na nich plne spoľahnúť, reagujú pohotovo a takticky, dosť často vám zachránia i život. O U.I. protivníka však radšej pomlčím, ich správanie je totiž do najmenších detailov naskriptované, takže ak vám na prvé dva pokusy misia trvala 1,5 hodiny, na piatykrát ju vďaka skriptom zvládnete v kľude za 30 minút.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Aj napriek chybám herného enginu ide o perfektné atmosferické predstavenie vojenského taktického thrilleru, ktoré môžeme smelo zaradiť na samú špičku žánru taktických akcií bez ohľadu na platformu (smelo môže konkurovať aj Hidden & Dangerous 2). Žiaľ, oproti prvému dielu prináša dvojka iba minimálne vylepšenia, pričom väčšina chýb zostala zachovaná. Škoda, že pre tých, ktorý jednotku dohrali predstavuje SOCOM II iba obyčajný datadisk, ktorý je však predávaný za plnú cenu. No tým, ktorí doteraz nemali to potešenie veliť jednotke "tuleňov" môžem SOCOM II jednoznačne doporučiť. Škoda len, že SCEE zatiaľ neuviedli do voľného predaja samostatný PS2 headset. Tí, ktorí si zakúpia SOCOM II a budú chcieť ovládať svoj tím hlasovými príkazmi, sú nútení investovať nemalú čiastku buď do pôvodného SOCOMu, alebo do Ghost Recon Jungle Storm, ku ktorým je tento headset priložený.