Sun chce zlúčiť svoj produktový rad serverov s Fujitsu

Mníchov 2. júna (TASR) - Spoločnosť Sun Microsystems chce v oblasti produkcie podnikových serverov v budúcnosti výraznejšie spolupracovať s firmou Fujitsu.

2. jún 2004 o 12:04 TASR

Svetová trojka vo výrobe serverov si od posilneného strategického partnerstva sľubuje ďalšie rozšírenie trhu pre servery s podnikovým softvérom a hardvérom. Produktové línie Sun Fire a Fujitsu Primepower so softvérom Solaris a procesory Sparc od firmy Sun by mal od roku 2006 vystriedať spoločný modelový rad. Oznámili to dnes obidva podniky v Mníchove.

Sun podľa vlastných údajov úspešne spolupracuje s Fujitsu od roku 1982. Podnik očakáva v súčasnosti najmä posilnenie na trhu oproti svojim hlavným konkurentom Hewlett-Packard a IBM. Informovala o tom DPA.