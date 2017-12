Hra Joint Operations: Typhoon Rising je hotová

2. jún 2004 o 10:44 Ján Kordoš

Hru poháňa vylepšený engine z Black Hawk Down (čo sa nedá prehliadnúť, lebo hry vyzerajú skoro zhodne) a zabezpečí potešenie pre hráčovo oko i 150 duší, ktoré sa obetovali pre hranie Joint Operations po sieti. Uvidíme ako to bude zvládať systém NovaWorld. Klasicky cez internet si zahrá 64 playerov a rovnaký počet ľudí sa zabaví pri Lan party. Dnes už v žiadnej správnej FPS nemôže chýbať ovládanie vozidiel a Joint Operations nebude výnimkou, za všetko hovorí takmer tridsiatka reálnych dopravných prostriedkov. Arzenál zbraní bude pozostávať z techniky, ktorú bežne nájdete vo výzbroji modernej armády (teda sa nerátajú pouličné boje bossov o preliezky s rybičkami v rukách :). Viac informácii vám určite poskytneme v našej recenzii. Titul sa chystá do obchodov 16.júna, takže čas sa kráti, pripravte sa na zúrivé boje.

Zdroj: www.bluesnews.com