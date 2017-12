Nové Commandos od Pyro Studios bude taktická FPS!

2. jún 2004 o 9:22 Ján Kordoš

Strike Force predstavuje trojica vojakov, ktorých si vezmete pod svoje krídla. Líšia sa vlastnosťami i zameraním - sniper, špión a green beret. Princíp hrania by však mal ostať zachovaný, len sa na celú situáciu budete pozerať z očí jedného z vašej mini armády. Bojovať budeme v 3 kampaniach, ktoré nás zavedú do Francúzska, Nórska a Ruska, takže si viete vybaviť aj prostredie, kde budeme nenápadne prenikať na nepriateľské základne, získavať dokumenty a vyhadzovať do vzduchu nepriateľské stroje a budovy. Všetko si to však najprv poctivo naplánujeme, inak môže misia skončiť veľmi rýchlo. Na vysokej úrovni by mala byť aj umelá inteligencia protivníkov a prekvapí nás svojimi reakciami na hráčove akcie. V Strike Force sa bude nachádzať aj podpora pre viac hráčov (konkrétne sa jedná o 8 playerov). Škoda, že zatiaľ neboli uvoľnené žiadne screenshoty, takto je celý projekt zahalený do hustej hmly.

Zdroj: www.wortplaying.com