Zavedenie domény .eu sa odkladá na apríl 2005

2. jún 2004 o 0:00

Zavedenie internetovej domény s novou koncovkou .eu sa opäť o pol roka odkladá. Záujemcovia tak budú mať šancu zaregistrovať si európsku doménu zrejme až budúci rok v apríli, uviedlo konzorcium EURid, ktoré má mať od Európskej komisie správu domény na starosti. Ešte na začiatku roka konzorcium predpokladalo spustenie registrácií tento rok v novembri. Aj tak by ich zavedenie meškalo oproti pôvodnému plánu približne o pol roka.

Úvodné obdobie, v ktorom si budú môcť svoje domény zaregistrovať držitelia ochranných známok, by sa malo začať v decembri. EURid doteraz nestanovil, koľko bude registrácia domény stáť. Podľa predbežných odhadov by to malo byť okolo 10 eur pre registrátorov, cena pre koncového zákazníka bude vyššia. (čtk)