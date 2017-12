Internet prenáša najmä nelegálnu hudbu

2. jún 2004 Tomáš Bella

Internet bol pôvodne určený na zdieľanie vedeckých informácií a komunikáciu medzi kontinentmi, dnešní internetisti však majú o jeho využití úplne iné predstavy. Podľa prieskumu spoločnosti Sandvine tvoria sedemdesiat až osemdesiat percent všetkých dát prenesených cez internet v Európe nelegálne sťahované hudobné nahrávky a filmy.

Tento podiel sa zvyšuje najmä vďaka rýchlo rastúcemu počtu ľudí, ktorí sú pripojení neobmedzene a vysokou rýchlosťou, typicky cez ADSL alebo káblovú televíziu. Podľa správy Európskej komisie z minulého týždňa sa ich počet za uplynulý rok zvýšil o 80 percent a rast je už rýchlejší, ako v Spojených štátoch.

Obľúbené peer-to-peer siete umožňujúce bezplatné sťahovanie ľubovoľných nahrávok využíva v Európe rovnako ako v Amerike približne 30 percent majiteľov rýchleho pripojenia. Celkovo ide o menšinu medzi používateľmi internetu, ktorí však "spotrebúvajú" prevažnú časť jeho celkovej prenosovej kapacity. Internetovým providerom to však neprekáža, práve naopak - možnosť sťahovať si (prevažne nelegálne) hudbu a filmy je pre nich najlepšou možnosťou, ako nalákať nových zákazníkov na rýchly internet.

Odhovárať ich od toho sa naopak snažia nahrávacie spoločnosti - vplyvom ich kampane v Spojených štátoch klesla aktivita vo výmenných sieťach o päť percent, v Európe však zostáva sťahovanie hudby a filmov stále rovnako populárne. Spoločnosť Sandvine zároveň zistila, že Európania v porovnaní s Američanmi sťahujú z internetu v priemere väčšie súbory, čo môže signalizovať, že filmový priemysel bude nelegálnou výmenou jeho diel čoskoro trpieť rovnako ako hudobný.

Spam tvorí 70 percent pošty

Minulý týždeň bola zverejnená aj iná štatistika, ktorá poteší tých, čo veria v dokonalú neužitočnosť internetu. Podľa MessageLabs už spam, nevyžiadaná reklamná pošta, predstavuje 70 percent všetkej internetovej e-mailovej korešpondencie. Ešte toto leto podľa odhadov jeho podiel stúpne až na 80 percent, píše BBC. Znamená to, že štyri z piatich e-mailov prijatých kdekoľvek na svete neobsahujú žiadnu skutočnú informáciu, len reklamu. Zákony proti spamu prijaté nedávno v Spojených štátoch aj v Európe zatiaľ jeho postup nijako nespomalili.

Menia sa však produkty, ktoré sa v spamoch inzerujú. Ubúda pornografie, dominovať začala propagácia liekov a produktov súvisiacich so zdravím a reklamy na finančné produkty, najmä pôžičky. Úrady a firmy dúfajú, že množstvo spamu klesne, keď sa začne čoraz viac spamerov dostávať pred súd. Minulý štvrtok poslal sudca v New Yorku jedného zo spamerov do väzenia na najmenej tri a pol roka za to, že pri zakladaní e-mailových kont pre spaming používal falošnú identitu.