Žiarovka proti zápachu

Od svietidiel sa očakáva, že presvetlia naše domovy, keď slnko zíde z oblohy. Niektoré však dokážu i čosi navyše. Spoločnosť Technical Consumer Products uviedla na trh nový druh svietidla s názvom Fresh2, ktoré okrem svojej základnej funkcie dokáže ...

2. jún 2004 o 0:00 Milan Gigel

Od svietidiel sa očakáva, že presvetlia naše domovy, keď slnko zíde z oblohy. Niektoré však dokážu i čosi navyše. Spoločnosť Technical Consumer Products uviedla na trh nový druh svietidla s názvom Fresh2, ktoré okrem svojej základnej funkcie dokáže zároveň odstrániť z miestnosti nepríjemné pachy. Či už sa v kuchyni vypráža nedeľný obed, alebo v obývačke práve dohorela posledná cigareta, stačí lampu na 10 minút zapnúť a je po zápachu. Úsporná žiarivka s príkonom iba 23 wattov je pokrytá oxidom titánu, ktorý pri dopade fluorescentného svetla produkovaného žiarivkou vytvára vo svojom okolí prostredie so schopnosťami intenzívnej oxidácie. To zabezpečí, že pachové látky, ktoré sa dostanú do aktívnej oblasti obkolesujúcej systém, stratia svoje charakteristické vlastnosti. "Vyčistený" vzduch tak vytvára svieže prostredie i tam, kde doposiaľ nestačilo ani intenzívne vetranie. Horúcimi adeptmi pre nasadenie sú okrem reštauračných zariadení i posilňovne, zdravotnícke strediská, verejné toalety a domácnosti fajčiarov. Životnosť úspornej žiarivky je 10-tisíc prevádzkových hodín, čo pri priemerných piatich hodinách svietenia denne znamená takmer päť a pol roka každodenného používania. Luster svietiaci aj cez deň sa tak môže stať bežným javom.

Orientačná cena: 20 dolárov, www.fresh2.com/light-bulbs.html