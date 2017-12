Ako na problémy s počítačom

Hovorí sa, že nikto učený z neba nespadol. Neznamená to však, že ak sa vo vašom počítači vyskytne chyba, musíte ho ihneď zaniesť do servisu. Publikácia Řešení problémů s PC dokáže vďaka názorným špecifikáciám chýb a návodom na ich riešenie pomôcť i menej

2. jún 2004 o 0:00 Milan Gigel

Zdeněk Valečko * Řešení problémů s PC * Computer Press Brno 2003

skúseným používateľom popasovať sa s problémami, na ktoré pri práci narazia. Na svoje si tu však prídu i odborníci.

Kniha je praktickým sprievodcom svetom "neposlušného" softvéru a hardvéru. Časť venovaná vysvetleniu funkčnosti základných hardvérových prvkov je z pohľadu fotodokumentácie síce trochu zastaraná, chyby i spôsoby ich riešení sú však stále aktuálne. Prvá desiatka kapitol, ktorá tvorí teoretickú časť knižky, rozoberá na teoretickej úrovni počítač ako celok, operačné systémy a ich inštaláciu. Autor nezabudol ani na popis nastavení BIOS-u, ktoré sú neraz prvotným dôvodom zlej funkčnosti niektorých komponentov. Ak sa niekto necíti na to, aby vzal do ruky skrutkovač, hardvérové problémy môže nechať riešiť v servise, autor sa im preto venuje len okrajovo. Ak však ide o problém softvérového rázu, jeho identifikovanie a odstránenie podľa podrobného sprievodcu deleného do kapitol môže neraz ušetriť čas i peniaze.

Publikácia pokrýva riešenie problémov pri štarte počítača, jeho behu a ukončovaní činnosti, neprirodzené správanie sa systémov so zvukovým prejavom či chyby zobrazovania. Poradí vám, čo robiť pri nesprávnej funkčnosti zvukových kariet, pevného disku, optických mechaník, monitora či iných periférií. Nezabudlo sa však ani na klasické problémy s tlačou, vstupom údajov a s pripojením k internetu. Jednotlivé kapitoly sú ďalej členené na problémy s jednovetným popisom. Ak používateľ vyleje na počítač tekutinu, zmaže dôležité údaje, jeho tlačiareň nereaguje, či operačný systém nechce naštartovať, môže sa pustiť do čítania presne tej časti knihy, ktorá definuje jeho problém. Ak existuje nadväznosť na inú časť publikácie, vždy je v texte vyznačená. Pri popise chyby často nájde aj možnú príčinu jej vzniku.

Kniha je teda praktickým sprievodcom riešením problémov pre začiatočníkov aj stredne pokročilých používateľov. Vo svojej knižnici ju ocení aktívny používateľ počítačov aj začínajúci firemný správca siete či servisný technik nastupujúci do svojho prvého zamestnania po škole.