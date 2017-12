Hry ovládané pohybom tela

2. jún 2004

Nové počítačové hry nemusia prekvapovať len stále lepšou grafikou - firma Sony vlani v lete predstavila originálny systém Eye Toy Play pre hernú konzolu PlayStation 2, v ktorom sa hlavným hrdinom hier stal sám hráč. Ten hry ovláda pohybom svojho tela, ktorý systém zachytáva prostredníctvom USB kamery. Hráč vďaka tomu v strede obrazovky vidí sám seba ako v zrkadle a jediný naprogramovaný vizuál hry tvoria ručne kreslené pozadia a okraje obrazovky.

Sony teraz prichádza s ďalšími hrami pre systém Eye Toy, ktoré majú šancu osloviť aj ľudí, ktorých doteraz bežné počítačové hry, dobývanie pevností či zachraňovanie sveta, nelákali a chcú sa len dobre zabaviť.

Ďalšou novou hrou na princípe Eye Toy Groove je Eye Toy Groove, simulátor tanca. Zo stredu obrazovky vyletujú "hlavy" smerujúce do bodov na okrajoch televízora, pričom každý z nich mení svoj tvar podľa toho, akým pohybom treba na podnet zareagovať. Hra je najzábavnejšia, ak sa zapojí viac hráčov. Svoje tanečné výkony si môžete zaznamenať na pamäťovú kartu, prípadne si vybrané momentky uložiť ako fotografie. Program na konci levelu vypočíta aj počet kalórií, ktoré ste spálili.

Ďalším novým titulom podporujúcim technológiu Eye Toy je Singstar. K hernej konzole si tentoraz môžete pripojiť hneď dva špeciálne mikrofóny, do ktorých si zaspievate karaoke, vlastnú verziu hudobných hitov. Singel možno uložiť na pamäťovú kartu a kedykoľvek ho prehrať kamarátom. Hra navyše kontroluje váš spevácky prejav a to, či sa triafate do správnej výšky tónov, a tak poslúži aj ako hlasový tréner pre začínajúceho speváka. A potrápi možno aj profesionálov - veď digitálny barometer tónov sa nedá oklamať tak ľahko ako skupina nekritických fanúšikov na ohlušujúcom koncerte.

Budúci rok by sa mala na trhu objaviť ešte hra Eye Toy Kinetic, ktorá hráčov donútiť rozhýbať sa - pôjde o zábavné domáce fitnes. Vďaka nej sa budete môcť zúčastniť tanečnej inštruktáže, zacvičiť si aerobik, zvládnuť kurz sebaobrany, ale zabrať dostane okrem tela aj myseľ - autori sľubujú inšpiráciu aj jogou a tai-či. O vašu kondíciu sa budú starať dvaja osobní tréneri, za ktorých kvality ručí spoločnosť Nike. Eye Toy Kinetic by mal osloviť predovšetkým nežné pohlavie, ale aj všetkých, ktorých už nebavia tradičné metódy spaľovania kalórií, alebo si chcú zacvičiť len tak, doma v obývačke pred televízorom.

Systém Eye Toy si môžu vyskúšať len majitelia hernej konzoly PlayStation 2. Jednotlivé hry stoja od 900 do 2600 korún a k Eye Toy dostanete aj nevyhnutnú videokameru.

www.eyetoy.com