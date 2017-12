Michael Schumacher World Tour Kart 2004 - Schumiho začiatky

Keď známa osoba prepožičia svoje ctené meno niektorej hre, hráčom sa ihneď objavia vyrážky zdesenia a pre recenzentov je utrpenie prizerať sa na zohavenie slávneho mena v názve hry. Michaela Schumachera dnes pozná už celučičký svet a preto nikoho neprekva

1. jún 2004 o 16:54 Ján Kordoš

puje, že sa rozhodol prepožičať svoje meno závodom motokár, veď na nich začínal jazdiť a získavať skúsenosti.

Na začiatku samotného testovania produktu som sa skromne povedal, že nebudem zbytočne zaujatý len pre meno pretekára, ktorého vôbec, ale vôbec, nemám moc v láske a síce sa mi to zo začiatku nedarilo, dospel som k výsledku. Michael Schumacher World Tour Kart 2004 (ďalej len skrátene WTK 2004, kto má stále vypisovať dlhé názvy hier?) nie je až taká hrozná hra a určite spríjemní nejeden letný deň.

Dokážete si predstaviť motokáru? Nemyslím teraz tie klasické detské výstrelky, pri ktorých nám pomáhali zručnejší kamaráti. Stačilo zopár kusov dreva, štyri kolesá z kočíku (chudák decko si potom moc jazdy v kočíku neužilo a prišlo oveľa, moje posledné „kočík rally“ síce neskončilo bez zranení, ale bola to zábava) a mohli sme vyraziť do ulíc ukázať našim desaťročným girl-fans naše schopnosti. Profesionálne motokáry sú vlastne to isté, len tam máme motor a funkčnosť stroja sa teda neminimalizuje len na dole kopec. Ono sa zdá, že je to zábavka pre malé deti, ale ja by som svojho nadchádzajúceho potomka do podobného stroja len tak ľahko nepustil, netúžim po tom, aby si rozbil v rýchlosti 100 km/h držku o najbližší stĺp.

Dobre, máme stroje, máme okruhy, na ktorých jazdí 9 podobne postihnutých maníkov a vyzerá to na klasickú závodnú gamesku, len je tu veľké ale. Fyzikálny model sa dosť odlišuje od klasických štvorkolesových tátošov a osobný kontakt je doslova osobný. Vozidlá sa pohybujú rezko, každá menšia chybička znamená spomalenie, ktoré sa pri rýchlych závodoch zohľadnia na umiestnení. Určite za to môže hmotnosť samotnej motokáry, takže ak si chcete užiť, vopred vám vravím, aby ste zabudli na klasické ozrutné automobily, tu ide o postreh a okamžité reakcie. Aspoň už viem, kde Michael získal takú zručnosť a predvídavosť.

Nebudeme si nič nahovárať, quick race zaujme málokoho, viac hráčov sa radšej bude sústrediť na šampionát, ktorý je rozdelený na boje o tri poháre. V každom musíte získať určitý počet bodov, inak nie ste pripustený k ďalším bojom o strieborný, respektíve zlatý pohár. Tu by som si dovolil trošku zvoziť autorov za absenciu akejkoľvek tabuľky a celkových výsledkov šampionátu. Každé miesto je síce bodované, ale body sa započítavajú len vám a nie celému pelotónu jazdcov. Nie je tu teda žiadna výsledná listina, ale len suma vami získaných bodov. Plusom je, že môžete skúšať trať, ktorá vám nesadne stále dookola, ale mne sa zdala táto absencia dosť výrazná. Chýbalo mi to napätie, kde si dopredu vypočítate, koľko bodov vám stačí na postup, koho musíte predbehnúť a komu sa môžete pozerať na chrbát, lebo viete, že nedobehne bodovú stratu na vás. Je to tak aj preto, lebo božský Schumi neskončí vždy prvý, prípadne druhý, ale od vás sa očakáva vždy výhra, prípadne jedno druhé miesto. Takto to je boj s každým jazdcom z celého pelotónu.

Nič to však neuberá na atmosfére samotných závodov. Už som spomenul, že jednotlivé preteky sú rýchle a stačí vám len chvíľa nepozornosti a nasleduje nutný reštart trate. Aspoň sa sústredíte na celý závod a napätie vám vydrží až do konca, lebo tu sa skutočne KAŽDE zaváhanie prejaví vo výslednom poradí. Motiváciou by malo byť získanie nových kombinéz, prilieb, náterov a podobných sránd, ale ide len o vizuálnu stránku veci, takže mi to až tak moc žily netrhalo. Ak by bolo do hry zakomponované aj technické vylepšenie stroja, na mojej kamennej tvári by sa objavil oveľa väčší úsmev.

To je všetko vážení hráči, WTK 2004 je len o samotnom závodení a nečakajte žiadny balast okolo, čo je plusom a zároveň aj mínusom hry. Motto Sadni a Hraj sa nesie celou hrou a punc akčnosti tomu dodáva vyššie uvedená možnosť „znovurozohratie“ závodu po neúspechu. Nič to, zábava to môže byť aj tak, teraz sa však pozrime na hodnotenie samotných položiek, aby sme spoločne zistili, či je aj virtuálny Schumi také eso ako v F1.

GRAFIKA

Engine hry nie je žiadna výhra, ale neurazí nikoho. Moc sa toho na závodoch v halách nedá zobraziť, ale tvorcovia hry do každej trate vložili aj zopár efektov a samotné prostredia sú výborne zosynchronizované. Závody v hale (raz to je hangár s obrovským vorvaňom v útrobách, raz to je továreň) striedajú exteriérové trate (mesto, pláž, letisko atď.) a svojim dizajnom ma niekedy doslova uchvátili. Každá trať je svojim spôsobom iná, raz musíte využiť svoju rýchlosť, inokedy akceleráciu, lebo trať je plná ostrých zákrut. Pri sústredenej jazde nebudete mať čas ani obdivovať okolitú scenériu, ale tak to už pri závodných hrách býva.

Jedinú výhradu mám k neexistujúcemu publiku, čo ma dosť prekvapilo. Veď závody motokár (a aj formúl) sú správnou kulisou len s množstvom divákov. Pri rýchlych závodoch sa dočkáte v každom preteku búračiek a akčné momenty diváci milujú – preto je za veľkou mlákou tak populárny Nascar. Animovanie pretekára sa vlastne v hre nevyskytuje, stále sedí v rovnakej polohe a nerozhádže (doslova) ho žiadny náraz. Navyše káru nemôžete poškodiť, takže často som v záchvatoch zúrivosti využíval skúsenosti z Destruction Derby. Ak by boli tieto tri položky do hry nejakým spôsobom do hry vložené, hrateľnosť a zábava by postúpila o nemalý stupienok vyššie. Hardwarové nároky totiž nie sú vôbec vysoké.

INTERFACE

Ovládanie závodov je jednoduché samo o sebe. Plyn, brzda a zatáčanie je všetko, čo potrebujete ku šťastiu. Môžete si meniť pohľad kamery (za motokárou, z vlastných očí, priviazaný k nárazníku) a dokonca sú použiteľné všetky = malé bezvýznamné plus :). Aby ste však zvládli ovládanie, budete musieť zvládnuť prácu s plynom a brzdou v zákrutách, takže až také jednoduché to nebude, ale o to efektnejšie potom bude vyzerať vaša jazda.

Tŕňom v oku bolo pre mňa ovládanie v menu, ktoré bolo zbytočne skomplikované, ale to už skutočne rýpem do bezvýznamných vecí, ale sami zistíte, že to jednoducho zdržuje, čo ma dosť iritovalo.

HRATEĽNOSŤ

Na WTK 2004 sa mi najviac páčilo pripútanie hráča k monitoru počas závodu. Sústredenosť sa vypláca a protivníci vám nič nedarujú. Ak sa naučíte trať a jej zákutia, objavíte správne skratky, potom budete samotný závod prežívať, zákruty vyberať šmykom a jednoducho sa baviť. Chce to však cvik a ochotu nechať sa vtiahnuť hrou. Práve osobný kontakt s jazdcami, krátke trate, kde nemôžete protivníkovi utiecť ďaleko a pri zaváhaní je vám v pätách – toto sú tie správne ingrediencie, ktoré otestujú vašu nervovú sústavu.

Musíte sa však zdať úplnej simulácie na úkor akčnosti. Samozrejme aj tu dostanete nechcené šmyky, pretáčanie kolies spraví v zákrutách svoje, ale po virtuálnej skúsenosti s motokárami si zabehnem niekam vyskúšať aj skutočné a už sa teším na to, ako sa „vykýblim“ a nezvládnem riadenie. Skutočné aj tieto motokáry sú totiž adrenalínové a nervovo labilní hráči idú z kola von. Ostatní sa bavia.

MULTIPLAYER

Závody s viacerými hráčmi si môžete vychutnať prostredníctvom internetu alebo na LAN party. Už sa teším, ako najbližšie miesto klasického CSka skúsime niečo iné a WTK 2004 bude zábavné určite. So živými protihráčmi to je určite väčšia zábava ako s virtuálnymi, ktorý nepoznajú adrenalín a stres ak ste na prvom mieste a za vami sa ženie celá svorka nadržaných kamarátov :).

Škoda, že hra nepodporuje klasiku v podobe split-screenu, určite by to samotnej gameske nijako neuškodilo.

ZVUKOVÉ EFEKTY

Nebol som na skutočných závodoch motokár, len som ich občas zazrel na nejakých akciách, takže vám neodpoviem na otázku reálneho ozvučenia motokáry. Pre ne sú charakteristické tzv. vysávačové zvuky motorov a tie zrovna môjmu uchu nelahodia, takže ma tak nepriťahovali ako nádherné pradenie Peugeotu 306. Inak sa v WTK 2004 samozrejme vyskytuje ozvučenie šmykov a nárazov, ale chýbalo mi ozvučenie jazdcov a určite by nebolo od veci dať im nejaké hlasy, aby sa mohli chudáci vykričať. Takto som nadával len ja.

HUDBA

Po spustení hry vyhľadajte položku Options, potom Audio Options a prosím vás, hlasitosť hudby s kľudným svedomím stiahnite na minimum. Pripomínalo mi to disco 80.rokov a k hre sa to vôbec nehodilo. Agresívne skladby by atmosféru zvládli oveľa lepšie, preto si do pozadia pustite vlastnú muziku (odporúčam klasický neo-punk v podaní Green Day a podobných kapiel), ktoré dodávali hre ten „správny říz“.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA

Protivníci vám nič zadarmo nedarujú. Prvá séria závodov je jednoduchá a prejdete ju s prstom vo svojom obľúbenom otvore, ale pri druhej to začne byť omnoho zábavnejšie, zväčší sa kubatúra motokár a zo začiatku budete obdivovať len zadky protivníkov. Bude to už náročnejšie, jazdci sa snažia ostať v ideálnej stope a mimo nej nemáte veľkú šancu na predbiehanie. Niekedy to vyzerá komicky, keď vidíte štvoricu pretekárov ako idú za sebou štýlom húsenice, ale netrvá to dlho a pokúšajú sa o predbiehacie manévre aj medzi sebou. Efektné predbiehanie vás neminie, stačí spoznať trať, ideálnu stopu a potom využiť zbytočné spomalenie protvníka a narvať sa pred neho alebo vedľa neho do ideálnej stopy a on jednoducho musí ustúpiť, lebo stratí rýchlosť a získa len pokles o viac priečok.

Dočkal som sa aj drsných osobných súbojov, ktoré niekedy skončili hromadnou haváriou, ale po zapletení sa do chumáču strojov nasleduje len reštart, vysoký náskok sa dobieha ťažko. Hlavne ak jazdci nie sú tzv. sviatoční vodiči. V tom tkvie aj problém občas zbytočnej obtiažnosti, ak vám jedna trať jednoducho nejde a dokážete ledva získať tretie miesto, je vám to na dve veci a musíte dokola skúšať daný závod dokola. Pomôže vám kvalifikácia a odporúčam vám ju od druhého šampionátu nezanedbať, lebo po umiestnení v druhej pätici závodného poľa nemôžete očakávať zázraky a boj o čelnú pozíciu budete mať sťažený.

Poznámka pre fanúšikov plyšáčika: Súrne kúpim novú hlavu, môjmu chudákovi záhadným spôsobom odpadla. Samozrejme to nie je mojim neúspechom v pretekoch. Značka: ľavá ruka by sa zišla tiež, nejako mu divne visí a už ju nemám o čo prišiť. Nemôžem si predsa dovoliť, aby pod recenziou nebol jediný príspevok, ktorý apeluje na mozgovú potenciu našich čitateľov a nabáda ich k vytvoreniu si názoru o infantilnom autorovi. Nech majú aspoň teraz dôvod.

Ak sa vám však podarí pokoriť hru, natlačí sa vám do hlavy otázka: A čo teraz? Miesto obvyklého Deli vám však hra toho viac neponúkne. Môžete vylepšovať vaše vlastné rekordy, ale nepoznám zvrhlíka, ktorého by to bavilo. Jedinou alternatívou zostáva multiplayer, ale na to potrebujete buď pripojenie na net alebo zosieťované compy. Je to škoda, lebo dohrať sa vám WTK 2004 podarí určite a po jej skončení vás k nej už nič neťahá a nasleduje len klasický uninstall.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT

Cena produktu sa vyštverala na 20 Euro (pre zvhrlých detailistov to je samozrejme 19.99), čo značne sťažuje záverečné hodnotenie World Tour Kart 2004. Je to jednorázová zábava, ku ktorej po dohraní už nepričuchnete. Hrateľnosť aj zábava sa však hre nedajú odoprieť a aj keď technické spracovanie nie je úžasné, hra má čo ponúknuť. Cena je však vyššia ako som očakával a ak zoženiete hru v nejakej výraznej zľave, určite stojí za vyskúšanie. Zabavíte sa, ale po skončení hry zapadne u vás krabica prachom a na World Tour Kart 2004 zabudnete. Aj tak som sa však bavil viac ako pri nudnom Ford Racingu 2 a keď chcete dopadnúť ako Schumacher (kto by nechcel, že áno:), skúste ho poraziť aspoň virtuálne. Mne to robilo veľkú radosť.