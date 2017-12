OBLOHA V NOVEMBRI

Niektoré súhvezdia večernej oblohy vidíme v novembri akosi príliš dlho. Žiada sa zmena, ale nad západným obzorom po zotmení ešte stále narazíme na Severnú korunu, Herkula a Hadonosa. S nástupom pravej tmy zapadá jasná hviezda Arktur zo súhvezdia Pastiera.

7. nov 2001 o 22:30

Jedným z najzaujímavejších úkazov na novembrovej oblohe bol 3. novembra večer zákryt planéty Saturn Mesiacom. Krásne vesmírne divadlo sa podarilo zaznamenať astronómom na hvezdárni v Rimavskej Sobote. Ak si chcete čosi podobné pozrieť aj vy, je tu ešte jedna príležitosť - podobný úkaz nastane aj 1. decembra nadránom. FOTO - PAVOL RAPAVÝ

V priebehu večera ich vytláčajú bývalé ozdoby letného neba, ktoré sú teraz už nad južným až juhozápadným obzorom: Labuť, Lýra, Orol. S príchodom noci budú postupne kulminovať štvorec Pegasa, Androméda a Ryby. Ich rozsiahle obrazce z troch strán obklopujú menšie súhvezdia Baran a Trojuholník. Po ekliptike, bližšie k obzoru, sa od večera k juhu predvádza Kozorožec, Vodnár a Veľryba. Začiatkom noci nám už Perzeus a Povozník na východe ohlasujú príchod ďalších krásnych súhvezdí. Spolu či za nimi v priebehu noci nastupuje Býk, Blíženci a Orión, ktorého predchádza Eridanus. Zenit sa po odchode Labute uvoľní pre Kasiopeju, za ktorou tam okrajom zasiahne aj Perzeus. Po polnoci bude nad juhovýchodným a južným obzorom už celá plejáda budúcich zimných súhvezdí, ktorú nadránom na východe uzatvorí Lev nasledovaný Pannou. Každého upúta jasný a známy Sírius zo súhvezdia Veľký pes. Počas noci opíše Veľký voz oblúk zo severozápadu na severovýchod ponad severný obzor.

Z planét sa v novembri Merkúr z oblohy nenápadne vytratí - v druhej polovici mesiaca ho prežiari svetlo svitania. V jeho blízkosti sa bude chvíľu zdržiavať ešte aj Venuša, a hoci sa ich cesty časom rozídu, Venuša predsa len na rannej oblohe pritiahne na seba väčšiu pozornosť vďaka svojej vysokej jasnosti. Dobrá večerná viditeľnosť Marsu pokračuje. Jeho nápadne oranžové svetlo sa nedá pomýliť so žiadnym nebeským objektom. Zapadá však dve hodiny pred polnocou. O podstatne jasnejších planétach Jupiter a Saturn možno povedať takmer to isté, čo minulý mesiac, zmení sa len časový údaj - obe planéty vychádzajú o hodinu skôr: Saturn už za súmraku a Jupiter dve hodiny po ňom. Okrem klasických pohľadov na štyri najväčšie Jupiterove mesiace a teraz pekne roztvorené prstence Saturna by na spomínaných planétach nebolo nič nové, keby sa Jupiter nezačal pohybovať spätne a Saturn nepodstúpil 3. 11. zákryt Mesiacom.

V novembri sú aktívne dva tradičné meteorické roje: široké, štruktúrou bohaté a pestré Tauridy a v posledných rokoch veľmi populárne Leonidy (18. 11.). Vzhľadom na svit Mesiaca by mali byť výborné podmienky na pozorovanie Leoníd. Maximum by malo nastať medzi polnocou a ránom.

ŠTEFAN GAJDOŠ