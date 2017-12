Siemens od MF očakáva zabezpečenie vyhodnotenia tendra v súlade so zákonom

Bratislava 5. novembra (TASR) - Po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyhovel námietke Siemens Business Services (SBS) proti určeniu poradia ...

5. nov 2001 o 23:44 TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Po tom, čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyhovel námietke Siemens Business Services (SBS) proti určeniu poradia ponúk a nariadil ich nanovo vyhodnotiť, firma očakáva, že Ministerstvo financií (MF) SR prijme ešte pred opätovným stanovením poradia súťažných ponúk opatrenia na zabezpečenie vyhodnotenia tendra na dodávateľa infosystému štátnej pokladnice v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Vo vyhlásení spoločnosti SBS, ktoré dnes TASR poskytla marketingová manažérka SBS Katarína Porubská, sa ďalej konštatuje, že firma prijala s uspokojením rozhodnutie ÚVO, ktorým vyhovuje jej námietkam, ruší rozhodnutie obstarávateľa (MF) o určení poradia vyhodnotených ponúk a nariaďuje mu v lehote 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ponuky nanovo vyhodnotiť.

Na základe preukázateľných skutočností o postupe obstarávateľa a o postupe členov komisie pri vyhodnocovaní ponúk ÚVO konštatoval, že "konanie obstarávateľa a ním menovanej komisie na vyhodnotenie nebolo v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní". Navyše "takéto konanie pri vyhodnocovaní kritérií mohlo mať vplyv na výsledok určenia poradia hodnotených ponúk".

Riešenie pre štátnu pokladnicu, ktoré bude v SR po ukončení výberového konania nakoniec realizované, by malo vzhľadom na smerovanie do EÚ zohľadňovať aj trendy vo využívaní informačných technológií v únii. Trendom sú praxou overené riešenia na báze štandardného softvéru a maximálna eliminácia vývoja riešení na mieru, píše sa vo vyhlásení spoločnosti SBS. Firma aj napriek tomu naďalej verí v spravodlivé vyhodnotenie tendra na komplexnú dodávku služieb a technológií na kľúč pre systém štátnej pokladnice SR formou rokovacieho konania so zverejnením, a v nezávislosť súdov a prokuratúry v SR, uzatvára Siemens.

Za víťaza tendra na infosystém štátnej pokladnice určila výberová komisia MF 25. septembra spoločnosť Hewlett-Packard. Siemens ako ďalší účastník tendra však proti tomuto rozhodnutiu podal námietku na ÚVO. Spoločnosť zároveň čelí podnetu na generálnej prokuratúre SR, ktorý v súvislosti z podozrením z pokusov o manipuláciu tendra podalo MF ešte v lete. Kontroverzný tender bol potom na mesiac pozastavený.