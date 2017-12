Ako funguje register zmeškaných hovorov

EuroTel aj Orange ponúkajú svojim zákazníkom zaujímavú službu - register zmeškaných hovorov. Ak ste nedostupní ...

20. apr 2004 o 10:17 Marián Pavel - SME online

EuroTel aj Orange ponúkajú svojim zákazníkom zaujímavú službu - register zmeškaných hovorov. Ak ste nedostupní (máte vypnutý telefón, ste mimo dosahu signálu a pod.) a ktosi sa vás snaží dovolať, po zapnutí telefónu (prípadne v mieste, kde telefón opäť prijme signál) vám operátor zašle bezplatnú SMS s informáciou o neprijatom hovore s telefónnym číslom volajúceho. Napriek tomu, že služba má rovnaký princíp, u každého z operátorov funguje inak.



EuroTel

Služba funguje, ak máte telefón vypnutý, ste mimo pokrytia, alebo keď máte aktívne nepodmienené presmerovanie do odkazovej schránky a volajúci vám nezanechal odkaz. Ak sa volajúci nedovolá do hlasovej schránky, hovor na vaše číslo nebude spoplatnený.

Ako odosielateľ SMS bude uvedené telefónne číslo volajúceho, od ktorého pochádzal zmeškaný hovor. V prípade, že máte toto telefónne číslo uložené v zozname vo svojom telefóne, ako odosielateľ SMS bude uvedené meno pod ktorým máte číslo uložené. SMS s upozornením na zmeškaný hovor vám nepríde v prípade, ak má volajúci aktívnu službu CLIR.

Maximálny počet SMS, ktoré môžete naraz dostať je 5.

SMS posiela informácie o hovoroch, ktoré sú najviac 2 dni staré.

Aktivácia služby je automatická a bezplatná pre všetkých zákazníkov EuroTelu. Službu si môžete deaktivovať zrušením presmerovania hlasových hovorov.



Orange

Služba Orange je síce šetrná k peňaženke volaného, keďže informačná SMS je aj u tohto operátora bezplatná, no volajúci vždy zaplatí poplatok za spojenie. Podmienkou využívania služby Register zmeškaných hovorov je, že volaný musí mať aktivované presmerovanie do hlasovej odkazovej schránky v prípade nedostupnosti. Hovory sa zaznamenajú

až v momente, keď volajúci bude prepojený do Hlasovej odkazovej schránky, ale nezanechá odkaz.

Po tom, ako si volaný opäť zapne mobil, alebo sa vráti do oblasti pokrytej signálom dostane jednu až tri SMS správy s informáciou o zmeškaných hovoroch. Ich počet závisí od počtu volajúcich. V SMS správe bude uvedené číslo volajúceho (ak nemá aktivovanú službu CLIR), dátum a čas hovoru, maximálne však za posledných 7 dní. Ak počas nedostupnosti volali z jedného mobilu viackrát, v SMS správe bude uvedený čas posledného hovoru a počet volaní z tohto čísla.

Ak volajúci zanechá správu v hlasovej odkazovej službe, volaný dostane štandardnú SMS správu s informáciou o nových odkazoch.