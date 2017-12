Chcete používať mobil na pripojenie počítača k internetu?

Svoj mobil môžete použiť aj ako modem na pripojenie počítača k internetu. Takto si môžete napríklad vziať prácu na chatu, či priamo z terénu odosielať dáta do firmy.

20. apr 2004 o 10:17 Marián Pavel - SME

GPRS pripojenie môže nahradiť aj vaše doterajšie pripojenie na internet cez pevnú linku.

Výhody GPRS pripojenia sú v tom, že ho môžete využiť všade tam, kde je signál mobilného operátora. Nevýhody spočívajú v pomerne nízkej prenosovej rýchlosti - iba 40 kbps. Na bežnú prácu s internetom a odosielanie a prijímanie e-mailov však postačí, pri práci s veľkými súbormi a na prehrávanie multimédií z internetu je však nevhodná.

Na to, aby ste mohli používať GPRS v spojení so svojím počítačom potrebujete telefón, alebo dátovú kartu podporujúcu GPRS. Vyberajte modely, ktoré podporujú GPRS triedy 10 a

viac, čím vyššia trieda, tým rýchlejší prenos ponúka (tento rok na náš trh prídu telefóny s GPRS triedy 12, no slovenskí operátori podporujú zatiaľ v sieti iba triedu 10). GPRS triedy 6 a prípadne 8 na plnohodnotnú prácu príliš vhodné nie je, no na druhej strane pre WAP a sťahovanie programov v mobile postačuje.

Okrem telefónu si musíte objednať aj služby u operátora - Data u EuroTelu alebo Internet cez mobil (od mája Orange World) v Orangei.

Platíte len za prenesené dáta, na čase, ktorý strávite surfovaním nezáleží.

Ak máte telefón i predplatenú službu, musíte ešte vyriešiť prepojenie mobilu s počítačom.

Ako najvhodnejšie riešenie možno odporučiť bluetooth, pretože umožňuje počas pripojenia telefón pripojiť do elektrickej siete a nezaťažovať tak batériu. Vhodné je aj pripojenie cez kábel, no väčšina mobilov po pripojení kábla nedokáže telefón zároveň nabíjať, čo sa javí ako nevýhoda pri dlhšom pripojení. Poslednou možnosťou je infračervené spojenie, ktoré je však v praxi málo stabilné a vyžaduje si priamy optický kontakt telefónu s počítačom.

Telefón v počítači nainštalujete ako modem, najmenej problémov pri konfigurácii budete mať s operačným systémom Windows XP. Potom stačí nastaviť parametre vytáčaného spojenia na pripojenie do mobilnej siete a môžete začať surfovať.

Obaja operátori ponúkajú na svojich internetových stránkach (http://www. eurotel.sk/index/open_file.php?file=nastavenia/setup_sl.exe&lang=sk, http://www.orange.sk/images/static/gprs/index.html) podrobný návod, ako pripojenie nastaviť. Priemerne skúsenému užívateľovi bude nastavenie trvať niekoľko minút, no s návodom by mali vedieť pracovať aj menej skúsení užívatelia.

EuroTel ponúka zdarma pre svojich zákazníkov komfortný program na nastavovanie GPRS pripojenia medzi prenosným osobným počítačom a mobilným telefónom. Program umožňuje nastavenie GPRS služieb a monitorovanie prenosu dát (objemu prijatých a odoslaných dát, rýchlosť prenosu dát a podobne). Tiež môžete komfortne posielať SMS správy priamo z prostredia osobného počítača.

Informácie o programe nájdete na adrese http://www.eurotel.sk/index/ open_file.php?file=nastavenia/setup_sl.exe&lang=sk, program si môžete stiahnuť priamo z linky http://www. eurotel.sk/index/open_file.php?file=nastavenia/setup_sl.exe&lang=sk.

Orange pri aktivácii služby poskytuje inštalačné CD, kde sa nachádzajú všetky potrebné nastavenia.