Operátori ponúkajú špeciálne služby pre firmy

Obaja mobilní operátori ponúkajú špeciálne služby pre firmy. Rozlišujú pritom malé, stredné a veľké podniky.

20. apr 2004 o 10:10 Marián Pavel - SME online

Špeciálne služby začínajú pri volacích programoch a končia pri sofistikovaných komplexných riešeniach.



Orange

Orange ponúka širokú škálu služieb, väčšinu podmienok má vopred definovanú v základnej biznis ponuke.



Dátové paušály - ide o paušál určený na prenos dát v rozsahu 5, 10, 30 a 50 MB. Dáta možno prenášať prostredníctvom technológie GPRS i CSD a na dátové paušály možno aj telefonovať a posielať SMS. Všetky uvedené formy komunikácie sa realizujú cez jedinú faktúru, čo zjednodušuje kontrolu nákladov na hlasovú i dátovú komunikáciu.



Firemný GPRS prístup - ide o prístup cez mobilný telefón priamo do vašej firemnej siete - intranetu. Firemný GPRS prístup je možné prevádzkovať iba v kombinácii s dátovým paušálom.



Hlasová VPS - táto služba umožňuje vytvoriť uzatvorenú skupinu volajúcich so sieťou mobilných a pevných telefónov. Výhodné to je pre spoločnosti, kde veľký počet zamestnancov medzi sebou komunikuje mobilným telefónom. Zatiaľ čo pri bežnom hlasovom paušále platí spoločnosť danú sadzbu za minútu hovoru, v uzavretej skupine platí špeciálna výhodnejšia tarifa. Spoločnosť tak podľa Orange môže ušetriť 40% nákladov na telefonovanie. V uzatvorenej skupine Orange ponúka vlastný číslovací plán, skrátené vytáčanie a on-line správu užvateľských profilov na jednoduchú správu a kontrolu účtov zamestnancov. V rámci tejto služby možno napríklad aj obmedziť hovory zamestnancov iba na pracovný čas a oddeliť súkromné hovory od služobných. Možností nastavenia je však viac.



Zvýhodnená biznis skupina - pre stredné podniky Orange ponúka zvýhodnenú uzavretú skupinu v rámci bežných paušálnych programov. Zamestnanci používajú klasické paušály, no na vopred definované telefónne čísla v rámci uzatvorenej skupiny telefonujú výhodnejšie.



Správa firemnej komunikácie - ak riadite spoločnosť, kde sa aktívne využíva viac mobilných telefónov, prostredníctvom tejto služby získate dokonalý prehľad o tom, kto a ako využíva firemný mobilný telefón. Prostredníctvom internetovej aplikácie dostane firma prístup k pravidelným rozpisom pre každé telefónne číslo. V rozpisoch sa nachádza množstvo informácií, napríklad prehľad volaní, počet a druh hovorov z jednotlivých telefónov, poplatky, grafy využitia služieb a mnoho iného.



Mobilná kancelária - ide o balík služieb na pohodlnú komunikáciu prostredníctvom mobilných zariadení (telefón, vreckový počítač, digitálny asistent a pod.). V balíku sú tieto služby: Internet cez mobil GPRS (od mája služba World), fax, rozšírená odkazová služba a Môj asistent (aplikácia umožňujúca odosielať SMS správy cez internet).



Manažment zdrojov - je to lokalizačná služba založená na princípe webovej aplikácie, ktorá umožňuje monitorovanie zvolených objektov. Primárne je určená pre firmy, ktoré podnikajú v oblasti dopravného dispečingu, taxislužieb, bezpečnostných služieb, kuriérskych a špedičných služieb. Služba je dostupná zatiaľ len na území SR. Manažment zdrojov tvorí skupina aplikácií, ktoré umožňujú: zisťovať geografickú polohu jednotlivcov, skupín a vozidiel, zefektívniť dispečingové riadenie dopravy, monitorovať pohyb pracovníkov v teréne, sledovať pohyb zásielok, podporovať zabezpečovacie systémy. Služba dokáže spolupracovať aj so satelitným systémom GPS.



Služby IP sietí - ide o kompexné riešenia určené pre spoločnosti, ktoré potrebujú na kľúč vytvoriť dátové a hlasové siete a prevádzkovať ich s garanciou nepretržitej funkčnosti s 24-hodinovým dohľadom.



Virtuálne privátne siete (hlasové aj dátové) - znamenajú komunikáciu (hlasovú, dátovú) v uzavretej skupine, napríklad v rámci jednej firmy. Tým, že skupina je uzavretá, je možné získať špeciálne výhody, napríklad v podobe výhodnejších cien pre užívateľov skupiny za hovory a podobne. Okrem toho je možné na modulárnom princípe pridávať k tejto služba ďalšie z ponuky individuálnych bizni služieb Orangeu. V konečnom dôsledku sa môže stať, že jedna firma získa komplexné komunikačné riešenie s výhodnejšími podmienkami, ako keby ste si každú službu objednala zvlášť.

EuroTel

EuroTel, samozrejme, tiež ponúka špeciálne služby pre firmy. Svoje ponuky aj s cenou však prispôsobuje jednotlivým firmám na mieru. Ponuka EuroTelu sa od Orange mierne líši, napríklad aj tým, že ponúka služby postavené na prenose dát HSCSD, alebo bezdrôtové pripojenie na internet Wi-Fi.



Balíky hlasových a dátových služieb - služby môžu využívať už firmy, ktoré majú aktivovaných aspoň 5 SIM kariet. EuroTel rovnako ako Orange delí firmy na malé, stredné a veľké a podľa toho sú aj výhodné ceny - malé firmy môžu získať zľavy 5 - 25%, veľké spoločnosti 15 - 60% (podľa typu služby). V balíkoch má EuroTel zahrnuté mobilné hlasové služby, hlasovú VPS, Direct Link, Internet IP, Dátovú VPS, GPRS Internet, GPRS Intranet, High Speed Data, Server Housing, Web Hosting.



Hlasová VPS - táto služba poskytuje rovnaké základné výhody ako boli popísané v prípade Orange. EuroTel sľubuje úsporu na hovoroch 70%. Zaujímavé sú aj podmienky pre aktiváciu - stačí 5 aktivovaných SIM kariet.



Direct Link - služba poskytuje lacnejšie prepojenie hovorov z firemnej telefónnej ústredne na mobily a do zahraničia vďaka tomu, že hovory prenáša ako dáta. Ušetriť sa dá aj pri volaní z firemných mobilov na firemné pevné telefóny, ak sa Direct Link stane súčasťou hlasovej VPS.

Dátová Virtuálna Privátna Sieť IP - služba je určená malým a stredne veľkým firmám, ktoré hľadajú cenovo výhodné riešenie prepojenia vzdialených pobočiek firmy s možnosťami integrácie služieb pevného pripojenia na Internet.



GPRS Internet, GPRS Intranet - aj EuroTel ponúka pripojenie na internet cez GPRS s možnosťou stáleho pripojenia priamo do firemnej siete.

High Speed Data - je to služba určená pre vysokorýchlostný prenos dát v mobilných sieťach rýchlosťou až do 43,2 kbps. Služba sa účtuje za čas pripojenia.



GPRS telemetria - program umožňuje využívať EuroTel SIM karty v rôznych telemetrických zariadeniach, ktoré merajú hodnoty, odovzdávajú ich na spracovanie, prípadne sami realizujú zmeny. Stanica ich sama odošle na spracovanie vo vopred stanovených intervaloch, na vyžiadanie, prípadne keď hodnota meriania dosiahne kritický stav.



Manažment zdrojov - EuroTel ponúka iba monitoring vozidiel s napojením na satelitný systém GPS.



Služby pre správu účtu - služby umožňujú dôkladnú kontrolu nákladov a zjednodušenie administrácie mobilných telefónov v spoločnosti.



EuroTel HotSpot - predstavuje novú formu dátového prenosu, ktorá umožnuje extrémne rýchle, okamžité mobilné pripojenie na významných miestach Slovenska ako sú letiská, kongresové a výstavné centrá, významné hotely alebo obchodné centrá. K využitiu tejto služby nepotrebujete káble, telefónnu zásuvku a dokonca ani mobilný telefón, stačí zariadenie podporujúce Wi-Fi.

Mobilné zariadenia pre firmy

Obaja operátori ponúkajú mobilné zariadenia pre firmy. EuroTel svoju ponuku každý mesiac zviditeľňuje na verejnosti, Orange je zdržanlivejší a nájsť sa dá iba na stránkach určených pre biznis klientov. Ponuka pre firmy je však zaujímavá.



EuroTel

EuroTel má momentálne v ponuke nielen väčšie množstvo zariadení, no sú aj modernejšie ako ponuka konkurenta. Firma stavila na svoju značku - exkluzívne ponúka GPRS kartu ET Datacard so zaujímavými parametrami a cenou, ale aj digitálny asistent Qtek 2060. Okrem toho ponúka GPRS kartu Nokia D211 inteligentné telefóny - smartphone: Sony Ericsson P800 a Sony Ericsson P900. Samozrejme, nechýbajú ani manažérske mobilné telefóny.



Orange

Orange postavil svoju stratégiu na štyroch riešeniach na mieru: mobilný telefón + PDA, smartphone, komunikátor a GPRS karta.

V prvom balíku dodáva Siemens S55 spolu s PDA Hewlett-Packard iPaq 5450, ako smartphone dodáva Sony Ericsson P800, v ponuke má aj komunikátor Handspring Treo 280 a dátovú kartu Nokia D211. Je tak zabezpečanbá kompatibilita a interoperabilita týchto zariadení so sieťou.

Orange zaraďuje do ponuky iba zariadenia, ktoré sú dôkladne otestované v podmienkach jeho siete.