Syberia 2 - dokončenie dobrodružného eposu

Prvý diel adventúrky s nenápadným názvom Syberia sa stal nielen medzi fanúšikmi žánru okamžite hitom. Dojímavý a originálny príbeh a perfektná grafika boli tým pravým receptom na úspech. O to viac mrzel hlúpo odseknutý záver a nutnosť čakať na dvojku. Tá

14. apr 2004 o 20:31 Miroslav Hudák

Keď sa mi pred rokom a pol dostala pod ruky adventúra s názvom Syberia, neočakával som od nej nič viac, ako od ktorejkoľvek inej, ktorú som do tej doby hral. Po vložení CD do mechaniky a spustení hry sa na mňa však vyrútil prekrásny a neuveriteľne spracovaný svet, ktorý spôsobil, že bola Syberia najlepšou adventúrou svojej doby. O to viac človeka pobúrilo, že tento umelecký kúsok Benoita Sokala skončil klasickým filmovým „To be continued“ a hráči museli netrpezlivo čakať na druhé pokračovanie, dokončenie príbehu krásnej právničky, Kate Walkerovej, a jej spolupútnikov na ceste za bájnym ostrovom Syberia. A to, že sa oplatilo čakať sa pokúsim dokázať v tejto recenzii.

Ako som už spomínal, Syberia 2 je priamym pokračovaním jednej z najlepších – a podľa viacerých zdrojov a aj môjho osobného názoru – najlepšej adventúry posledných rokov. Začínate tam, kde ste skončili v „jednotke,“ tzn. vo vlaku vedenom automatonom Oscarom, robotickým spoločníkom starého a slabého Hansa Voralberga, presvedčeného o existencii bájneho ostrova Syberia, ktorý naplneniu tohto presvedčenia zasvätil zbytok života. Vy, v úlohe Kate Walkerovej, ste sa ho rozhodli sprevádzať v napĺňaní jeho životného sna, do ktorého ste sa zaplietli počas príbehu prvého dielu. Kto nehral prvú Syberiu, má možnosť si pozrieť rekapituláciu deja „jednotky,“ avšak nemôžem nič iné len odporučiť, zahrať si prvý diel a vychutnať si ho do hĺbky. Hlavne, keď počas hrania dvojky nachádzate indície a priame referencie na postavy a udalosti z predchodzieho dielu, čo mimoriadne zatraktívňuje už aj tak zaujímavý príbeh celej hry.

Počas putovania v Syberii ste mali možnosť navštíviť viacero miest a lokalít, ktoré sa líšili ako grafickým spracovaním, tak mentalitou obyvateľov. V tejto časti tomu nebude inak, i keď sa hra na rozdiel od predchodkyne viac sústreďuje na „outdoor“ akciu, a tak už nebudete riešiť také množstvo technických hádaniek, ako ste riešili predtým. Na rozdiel od toho si v tomto dieli zachytáte ryby, zaleziete po skalách, či zasánkujete na rakve. Problémy vám niekedy narobí aj neposlušný Youki, polo-pes, polo-tuleň, ktorý vám bude robiť počas hry spoločnosť.

Apropos, spoločnosť. Okrem Youkiho, ktorý vám pomôže vyriešiť niektoré situácie zaujímavým spôsobom, sa v hre nachádza aj zopár výrazných postáv, ktoré vám strpčujú už aj tak dosť zložitú cestu. Výrazne cítiť aj vplyv domovskej právnickej kancelárie, snažiacu sa dostať Kate naspäť pod svoje krídla, a taktiež neodmysliteľné telefonáty z domova, ktoré hráča bavili aj v prvom dieli. Spomínané postavy vám počas hrania hry dokazujú, že nie všetko je tak jednoduché, ako sa zdá, a že keď už si myslíte, že sa nemá čo stať, predsa len vám dokážu, že sa toho ešte môže stať mnoho, a príjemnou formou zamotávajú a rozširujú príbeh. Taktiež sa budete mať možnosť stretnúť so starými známymi a nahliadnuť aj do známeho mestečka Valadile, ale viac už prezrádzať nebudem. Ako to celé skončí, si zistite sami. Teraz už prejdime k popisu jednotlivých častí hry.

GRAFIKA 9 / 10

Ako som už spomenul, grafické spracovanie hry je na veľmi vysokej úrovni. Hra je prezentovaná ako kombinácia predrendrovanej grafiky s reálnymi 3D objektami, ktoré dokáže engine v reálnom čase nasvieťovať a tým hra vytvára dojem dynamickej zmeny scenérií. Oproti jednotke nezaznamenal engine nijakých výrazných úprav a dá sa povedať, že autori vsadili hlavne na animácie a interakciu prostredí s hlavnou hrdinkou a ostatnými postavami, a na interakcie postáv medzi sebou.

Hlavná hrdinka Kate sa tak pohybuje v prostredí, kde padá sneh, žblnkajú horské bystrinky, opadáva sneh zo striech, alebo behajú a poletujú rozličné zvieratá, ktoré niekedy súvisia a niekedy nesúvisia s príbehom, čo dodáva hre život.

Taktiež neverbálny prejav postáv je prepracovanejší, keďže postavy gestikulujú, pohybujú pri reči rukami, akoby boli reálni ľudia.

INTERFACE 10 / 10

Interface hry sa príliš nezmenil. Je prezentovaný prehľadným animovaným menu, v ktorom sa dajú nastaviť všetky potrebné vlastnosti hry. Ovládanie je reprezentované dynamickým kurzorom, ktorý sa mení podľa akcie, aká sa dá na objekt vykonať. Pre zjednodušenie má každý objekt nastavenú len jednu akciu, ktorá naň platí, a tak sa nedá napríklad najprv si postavu prezrieť a až potom s ňou komunikovať, čo však podľa môjho názoru hre neškodí, ale ju sprehľadňuje. Komunikácia je reprezentovaná poznámkovým blokom, z ktorého sa pomocou hesiel – Kateiných zápiskov – pýtate na jednotlivé témy.

Samozrejmou súčasťou je inventár, rozdelený – tak isto ako v prvom diele – na dve časti. Časť s objektami a časť s dokumentmi. V inventári si môžete objekty aj dokumenty prezerať, čo vám umožní premyslieť si použítie toho-ktorého predmetu. Objekty v inventári sa nedajú navzájom kombinovať.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Syberia 2 je štandardným zástupcom novodobej point-and-click adventúry, teda žánru, ktorý je už pokladaný za mŕtvy. To ovplyvňuje aj celkové ovládanie hry. Dynamickým kurzorom klikáte na objekty, s ktorými chcete pracovať, alebo na miesta, kam sa chcete pohnúť. Niekedy však zamrzí, že sú tieto prechody sprevádzané animáciami, ktoré sa nedajú preskočiť, čo robí presun z miesta na miesto zdĺhavejším, a aj napriek možnosti s Kate utekať, to umelo predlžuje čas hrania. Osobne by som uvítal možnosť preskočiť na koniec určenej trasy pri pohybe, čím by sa dali “preskákať” nudné prechody, ktoré niekedy prídu aj napriek kráse prostredia.

Hra prekvapivo na žáner point-and-click adventúr poskytuje aj možnosť ovládania hry pomocou klávesnice, čo však podľa môjho názoru nie je ovládanie vhodné na tento typ hier.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje možnosť viacerých hráčov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 10 / 10

Zvukové efekty hry sú na vysokej úrovni. Počas prechádzania jednotlivými lokáciami počujete štebot vtáctva, žblnkanie potokov, padanie snehu, Katkine kroky a mnoho ďalších efektov, nahraných v skvelej kvalite. Rozhovory postáv sú taktiež na vysokej úrovni, kvalita hereckých výkonov za nimi v ničom nezaostáva a hlasy postáv kopírujú psychiku a správanie jednotlivých aktérov, či už prízvukom, alebo prispatosťou a podobne... Celkové spracovanie tejto stránky hry pôsobí konzistentným dojmom a v žiadnom prípade nekazí hráčov dojem. Za celý čas si nespomínam na žiaden zvuk, alebo ruch, ktorý by mi utkvel v pamäti ako nevhodný, alebo odfláknutý.

HUDBA 9 / 10

Ako sme už na naších stránkach informovali, štúdiá Microids zverili hudobnú stránku tejto adventúrky hudobnému mágovi Inonovi Zurovi, ktorý pre Syberiu 2 vyčaril prekrásne hudobné doprovody, skvele sa hodiace do jednotlivých pasáží hry. Nenašiel som presne princíp, na základe ktorého je hudba prehrávaná a tak sa niekedy zdá, že je spúšťaná náhodne, aby nebolo ticho. Ak by som mal porovnať hudbu s prvým dielom, zdá sa, že v prvom diele bola hudba aj napriek všetkým týmto faktom výraznejšia a na niektoré pasáže ste si navykli a zapamätali si ich hneď po prvom vypočutí.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Náročnosť adventúry je determinovaná viacerými faktami, hlavne spôsobom rozmýšľania hráča, a toho, koľko podobných hier už dohral, najlepšie bez návodov. Syberia 2 je hra, ktorá sa bez návodu prejsť dá. Počas putovania vás donúti porozmýšľať nad logickými hádankami a puzzlami, ktoré sú roztrúsené po celej hre a väčšinou prezentované nejakými Hansovými mechanickými “hračkami.” Taktiež sa tu dajú nájsť prírodné hádanky, na vyriešenie ktorých musíte – pokiaľ nechcete náhodne tápať – čítať dokumenty a texty, ktoré v hre nachádzate, a samozrejme pozorne počúvať, čo vám okolie spomína a hovorí. Tým sa dostávame k dôležitému aspektu – a to znalosti jazyka – ktorá sa v podobných hrách považuje za samozrejmosť a tu za nutnosť. Teda, v prípade, že nechcete dohrať hru, skúšaním “všetkého na všetko,” k čomu vás sama hra nenúti a pri troške zamyslenia a všímavosti vám dovolí skôr, či neskôr prejsť všetky pasáže.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Osobne som na Syberiu 2 netrpezlivo čakal od minúty dohrania prvej časti a niekoľkokrát dohral obe demá, aj oficiálne, aj neoficiálne, ktoré sa dostali na svetlo sveta. Taktiež som dychtivo pozeral videá a screenshoty z hry. Po zahraní druhého dielu môžem pokojne tvrdiť, že moje čakanie nebolo zbytočné a Syberia 2 je dôstojným nástupcom jej prvého dielu. Môžme sa len tešiť, že príbehy sympatickej Kate Walkerovej týmto dielom pravdepodobne nekončia, a podľa vyjadrenia hlavného designéra hry, Benoita Sokala, sa s ňou stretneme v inom príbehu.