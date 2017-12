Spoločnosť Sun Microsystems dosiahla dohodu s Microsoftom

2. apr 2004 o 19:03 TASR

San Jose 2. apríla (TASR) - Americký výrobca serverov Sun Microsystems Inc. dosiahol dohodu v protimonopolnom spore so spoločnosťou Microsoft, ktorá mu prinesie vyrovnanie vo výške 1,6 miliardy USD (v prepočte viac ako 52 miliárd Sk). Sun zároveň plánuje so spoločnosťou Microsoft začať novú formu spolupráce.

Kooperačná dohoda tak otvorila novú formu vzťahov medzi uvedenými spoločnosťami a je významným napredujúcim krokom vo vzájomnej spolupráci. Podľa dohody zaplatí spoločnosť Microsoft spoločnosti Sun 700 miliónov USD ako vyrovnanie v protimonopolnom spore a ďalších 900 miliónov USD v spore o patentové práva.

"Naše spoločnosti budú naďalej tvrdo súperiť, ale táto dohoda prináša novú formu spolupráce, ktorá bude prospešná aj pre firmy aj pre zákazníkov," vyhlásil Steve Ballmer, výkonný riaditeľ spoločnosti Microsoft.

Spolu so správou o dohode spoločnosť Sun oznámila, že plánuje prepustiť 3 300 zamestnancov a očakáva prehĺbenie straty. Firma zamestnáva globálne 35 000 zamestnancov.

Informovala o tom agentúra AP.

(1 USD = 32,551 SKK)