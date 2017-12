V internete rastie objem detskej pornografie a pravicového extrémizmu

Berlín 2. apríla (TASR) - Iniciatíva No abuse in internet (Nie zneužívaniu v internete - NAIIN) sídliaca v Berlíne dostala vlani takmer 1500 podnetov ...

2. apr 2004 o 18:49 TASR

Berlín 2. apríla (TASR) - Iniciatíva No abuse in internet (Nie zneužívaniu v internete - NAIIN) sídliaca v Berlíne dostala vlani takmer 1500 podnetov upozorňujúcich na internetové stránky, okrem iného aj zo Slovenska, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi. Je to dvakrát viac podnetov ako v roku 2002. Vyplýva to z dnes zverejnenej správy o činnosti za rok 2003.

Väčšina podnetov sa týkala detskej pornografie (656) a pravicového extrémizmu (570). Počet upozornení na pornografické obsahy sa oproti roku 2002 zvýšil o 300 percent. Zvyšok podnetov sa týkal nevyžiadanej reklamy (asi 80), pirátstva (asi 40) a ochrany mládeže (40), poslednú kategóriu však zaviedli až v poslednom štvrťroku 2003.

Takmer polovica upozornení (712) na protizákonné internetové obsahy sa týkala Európy. Nasleduje Severná Amerika (593), Ázia (123), Južná Amerika (61) a Austrália (3).

Zatiaľ čo podnety z USA sa týkali najčastejšie detskej pornografie (332), v Nemecku prevažoval pravicový extrémizmus (257). Z USA prišlo 158 podnetov na pravicový extrémizmus, 59 bolo zo Švajčiarska, 41 z Rakúska.

Až v druhej polovici tabuľky je Slovensko, v ktorom iniciatíva NAIIN zaznamenala osem stránok s ilegálnym obsahom - všetky sa týkali pravicového extrémizmu. SR je z 27 monitorovaných štátov na 18. mieste v počte takýchto stránok.

NAIIN je projektom ohlasovne Netwatch, kam môže každý používateľ internetu prostredníctvom elektronickej pošty posielať upozornenia na podozrivé internetové obsahy. Netwatch sa potom snaží takéto obsahy eliminovať pomocou providerov alebo orgánov činných v trestnom konaní.

Vlani zakročila Netwatch v 627 prípadoch. Do konca roku 2003 sa uzatvorilo 556 prípadov, pričom všetky obsahy museli byť zo serverov odstránené.

Sedemstranová správa o činnosti za rok 2003 je prístupná v nemeckom jazyku na adrese http://www.naiin.org/de/files/statistik/netwatch2003.pdf (dokument je vo formáte PDF).