EuroTel: nová služba Hodina na nezaplatenie

Spoločnosť EuroTel Bratislava,a.s. prináša Hodinu na nezaplatenie – každý deň až do konca roka v čase od 19,00 hod do 20,00 hod zákazníci za telefonovanie a MMS správy neplatia.

1. apr 2004 o 11:09

Každý zákazník, ktorý si do 31.mája 2004 aktivuje jeden z mesačných programov 55, 100 alebo 200Viac, získa každý deň až do konca roka Hodinu na nezaplatenie, počas ktorej zákazníci za telefonovanie a posielanie MMS správ v sieti EuroTel v čase od 19.00 hod do 20.00 hod neplatia.

Aby mohli zákazníci využiť naplno túto ponuku, EuroTel pre nich pripravil mobilný telefón Siemens MC 60 s podporou služby Obrazové správy MMS, s farebným displejom a integrovaným digitálnym fotoaparátom za cenu, pri ktorej sa naozaj neoplatí váhať – 490 Sk (vrátane DPH) od mesačného programu 55Viac.

Ponuka platí pre nových, ale aj existujúcich zákazníkov, ktorí prejdú z EASY karty alebo si po ukončení platnosti Zmluvy o pripojení predĺžia viazanosť na ďalšie obdobie. Ponuka platí pri uzatvorení dodatku k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov a platí po prevolaní voľných minút.