Onimusha: Warlords - Survival Horror Made in Japan

Dohrajte Silent Hill, odložte Resident Evil, chystajte vedrá na vynášanie čerstvej krvi! Pri hraní tejto akčnej adventúry z krajiny vychádzajúceho slnka objavíte hranicu, kde končí sranda a začína prúser...

1. apr 2004 o 10:50 Marián Kluvanec

Vo veľkom očakávaní som onoho dňa slávnostne rozbalil štvorcédéčkový balík s hrou, ktorá sa konečne dočkala (po asi 3 rokoch) svojej konverzie z PS na PC. Hororová bola už úvodná inštalácia, ktorá kompletne v japončine prebehla tak hladko, ako nôž po krku metajúcej sa obete. Hrôza, že v prvom menu sa nedá (keď sa to niekomu podarí, zavolajte!) hneď prepnúť na angličtinu, čo ako som kombinoval tie východné hieroglyfy, nešlo to. A po nainštalovaní ma postretlo zopár podobných prekvapení: úvodné menu hry v Japončine, nezrušiteľné (a doooosť dlhé) intro, kompletne japonská azbuka v hre samotnej, problém s vibračným gamepadom atď. Na prvý pohľad zdá sa byť prekérností až-až a naozaj, kto nemá nervy ako McGyver, ľahko zlomí v prvom momente nad hrou palicu. Ale Capcom by si za také nedotiahutie a neoptimalizovanie svojho produktu ani nič iné nezaslúžil. Na druhej strane, hráč by tak prišiel o fajnovú drvičku z prostredia nemŕtvych japončíkov z obdobia starých dynastií...

Dej hry je totiž zasadený do dávnej minulosti (stredovek), kedy sa ešte bojovalo lukmi, oštepmi, či mečmi. Otváracia animačka navodí správnu atmošku nechutnosti a desivosti, napovie, že pôjde o záchranu princeznej a likvidáciu masy ozbrojených zombíkov. Aké orgazmické pocity! Treba sa len prehrýzť znakmi v menu, nahodiť „normálne“ písmená a známejší jazyk, pristať na nekonfigurovateľnosť kláves („escape“ sa mimochodom rovná F9...) a nechať sa vtiahnuť do tejto rozprávkovo desivej gamesky.

Náš hrdina Samanosuke má najprv k dispozícii na úvod len svoju Katanu, ktorú neskôr vystriedajú zbrane, o ktorých tu už reč bola. Zisťujeme, že sejvovať sa dá len pri tzv. magických zrkadlách (u Res. Evil to bol písací stroj) a využívať môžeme rôzne predmety v našom menu (please press backspace!). Zaujímavým oživením v rámci svojho žánru sú v Onimushi duše, ktoré mŕtve beštie zanechávajú. Náš hrdina ich totiž absorbuje a môže sa rozlične apgrejdovať (predmety, zdravie, magická energia).

Onimusha je rozhodne veľmi ambiciózny projekt, ktorý si nájde fanúšikov najmä u náročnejších hráčov. Dobrý príbeh, fantasy prostredie, originálne postavičky, akčnosť – to sú hlavné devízy tejto hry. O všetkom ostatnom sa dočítate nižšie.

GRAFIKA 6 / 10

Len podotýkam, že hráči s väčším nášupom fantázie si môžu pripočítať k hodnoteniu aj hviezdičku. Vtedy sa vizuál hry zmení na potešenie a atmosféra tiež zamak zhustne. Inak – graficky lepšie na tom bol aj staručký Resident Evil 3, priznajme si. Predsa len vek aj pôvod gejmy je cítiť, rozlíšenie 640 x 480 akurát tak šokuje, ale v negatívnom slova zmysle. Našťastie to nie je až také zlé, ako by sa mohlo zdať a renderované prostredia sú celkom vkusne vymyslené a občas aj fajn detailné. Ale k objektívne vyššiemu hodnoteniu to nestačí. Známa „kockatosť“ na okrajoch objektov sa žiaľ nedá prehliadnuť. Lepšie sú na tom špičkové predrenderované animačky, ktoré dokážu celé hranie príjemne oživiť.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie je vyriešené veľmi dobre, príklad by si mohli zobrať konkurenčný tvorcovia podobných žánrov. Pri hrách z pohľadu tretej osoby zvykne robiť problémy najmä kamera, našťastie tu je aj tento problém zvládnutý obstojne. Osobne mi vadilo len čudné prednastavenie niektorých životne dôležitých kláves a ťažkosti s pripojením gamepadu, ktorý som nakoniec musel z USB portu vytiahnuť – po štarte hry nekontrolovateľne začal vibrovať (tvorcovia hry myslia aj nežnejšie pohlavie - pozn. Kordi :). Ešte k tej kamere – réžia je zvládnutá až bravúrne, striedajú sa detaily a celky, niekedy vidíme svojho hrdinu len ako mravčeka medzi mnohými ďalšími, inokedy sa podarí čítať mu z čŕt tváre. A všimnite si ešte v úvode keď prebehne cez most, to nádherné zátišie – úplne ako rukou maľovaný obraz. A že hry nemajú s umením nič spoločné!

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

... a mohlo to byť aj viac, nebyť niektorých vážnych nedostatkov (ale možno ich vyrieši nejaký patch). Onimusha si pýta obete z radov hráčov, ktorý sú ochotní rúbať sa temnou krajinou démonov až do noci. Lebo predsa len – hra je napriek občasným logickým zastávkam hlavne akčnou záležitosťou. Ale je to určite zábavnejšie ako napr. Chaos Legion a to nielen ako celková hra, ale aj čo sa týka bojov samotných. Neomrzia (zas až tak dlhá hra to nie je, skôr krátka), lebo sú vcelku efektné a dosť rôznorodé a na počudovanie pri nich treba trochu aj taktizovať – ktorý úder vybrániť, kedy zaútočiť, kedy ustupovať. Je to zábavné a netradičné, s dobrým príbehom a celé to má začarovaný japonský feeling, ktorý istotne mnohých vtiahne do svojej magickej dimenzie.

MULTIPLAYER

Nepodporuje. No samozrejme.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Hra so zvukmi nešetrí, ale ich množstvo a kvalita ani nijako nezaskočí. Na podobné sme zvyknutí, už sme „také“ niekde počuli, ale to nás nemusí urážať. Hlavne, že tu spĺňajú svoj účel a kto hráva horory výlučne po tme a sám doma, nech si to tento krát dobre premyslí...

HUDBA 7 / 10

To už je Iné Kafé! Šikmáci sa nehrajú a brutálny orchester sa pravdepodobne skladal len z členov, ktorých telesná teplota dlhodobo nestúpla nad nula stupňov celzia. A verte, že krv v žilách stuhne aj nejednému odvážlivcovi z radov hernej verejnosti. Kto si zahráva s Onimushou, ľahko na to doplatí... Hudba mi prišla vhodná, len opäť to množstvo skladieb je dosť obmedzené, ale čo s tým, všakže.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Čo už sa dá čakať od naskriptovaných bubákov? Nič, len to, že sa budú vrhať vpred hlava nehlava, bažiac po našom skalpe. Preto je dobré poriadne si boj natrénovať, obtiažnosť totiž stúpa s postupom v hre a v neskorších fázach dosť prituhuje.

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE 7 / 10

Onimusha je zábavná akčná rezačka pre náročnejších fanúšikov survival hororov s trvanlivosťou dve – tri popoludnia. V tejto vete som obsiahol všetko podstatné a dôležité a ostáva mi pridať len nejaká tá drobnosť na koniec. Takže: buďte trpezlivý a dajte hre šancu, keď sa rozbehne, vie byť fakt zábavná a napínavá a navyše zombie príbehov z prostredia ázijských kultúr máme tak žalostne málo...