HRY.SME.sk končia - úpadok slovenskej hernej scény

Keď sme pred vyše rokom a pol začínali s novým herným webom, mali sme veľké plány - vytvoriť webový časopis, kde by hráči každý deň nachádzali najnovšie informácie z herného sveta, a komunitu čitateľov-hráčov, ktorí by sa tu stretávali a diskutovali. Nepo

1. apr 2004 o 0:00 Juraj Chrappa

Upozornenie: predtým než začnete čítať, pozrite si dátum uverejnenia článku :)

darilo sa. Ak chcete vedieť prečo, čítajte ďalej.

Predtým než vyrieknem záverečné slová a poslednýkrát sa vám prihovorím cez tieto stránky, dovoľte mi, aby som zhrnul, čoho sme dosiahli. Od nášho vzniku v novembri 2002 ste sa až do dnešného dňa mohli na HRY.SME.sk takmer každý deň stretnúť s novými recenziami, prvými dojmami, novinkami alebo rozhovormi s vývojármi a zaujímavými témami zo sveta hier. Pri článkoch sme dbali vždy na odbornosť redaktora a kvalitu textov. Preto obsahovali triezvy pohľad na herné tituly, minimum gramatických chýb a štylizáciu hodnú profesionálneho herného média. Rok a pol je relatívne krátka doba, nám sa však za tú dobu podarilo veľa. Napriek tomu to nestačilo.

Dôvody sú celkom jednoduché. Hráči na Slovensku strácajú záujem o kvalitu. Uprednostňujú pochybnú kvantitu štylisticky aj gramaticky analfabetických pisateľov, ktorí sa snažia do písmenka opísať zahraničný internet. K tomu všetkému sa stráca národné cítenie hráčov, ktorí pod vplyvom českých televízií, českých dabingov filmov a hier strácajú záujem čítať o hrách po slovensky a prechádzajú k českej konkurencii! Je to smutné, ale na Slovensku je to tak. Frustrovaní slovenskí redaktori potom odchádzajú do lepšie platených „humoristických“ a iných magazínov ako Kocúrkovo, Slniečko, Poľnohospodárske noviny a Leo (z vlastnej skúsenosti), aby mohli tvoriť obsah pre chápavejších čitateľov a rozvíjať svoje kvality. Jednoducho povedané, slovenská herná scéna je v troskách a preto nemá význam aj naďalej sa tu trápiť.

Svoju vinu na celej situácii však nesú aj vývojári, vydavatelia a distributéri hier. Keby vývojári nevytvárali násilné hry, pohoršujúce masové publikum, hry by hralo omnoho viac ľudí a rodičia by sa nemuseli obávať, že ich synček vystrelí spolužiačke mozog z hlavy ockovou pištoľou. Ale nezachádzajme do nechutností, každému je jasné, o čo ide. Kto z vás nemá doma zbraň? Takto predsa hry nikdy nezvíťazia nad oveľa prístupnejšou televíziou s mierumilovnými správami, či náučnými dokumentárnymi filmami o živote pštrosov! Vývojári by sa nad týmto faktom mali zamyslieť, pretože navždy zostanú čiernymi ovcami spoločnosti a hry budú zavrhnuté mierumilovnou, pokrokovou ľudskou populáciou ako niečo skazené...

Vydavatelia a ich lokálni distribútori sú nenažrané finančné molochy, ktoré žmýkajú peniaze z chudákov hráčov a vývojárov súčasne. Nastavujú ceny hier tak, aby si ich mohla kúpiť len úzka skupina ľudí, zarábajú ťažké milióny a vyvážajú sa na drahých automobiloch. Ako výsmech potom pôsobí sledovanie a udávanie hráčov softvérovej polícii. Tí samozrejme originálku vlastnia, ale vytvorením záložnej kópie porušili zákon a vydali sa napospas mrežovaným paragrafom. Vydavatelia a distributéri hier si musia uvedomiť, že táto situácia nebude trvať večne a raz dopadne kosa na kameň. Potom prídu o svoje drahé limuzíny a pochopia, ako sa žije skutočný život. S kľúčikom od zámku na bicykel.

Za všetkým, čo sme tu dnes spomínali, stojí jediný človek – človek ktorého budete čoskoro voliť aj vy sami. Nenechajte sa preto zlákať sladkými rečami o hernej konzole pre každého, o nadupaných hráčskych počítačoch na školách ani o širokopásmovom internete s ročným predplatným Star Wars Galaxies. Majte oči otvorené a používajte rozum. Možno sa vám to tu podarí zachrániť.

Bez ohľadu na to však HRY.SME.sk dnešným dňom zanikajú, vychutnajte si preto naše posledné články a horúce novinky z herného sveta. Možno je to len náhoda alebo je klíma pre webové časopisy skutočne veľmi zlá, pretože včerajším dňom ukončil svoju vydavateľskú činnosť aj známy publicistický magazín inzine.sk. My sa pripájame. Jediné čo držalo slovenskú hernú scénu nad vodou končí, čo s ňou bude ďalej, už nezávisí od nás...

Za redakciu HRY.SME.sk, jej výkonný ex-šéfredaktor