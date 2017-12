Kľúč k záhade rakoviny sa volá gén p53

Vedci urobili ďalší krôčik pri poznávaní mechanizmov, ktoré možno raz prinesú nové metódy liečby rakoviny.

1. apr 2004 o 0:00 Michal Ač

Ako poslať nádorovej bunke pohľadnicu s výzvou na samovraždu? Vedci pokročili v riešení tohto problému opäť o kúsok ďalej.





Vedci urobili ďalší krôčik pri poznávaní mechanizmov, ktoré možno raz prinesú nové metódy liečby rakoviny. Myšiam so smrteľnými zhubnými nádormi pobrušnice predĺžili život až šesťkrát tým, že v ich bunkách oživili bielkovinu s názvom p53. Táto bielkovina zdravú bunku chráni pred nekontrolovateľným delením a nádorovú bunku dokáže prinútiť k samovražde.

Dom, ktorý sa stále prestavuje

Bunku si môžeme predstaviť ako niekoľkoposchodový dom s pružnými, ale pevnými stenami, riadený moderným počítačom. Tento dom je v neustálej prestavbe. Počítač, uložený v jadre bunky, musí strážiť najmä presnosť prepisu DNA; tá sa kopíruje vždy znovu a znovu pri každom delení bunky.

Jedným z hlavných strážcov genómu bunky je bielkovina p53, ktorú vyrába gén s rovnakým názvom; pretože tento gén nedovolí nádoru vyrásť a potláča ho, dostal názov tumor supresorový gén. Keď zistí, že pri prestavbe domu sa nenávratne poškodila napríklad genetická informácia bunky, dá príkaz na jeho zničenie; demoláciu vykoná bielkovina p53.

Keď si bunka všimne, že strážca zmizol, môže jeho neprítomnosť využiť a začne uskutočňovať svoj odveký sen o nesmrteľnosti. Bez bielkoviny p53 nemá kto zastaviť jej sebecký "životný štýl", pretože chýba sila, ktorá by bunku donútila spáchať samovraždu - apoptózu.

Už dávnejšie sa vie, že približne v polovici všetkých známych zhubných nádorov v ľudskom tele chýba práve bielkovina p53. Alebo, povedané inými slovami, zlyhal v nich tumor supresorový gén rovnakého názvu. Možno toto zlyhanie v poslednej chvíli napraviť?

O čom snívajú vedci

Bunky snívajú o nesmrteľnosti, vedci o tom, ako im túto túžbu prekaziť. Chemoterapia, doteraz najrozšírenejšia a v určitej etape najúčinnejšia forma liečby rakoviny (popri chirurgických zákrokoch), pracuje na princípe plošného chemického útoku, vďaka čomu účinne ničí mnohé nádorové bunky. Jej smrtiace zbrane však neveľmi rozlišujú zdravé a choré bunky, a preto občas bolestivo zasiahnu na nesprávnom mieste.

"Keby sme dokázali obnoviť funkciu génu p53 v nádorovej bunke, mohli by sme zabíjať výlučne nádorové bunky, zatiaľ čo zdravé bunky by zostali nedotknuté," povedal pre Howard Hughes Medical Institute News Steven Dowdy, ktorý pre tento neziskový inštitút pracuje. Vyjadril tak jeden z najambicióznejších snov vedcov, ktorí lúštia dlhoročnú záhadu vzniku a liečby rakoviny. Podľa výsledkov, dosiahnutých na dvoch amerických univerzitách (Univerzita v Kalifornii, San Diego a Lekárska fakulta na Washingtonskej univerzite v St. Louis) sa k nemu opäť o krôčik priblížili. Americkí vedci si totiž k svojim pokusom vybrali myši s veľmi agresívnou formou ľudskej rakoviny, ktorá odoláva aj chemoterapii; išlo o peritoneálny (pobrušnicový) karcinóm a lymfóm.

Bielkovina p53 vnesená do nádorových buniek myší, ktoré mali smrteľnú formu karcinómu, zvýšila dobu ich prežitia až šesťkrát v porovnaní s kontrolnou skupinou. Pri lymfóme bolo po viac ako 200 dňoch pokusu nažive 50 percent pokusných myší, zatiaľ čo neliečené zvieratá zomierali za 33-35 dní. Podľa vedcov je to dôkaz, že táto technika - bielkovinová terapia - sa v budúcnosti môže stať základom nového postupu liečby nielen tejto formy rakoviny.

O nezastupiteľnej úlohe génu a bielkoviny p53 v ochrane bunky a jej genómu sa vedelo už dlho predtým. Čo nové teda Američania vyskúšali?

Ako dostať do domu záškodníka

Najväčším problémom bolo, ako dostať do štrajkujúcej nádorovej bunky bielkovinu, ktorá ju potom zničí. Bunková stena (membrána) je síce tenká, ale pevná; pustí si do svojho domu len to, čo chce, a čo sa presne zmestí do ich vrátok (bunkových kanálikov). Pre vstup bielkoviny p53 v bunkovej membráne žiadne vrátka neexistujú, pretože tá sa vyrába vnútri bunky.

V dvoch odborných časopisoch (Public Library of Science Biology a Nature Medicine) vedci opísali postup, akým do nádorovej bunky túto bielkovinu predsa len prepašovať. Využili pri tom myšlienku Davida Lanea z Univerzity v škótskom Dundee a ďalších výskumníkov. Tí zistili, že na obnovenie funkcie bielkoviny stačí do bunky vniesť iba jej kúštik (peptid). Stále však nebolo jasné, ako aj tento malý kúsok nanútiť bunke cez jej membránu, a ako ho ochrániť pred zničením vo vnútri bunkového domu.

Paradoxne pomohol jeden z najhorších vírusov - HIV, ktorý prenáša AIDS, a ďalší vírus, ktorý spôsobuje chrípku. Vírusy sú v prienikoch do cudzieho bunkového domu neprekonateľné, a bola by škoda ich schopností nevyužiť. Vedci teda naviazali peptid na transportnú bielkovinu, získanú z vírusov. Je neškodná a s použitím fínt, ktoré sa počas dlhej evolúcie vírusy naučili, si dokážu nájsť cestu cez bunkovú stenu.

V bunke sú však ďalší ochrancovia, enzýmy. Keby zistili, že vovnútri je votrelec, zničili by ho. Preto vedci museli vymyslieť ešte ďalší trik a vyrobiť na povrchu peptidu štruktúru, ktorú enzýmy nerozoznali od originálnej bielkoviny, vyrábanej bunkou.

Na svete je malý zázrak

Zázrak, zatiaľ samozrejme iba malý, je na svete. Dowdy hovorí nielen o veľmi sľubných perspektívach, ale aj doterajších hraniciach jeho možného využitia.

"Ukázali sme, že s použitím naznačeného princípu dokážeme liečiť najhoršie nádory u myší, ktoré napodobňujú nádory v ľudskom tele. Na druhej strane však nevieme, pri koľkých druhoch skutočných tumorov bude použiteľný. Podľa všetkého neprinesie pokrok pri liečbe pacientov na klinikách presne tá istá molekula, akú sme použili my."

Vedci teda musia ďalej zdokonaliť molekulárny náklad, smerujúci cez membránu rakovinovej bunky.

"Chceme sa naučiť aktivovať bielkovinu p53 ešte účinnejšie, chceme testovať molekulárny náklad tak, aby sme rozlíšili jeho citlivosť na rôzne druhy nádorov," zdôrazňuje Dowdy.

Aj keď je p53 pri útoku na rakovinové bunky veľmi dôležitý cieľ, nemusí byť jediný. Dôležité však je, že aj iný cieľ možno zasiahnuť s pomocou rovnakého základného mechanizmu a poslať mu jeho prostredníctvom výzvu na samovraždu.

FOTO - ARCHÍV