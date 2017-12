Pokračovanie Mafie s misiami na Slovensku!

1. apr 2004 o 13:10 Cave Troll

Upozornenie: predtým než začnete čítať, pozrite si dátum uverejnenia článku :)

Illusion Softworks na čele s konateľom Petrom Vochozkom dnes v ranných hodinách zvolali nečakanú tlačovú konferenciu v priestoroch pražskej pobočky, na ktorej slávnostne potvrdili neoficiálne zvesti o chystanom pokračovaní bestselleru Mafia. V zápätí boli zástupcovia médií pozvaní do zasadacej miestnosti, kde im bola premietnutá krátka ukážka hry sprevádzaná zasväteným komentárom od členov tímu. Najväčším prekvapením prezentácie, ktorá vyvolala búrlivú diskusiu medzi zúčastnenými, bol príbeh hry. Detaily o ňom nie sú známe, pretože jeho kostra bola podaná len v náznakoch. Illusion Softworks sa v ňom každopádne rozhodol opustiť cestu, po ktorej donedávna kráčali spolu s Grand Theft Autom od Rockstar Games! Pokračovanie Mafie sa rozhodlo nekopírovať postavy a udalosti z amerických gangsteriek - naopak, bolo prenesené do aktuálnej doby a nám blízkeho prostredia. Variabilné misie, ktorých časť sa odohráva aj na Slovensku (konečne!), nám síce bližšie odhalené neboli, údajne však hýria originálnymi nápadmi a náplňou. O ich bližšom obsahu môžeme zatiaľ len špekulovať z názvov niektorých z nich: "Zrušenie referenda", "Založenie Skupinky", "40 milionova pozicka" a "Horizont Investícií". Video z prezentácie by malo byť sprístupnené verejnosti v najbližších dňoch na stránkach spoločnosti.

