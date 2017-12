Alizée´s Life - Simsovia za mikrofónom

Prienik hudobných interpretov na interaktívnu scénu sa dal očakávať. Herná scéna sa stáva veľkým biznisom, kde sa dokážu uplatniť aj ikony zo sveta hudby, tak si aj hviezdička z Francúzska povedala, prečo to neskúsiť. Hra nás zaujala o to viac, že hlavná

1. apr 2004 o 0:05 Ján Kordoš

Upozornenie: predtým než začnete čítať, pozrite si dátum uverejnenia článku :)

hrdinka je proste sexi :).

No ale poďme si povedať niečo o hre samotnej. Alizée´s Life je vo fáze vývoja niekoľko mesiacov a stará sa o ňu francúzska (ako inak) firmička Kaboom Software. Žánrovo by sme hru mohli zaradiť medzi simulácie života, ale nepôjde o klasický klon The Sims, aj keď ďaleko od neho Alizée´s Life mať nebude. Prevtelíte sa do tela speváčky v deň jej úspechu a prieniku na hudobnú scénu a teraz je už len na vás, ako sa bude jej život uberať ďalej. Hlavná postavička bude mať 12 primárnych vlastností (hlad, únava, hygiena alebo aj hlas, či pohyby). Tieto základné vlastnosti sa budete snažiť udržať na čo najvyššej úrovni a postupne ich vylepšovať systémom hviezdičiek (maximálne desať), pričom so zvyšujúcou sa úrovňou bude daná schopnosť lepšia. Sekundárne vlastnosti nie sú známe, ale vieme, že budú rozdelené do 8 skupín (tanec, vystupovanie na verejnosti, financie alebo sexappel).

Ak budete vystupovať na nejakej akcii alebo koncerte, bude musieť byť Alizée úplne fit a plne pripravená. Behom pesničky je na vás ovládanie postavičky klávesami (vyťukávate sekvenciu znakov a podľa neho bude speváčka tancovať) a myšou vyberáte bonusy, ktoré speváčka predvedie. Po skončení koncertu vylepšujete vlastnosti alebo sa venujete fanúšikom (autogramiáda), chodíte na iné kultúrne podujatia. Komplexnosť hre chýbať určite nebude.

Alizée´s Life bude plne trojrozmerná hra, engine hry je prebraný s gamesky GTA: Vice City. Riadením základných životných funkcii sa hra nekončí. Teraz nastupuje na scénu hudobná časť, kedy budete skladať pesničky, vytvárať nové hudobné kreácie a dokonca ovplyvníte aj samotné videoklipy (scenérie, ľudia, príbeh v klipe atď). Samozrejme sa v hre vyskytuje aj možnosť zakupovania nových predmetov, ale o zariaďovanie bytu, hudobného štúdia a trucku na kolesách (ak pôjdete na koncertnú šnúru) tu nepôjde.

Simuláciu života hviezdy hudobného neba sme tu ešte nemali a preto sme radi, že prvotina bude simulovať život 19-ročnej krásavice, na ktorú je radosť pozrieť. Či obstojí v ťažkej konkurencii sa dozvieme koncom júna, kedy by sa mala hra dostať na pulty obchodov. Pre nedočkavcov máme na záver jednu dobrú správu. O pár dní by sa mal objaviť prvý trailer aj obrázkami. Zatiaľ vám môžeme ponúknuť len obrázky samotnej speváčky.