V Európe sa realizuje najväčší geologický a geofyzikálny prieskum v histórii

13. okt 2001 o 14:41 TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) - Najrozsiahlejší vedecký medzinárodný program v histórii geologického a geofyzikálneho prieskumu pod názvom Celebration 2000 sa realizuje na európskom kontinente od minulého roku.

V rámci programu by sa mala prehodnotiť a interpretovať geologická stavba Západných Karpát a v celej strednej Európe. Vyžaduje si to početné merania transeurópskych seizmických profilov v dĺžke viac ako 9 tisíc kilometrov v Česku, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine aj na Slovensku. Do projektu sú však zapojené aj iné štáty ako sú Dánsko, Rusko, Bielorusko, Turecko, Nemecko, Taliansko, USA a Kanada.

Na Slovensku sa program realizuje pod názvom Seizmické transekty geologickými jednotkami Západných Karpát. Financuje ho Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a podľa slov jeho hovorkyne Kataríny Kubikovej je naň vyčlenených 15,5 milióna Sk.

Na území SR sa merania realizovali na trasách Chyžné na Orave - Komárno, Stará Ľubovňa - Krompachy - Seňa v južnej časti Košickej kotliny, Bardejov - Silická Jablonica v Slovenskom krase, Snina - Tŕňa v Zemplínskych vrchoch, Bošáca - Slovenské Ďarmoty a Devínska Nová Ves - Komárno. V súčasnosti sa už na základe dosiahnutých výsledkom prehodnocuje regionálna geologická stavba Západných Karpát.

Závery výskumu budú prezentované odbornej verejnosti začiatkom budúceho roku na 17. kongrese Karpato-balkánskej geologickej asociácie, ktorý sa bude konať v Bratislave.