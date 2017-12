Splinter Cell: Pandora Tomorrow – dojmy z dema

Clancyho pôvodná "bunkotrieska" Splinter Cell bola bez debaty obrodením stealth žánru, ktorý svojho času úspešne založil zlodejský Thief. Hráči rozmaznaní špičkovou hrateľnosťou a dych berúcou grafikou jednotky, čakajú v pokračovaní minimálne rovnakú úrov

22. mar 2004 o 2:00 Juraj Chrappa

eň zábavy. Vydané demo o mnohom nasvedčuje – tu sú naše dojmy.

Pre tých zblúdilcov čo nikdy nemali možnosť siahnuť na špičkový Splinter Cell, tu máme krátku rekapituláciu (alebo SMEkapituláciu?;). Ste špičkový americký agent Sam Fisher, pracujete sám a v maximálnom možnom utajení. K dispozícii máte najpokročilejšiu špionážnu techniku ako napríklad noktovízor – zariadenie umožňujúce vidieť v noci či tepelné spektrum okolitých predmetov – a pred sebou zdanlivo nesplniteľné úlohy. To ste vy, tvrdý chlap, postrach všetkých teroristov, temných zákutí a nudy. Pohybujete sa v reálnom svete s ešte realistickejším spracovaním. Kvalita grafického enginu je dych berúca, stačí si pozrieť hru svetla a tieňov. Ešte aj dnes by sme ju bez váhania zaradili do prvej ligy. Toto je Splinter Cell, ako sme ho videli pred rokom.

Jednotku si zamilovalo množstvo hráčov a na dvojku čakajú s nedočkavosťou morského koníka. Najprv sa o Pandora Tomorrow nehovorilo v zmysle pokračovania, ale skôr ako o samostatnom datadisku. Ubiehajúcim časom však na hru všetci hráči pozerajú ako na pokračovanie, preto sa toho držme aj my, aj keď vieme, že sa v zásade nejedná o plnohodnotnú dvojku, ale o rozšírenie pôvodnej hry s mnohými vylepšeniami. Pričom tým najzaujímavejším má byť multiplayer, ale o tom neskôr. Aspoň vidíte, čo dokáže z ľudí spraviť hype. My našťastie vieme, ako to bolo a sme nad vecou. Ale na hru sa aj tak tešíme ako malí… ;)

Vrhnime sa však na obsah dema – obsahuje dve rozdielne misie v úplne odlišných prostrediach. Prvou je neskutočne efektná akcia v idúcom vlaku z Nice do Paríža, no a tou druhou infiltrácia baní v nejakej hlbokej, tmavozelenej džungli. Musím uznať, že ak chceli autori nalákať hráčov na hru, nemohli spraviť lepšie, ako dať do dema spomínanú vlakovú misiu. V mojom prípade sa im podarilo na sto dvadsať percent. Džungľová misia už len sklapla moje slintajúce ústa, dopekla, nech už to hrám celé!

Z ničoho nič sa ocitáte sa na upaľujúcom vlaku, idúcom niekoľko sto kilometrov za hodinu z Nice do Paríža. Opatrne sa plížite po streche a bojujete so silným protivetrom. Vyskakovať sa nevypláca, najmä na konci vlaku, silný odpor vzduchu vás hravo strhne a skončíte s polámanými väzmi. Dvierkami v streche vliezate dnu, ešteže ste nezabudli skontrolovať priestor optickou kamerkou. Našťastie je všade pokoj, až na brechajúceho psiska uväzneného v klietke. Rádiové pokyny z ústredia nariaďujú vyhľadať vo vlaku kontaktnú osobu. Môžete je však veriť? Nie, neverte nikomu! Prechádzate do ďalšieho vozňa, kde prekvapíte a umlčíte neškodného sprievodcu. Ako ďalej? Dvere do vlaku sú zamknuté… Hmm. Áno, padacími dvierkami k podvozku a potom ďalej pomedzi hučiace kolesá do prednej časti vlaku. Vyskytol sa problém, medzi cestujúcimi sú dvaja teroristi, použitie smrtiacich zbraní je vylúčené. Jeden z nich vás z diaľky zahliadol. Nemáte inú možnosť, otvárate bočné dvere a zachytávate sa pomocného držiaka. Visiac v plnej rýchlosti na boku idúceho vlaku uvažujete, čo ďalej. Musíte prerúčkovať až k nasledujúcim dverám, tam to bude bezpečnejšie. Pozor však na okná, nik vás nesmie spozorovať. Z protismeru idúci rýchlovlak vás takmer strhne pod kolesá, jednou rukou sa udržíte len silou vôle…

Približne takéto pocity má hráč pri hraní dema. Dámy a páni, ak bude celá hra tak napínavá ako jediná misia z dema, potom budem pri jej hraní testovať výdrž svojho srdca (pevne verím, že mi tá vrodená arytmia už prešla… ;). Na druhej strane nám mohli vývojári v deme predviesť to najlepšie, čo v mali v zásobe. Ja pevne verím, že tomu tak nie je a plná hra nám poskytne množstvo podobných adrenalínových zážitkov.

Graficky mi Pandora Tomorrow až príliš pripomínala svoju staršiu sestričku, ale ako vravím, nehovoríme tu o plnohodnotnom druhom diely, preto nejaké výrazné technologické zmeny nie sú ani očakávané. Opäť to isté a ešte stále dokonalé spracovanie svetla, tieňov a ich prechodov, ktoré sa plne využívajú v hrateľnosti. Len keď ste v úplnej tme máte istotu, že vás nepriateľ nezbadá – hoci by aj stál tesne vedľa. Uzavrel by som to tak, že grafika je perfektná a aj náročného hráča uspokojujúca.

Ako som už spomínal, najzaujímavejšou novinkou oproti jednotke je možnosť hry viacerých hráčov. Tá síce v deme nebola k dispozícii, ale bolo by hriechom ju nespomenúť. Neskôr sa možno objaví demoverzia predvádzajúca kvality multiplayeru. Ako to však môže fungovať v stealth akcii? Celkom jednoducho. Úlohy sa rozdelia medzi dobrých (tajní agenti) a zlých (teroristi). Každý tím dostane nejaké ciele, ktoré musí splniť a v ktorých mu opačná strana musí zabrániť. Multiplayer som mal možnosť vidieť zatiaľ iba na týchto in-game videách, ale vyzerá to na skvelú zábavu. Tiež sa dá povedať, že tu máme prvú zakrádaciu hru s možnosťou multiplayeru.

Len tak z rýchlika, keď už tu dnes o nich toľko hovoríme, sa pozrime čo nového ešte môžeme v Pandora Tomorrow čakať . Hlavne by to mal byť nový, prepracovanejší príbeh s detailnejšie vykreslenými postavami, aby ste sa do špionážnej story vedeli lepšie ponoriť. Nový príbeh vás zavedie do miest ako Indonézia, Francúzsko, USA alebo Izrael. V protiteroristickom ťažení sa vám tiež zídu nové pohyby ako aj špionážna technika. Skrátka je toho dosť.

Ako tak po sebe čítam, zdá sa mi, že aj ja som sa pripojil k všeobecnému hypu. Nemôžem si však pomôcť, hru som vyskúšal a na vlastné oči videl to, čo som tu tak pracne rozpisoval. Ak bude Splinter Cell: Pandora Tomorrow tak dobrý, ako toto demo, viem čo budem robiť cez šibačku (sorry, babes:).