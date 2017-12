Bad Boys 2 - demolačná čata zasahuje

Vezmite si dvojicu policajtov, zamiešajte do nich prípad s dodávkou drog, vylepšite to výbuchmi, neutíchajúcou streľbou a okoreňte štipkou humoru. Potom stačí len zľahka prepiecť a máme pred sebou do chrumkava upečený koláčik.

18. mar 2004 o 12:40 Ján Kordoš

Po atentátoch v Španielsku si už nemôžeme byť istí svojou bezpečnosťou. Zdalo by sa, že ak nás ochraňujú správni chlapci, všetko by malo byť teoreticky v poriadku, no dvojica Mike a Marcus vyzerá skôr ako demolačná čata, takže v ich prítomnosti to vyzerá rovnako ako na španielskej železničnej stanici. Ak ste videli film (zhodou podivných náhod sa volá rovnako ako hra) viete o čo ide. Prevod hry na PC nedopadol zle, len autori nepochopili, že pri hre sa chce človek baviť dlhšie ako pri filme.

Princíp hry je jednoduchý ako facka, ktorú raz dostanem za okukovanie čašníčky v nemenovanom podniku, no treba to brať ako najlepšie riešenie. Aspoň to má spád rovnako ako vo filme. Na postavu sa pozeráme z pohľadu tretej osoby, beháme po mapách, strieľame, hľadáme dôkazy, strieľame a zase strieľame. Tento primitívny systém je svojou jednoduchosťou niekedy až dokonale príťažlivý. Stačí dať mozgu príkaz turn off a hra začne byť hneď krajšia.

Príbeh v hre nekorešponduje plne so zápletkou vo filme. Princíp hry je však dosť podobný s americkým filmovým (a pomaly už aj s herným) sajrajtom, kde americkí čoklovia zaháňajú zlé rusácke, iracké a iné ovečky späť do stáda. Tu máme v úlohách zlých chlapcov (nepliesť z Bad Boys) ruskú mafiu a dredatých miešancov, ktorí obchodujú s drogami, ale hlavne uniesli kolegyňu našich hrdinov.

Zápletka je neúnosne primitívna, ale nikto neprotestuje Ide takmer o automatovú strieľačku a tá si na epický príbeh moc nepotrpí. Všetko sa začína výbuchom v reštaurácii, v ktorej dôjde k prvým stretnutiam s mafiou. Posunom v príbehu navštívite ešte banku, ulice Miami, rezidenciu zlodošov, prístav a ešte sídlo hlavného ruského bossa, ktorého na záver killnete jeho vlastnou zlatou búchačkou. Bad Boys 2 obsahuje 5 aktov rozdelených do menších misií, ale aj tak doba hrania nepredstavuje extrémne vysoké číslo.

Zbraní sa po zemi (hlavne po mŕtvych protivníkoch) povaľuje dosť veľké množstvo a s muníciou som nemal veľké problémy. Od obyčajnej pištolky (s nekonečným počtom nábojov) cez brokovnicu, kalašnikov až po sniperku alebo Ak-47. Arzenál zbraní je plne dostačujúci a doplnený o jedno vylepšenie – so sebou môžete nosiť len jednu sekundárnu zbraň. Znamená to, že okrem klasického koltu fízlov si môžete vziať len jednu ďalšiu zbraň. Celkom logické, ale ja som to od automatovky rozhodne nečakal. Na záver už len dodám, že nechýbajú ani klasické granáty, ktoré trhajú ľudské telá, vnútornosti lietajú vzduchom, rozdrvený mozog sa nádherne vyníma na stene a pomaly steká dole... prepáčte nechal som sa uniesť.

A to by mohlo byť aj všetko priatelia. Na tejto hre sa toho veľa opísať nedá a mne už dochádzajú myšlienky, čím by som vás mohol prekvapiť. O klasickej akcii, v ktorej stačí držať tlačítko behu vpred, na streľbu hodiť tehlu, aby vás od neustáleho držania nebolel prst a vpréééd.

GRAFIKA 7 / 10

Engine poháňajúci Bad Boys 2 sme už mohli zhliadnúť v úspešnej gameske Grand Theft Auto. Na obrázkoch je vidieť viac, no ak ste hrali GTA, tak viete ako vyzerá aj počítačové spracovanie Bad Boys 2. Od akčnej hry sa očakávajú len samé výbuchy, kopa mŕtvych nepriateľov a zničiteľné okolie. Všetko sa tu nachádza, len je vidieť, že engine GTA už má svoje roky a začína pomaly chradnúť. Hra nevyzerá zle, no do žiarivého úsmevu jej chýba väčšia detailnosť objektov a nemiznutie mŕtvych postáv.

Okolie môžete skoro celé zdemolovať, za čo vám nabiehajú peniaze. Najprv som si myslel, že ide o finančné ohodnotenie môjho umenia, no na záver aktu som zistil, že ide o vyčíslené škody, ktoré som napáchal. Potom ma neminulo hodnotenie bad cop. Čo už, fízel by som nebol dobrý, ale človek si nenechá ujsť pocit, keď zdemoluje v sídle zloduchov piáno alebo OBROVSKÉ akvárium.

Zastavím sa ešte pri spracovaní animácii medzi misiami. Filmov je v hre dosť, všetky sú vytvorené v engine hry, ale v nechutne malom rozlíšení, takže pomôže len ustúpiť od monitoru. Filmové zábery navyše sprevádza jav zrnenia (teda opak DivX filmíkov), to má možno navodiť správnu filmovú atmošku, ale nedarí sa to.

INTERFACE 5 / 10

Samotné ovládanie je úplne jednoduché, nedá sa na ňom nič domrviť. Pohyb je riešený klasickým kombom wasd, dvere otvárate (respektíve rozkopávate) so shiftom, q mení zbrane, r nabíja atď atď. Myškou zameriavame odstreluhodných parchantov a stačí už len klik ľavého myšítka a topia sa vo vlastnej krvi.

Hlavným problémom ovládania je kamera. Občas sa stane, že sa motáte dokola a niekto to do vás v pohode šije. To nie je dobré, ale na druhú stranu, nie je to nič extra závažné. Myška by si však zaslúžila väčšiu citlivosť, lebo občas som si pripadal ako úchyl, keď som s ňou behal po papieri.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Len tak chodiť a strieľať je hlboko inteligentná činnosť, pri ktorej sa vám vždy dokonale zavaria mozgové závity, budete cítiť potreby prečítať si nejakú tlstú a nudnú knihu. Všetci dobre vieme, že sú to poriadne bludy a mozog potrebuje niekedy vypnúť. Nie je to nič namáhavé, ale negatívna nálada sa tým dá odbúrať dokonale.

Ak si však zaumienite, že chcete z hry vyťažiť viac, než vám sama ponúka, budete určite sklamaný. Nie je to vôbec typ hry, kde sa už tešíte ako skončí príbeh, ale stačí sa chopiť myšky a strieľať po desiatkach až stovkách ničomníkov v službách drogového dílera. Stačí ak spomeniem prístup Serious Sama a musí vám byť jasné o čo tu ide.

Navyše celý príbeh je spracovaný s humornými vsuvkami, nad ktorými sa síce nebudete smiať až sa budete dusiť, ale sa pousmejete, čo cieľ splní. Inak kombinácia dvojice policajtov, demolujúcich svoje okolie k nepoznaniu, sa vždy vydarí, ak do nej zakomponujete humor. Je jedno či ide o film (Smrtonostná Pasca alebo aj samotný Bad Boys – kvalitný film, síce bez hlbšej myšlienky, ale s dobrým spádom. Holt, niektorí ľudia s obmedzeným obzorom však budú stále tvrdiť, že každý akčný film je shit a budú básniť len o Bukowskom a rozjímaní nad zmyslom sveta) alebo o hru.

MULTIPLAYER

Hra pre viac hráčov nie je prítomná.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Streľba, rachot, kroky, zvuky rozbíjajúceho sa okolia. Je to síce kakafónia zvukov pre nezainteresovaného človeka, no ak sedíte za monitorom, tak ozvučenie hrá dôležitú úlohu a podčiarkuje sa tým samotná akčnosť hry. Bez kvalitného zvuku by sa hrateľnosť nevyšplhala až tak vysoko a to dunenie reprákov je jednoducho výborné.

Občas sa k slovu dostanú aj dialógy medzi hlavnými hrdinami (občas sa do toho pripletie aj kosť, ktorú zachraňujete alebo vyhrážajúci sa antihero) je úžasná. Neviem, či samotný protagonisti filmového spracovania nahovorili hru, ale je to aj tak zbytočná informácia už len preto, že u nás sa podľa hlasu spoznávajú len slovenské, prípadne české celebrity. Akcent hrdinov je typicky negerský (fu*k you antirasistické hnutie, neger je normálne slovo) a postavičky žvatlajú tak nádherne a dokonca aj spisovne, čo je občas na škodu (kto videl film s titulkami, ten pochopí), ale ak aj tak nerozumiete, dajú sa zapnúť aj titulky.

HUDBA 6 / 10

Hudba sa vyskytovala len na určitých miestach s vyššou koncentráciou protivníkov a ani som ju moc nevnímal. Nedá sa povedať, že je priemerná, ale do dokonalosti je chýba toho ešte dosť. Občas si vypočujete rýchle motívy v súbojoch, striedajúce sa rapom (ten sa dokonca udomácňuje už aj u nás, tak sebe ver) pri dialógoch hrdinov. Tento štýl hudby nie je môjmu srdcu príliš blízky, ale rovnako ako do Need for Speed: Underground, sa táto hudba do hry neuveriteľne hodí a ja som bol celý bez seba ako som „bratom ruky podával“.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

Tu nám nastáva najväčší problém hrania. Najprv asi začnem úplnou debilitou protivníkov. Ich stratégia je dvojaká.

1) Vbehnem do miestnosti, pokľaknem a šijem to do našeho hrdinu.

2) Vbehnem do miestnosti, pokľaknem si za prekážku (ale tak, aby mi trčala hlava, nech si hráč môže zaknihovať headshot) a občas sa vykloním a vystrelím na našeho hrdinu.

Ako už sami tušíte, niekde tu je pes zakopaný. Protivníci niekedy nevnímajú ani streľbu do parťáka stojaceho dva metre od neho a preberú sa až na pichanie v krížoch – lenže už je neskoro, lebo do chrbtu ich nepichla včielka Majka ale projektil o minimálnej veľkosti 9 mm.

To by sa ešte dalo zniesť, veď stačia zástupy idiotov, je zábava ich len tak kosiť. Jasné, na tom by nebolo nič zlé, keby hra nebola tak nenormálne krátka (pôvodne som síce chcel použiť oveľa neslušnejšie slovo ale bol by som potom popoťahovaný z demoralizácie). Tých 5 epizód vám zaberie približne 5 hodín. A to je, prosím pekne, MAXIMÁLNA hracia doba. Najviac problémov vám budú robiť bossovia (extra tvrďáci, vrtuľník) a nemožnosť saveovania v priebehu misií. Hra sa automaticky uloží po prejdení misie (každý akt je rozdelený približne do 3-5 misií), takže až tak hrozné to nie je.

Keď hru prejdete, môžete si vyskúšať ešte úspešnosť streľby na policajnej strelnici, ale to je zábava na 5 minút. Neostáva vám teda nič iné ako spustiť si príbeh znovu, ale sami uznáte, že to je dosť o hubu. Keby boli do hry zakomponované samostatné scenáre alebo klasické mapy, doba hrania by sa značne predĺžila, ale takto nám ostávajú len oči pre plač.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 5 / 10

Bol som sklamaný z Bad Boys 2 hry. Celé sa to začínalo veľmi dobre, pri hraní som sa po dlhšom čase bavil, ale keď po pár hodinách hra skončila, myslel som si, že si zo mňa niekto robí nechutnú prdel. Toto sa jednoducho nerobí. Je to kvalitná strieľačka, ktorá viac akčnejšia ani nemôže byť, ale doba hrania je žalostne krátka. Len toto strháva hru do hlbín priemeru. Ak to však pre vás nie je problém a ste ochotní si hru zahrať hru znovu (čo vôbec nie je zlé, stále to je rovnako zábavné ako na začiatku), potom to môžete skúsiť, ale varoval som vás. Škoda, že sme sa nedočkali ani žiadnej závodnej vsuvky (spomeňte si na naháňačku vo filme – to bol ešte väčší náhul ako v Matrixe). Škoda-preškoda, ak by sa hra zdržala ešte zopár mesiacov a dočkali by sme sa tak minimálne dvojnásobného počtu úrovní, bolo by hodnotenie diametrálne odlišné.