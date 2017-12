Vakcíny proti kiahňam stále chýbajú

Na februárovom Fóre NATO o obchode a bezpečnosti v Berlíne sa vážne hovorilo o hrozbe bioteroristických útokov. Vírus pravých kiahní odborníci NATO označili za jednu z vysoko nebezpečných látok, ktorú by mohli teroristi pri možnom útoku využiť. Krajiny,

18. mar 2004 o 0:00 ZOLTÁN STRANOVSKÝ

ktoré nemajú dostatočné zásoby očkovacích látok, by mohli byť vystavené ničivým následkom.

Proti tejto chorobe má imunitu len veľmi malý počet ľudí; zámerné rozšírenie smrtiaceho vírusu by mohlo spôsobiť katastrofu aj v krajinách východnej Európy. Slovensko, s piatimi miliónmi obyvateľov, vakcíny nemá. Česko by v prípade útoku malo na ochranu svojich 10,2 milióna obyvateľov len veľmi malé množstvo zastaralých očkovacích látok. Poľsko podľa odhadov disponuje rezervnou zásobou stotisíc dávok séra pre 38-miliónovú populáciu. Riziku ochorenia by bolo vystavených asi osem z desiatich ľudí, pretože imunita proti kiahňam odvtedy, čo ich WHO vyhlásila za vyhubené (1980), významne poklesla.

Profesor Harry Smith, člen vedecko-technického panelu NATO zaoberajúci sa otázkami bezpečnosti, vyhlásil: "Máme dôkazy, že použitím vakcíny do troch dní po infikovaní možno predísť mnohým nebezpečným následkom ochorenia. Veľká Británia a ďalšie štáty majú dostatočnú zásobu, aby mohli ochrániť obete útoku. To považujem za súčasných okolností za zdravú politiku."

David Robinson, odborník na očkovanie z Bartelle Memorial Institute v Ohiu, zdôraznil: "Vakcinácia predstavuje našu jedinú obranu proti bioteroristickým útokom."

Britská a americká vláda sú hrozbou také znepokojené, že hromadia zásoby vakcín a majú pripravené krízové plány. Po útoku vírusom kiahní sa odhaduje, že jedna infikovaná osoba by mohla preniesť vírus až na desať ďalších. V tretine všetkých prípadov chorý infekcii podľahne, niektoré odhady v súvislosti s aktuálnym nedostatkom imunity hovoria aj o 50-percentnej úmrtnosti.

Príznaky choroby sa objavujú približne desať dní po nakazení. Na koži chorého sa objaví vyrážka, ktorú sprevádza horúčka a bolesť v ústach. Kiahne sa na koži postupne rozširujú a začínajú svrbieť a bolieť. V tejto fáze je chorý najinfekčnejší.

Jeden z popredných odborníkov Sergej Netesov zo Štátneho výskumného centra virológie a biotechnológie v Novosibirsku varoval: "Niektorí ľudia možno nevidia v bioteroristickom útoku veľkú hrozbu. Ale keby nastal, spôsobil by veľké straty celému ľudstvu. Kiahne sú jednou z najväčších hrozieb bioterorizmu, lebo takmer 80 percent populácie nie je proti nim imúnna. Ak urobíme opatrenia proti bioterorizmu, môžeme súčasne zlepšiť úroveň zdravia verejnosti."

Teroristický čin z 11. septembra 2001 obnovil obavy z bioteroristických útokov. V krátkom čase po ňom jeden muž zomrel a niekoľko ďalších sa infikovalo antraxom, ktorý obsahovali listy zaslané americkým politikom a televíznym štúdiám. Začiatkom februára tohto roku objavili v poštovom oddelení najvyššieho amerického senátora Billa Frista smrtiaci toxín ricín.

Posledné zásoby vírusu pravých kiahní sú oficiálne umiestnené na dvoch miestach: v Centers for Disease Control and Prevention v Atlante v USA a v laboratóriách v Novosibirsku v Rusku. Objavili sa však dohady, či sa zásoby vírusu nemohli ocitnúť v rukách nepovolaných v niektorých ďalších štátoch.