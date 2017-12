Na čo je dobrá obyčajná biela tabletka

VIACERÉ VEDECKÉ ŠTÚDIE HOVORIA O TOM, ŽE ASPIRÍN - KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ - BY SA MOHOL STAŤ DOBRÝM POMOCNÍKOM AJ V PREVENCII RAKOVINY

18. mar 2004 o 0:00 Michal Ač

Pozná ju väčšina z nás. Tabletka aspirínu či ibuprofenu pomáha pri bolestiach hlavy, kĺbov alebo zubov miliónom ľudí. Lekári ju predpisujú pacientom, ktorým hrozí nebezpečenstvo srdcového infarktu alebo mozgovej porážky. Potenciál najrozšírenejšieho lieku, ktorý poznáme v modernej forme od roku 1899, sa tým však nevyčerpáva.

Mnohé výsledky výskumov z posledného obdobia naznačujú, že v obyčajnej bielej tabletke sa možno ukrýva odpoveď na otázku, ako obmedziť hrozivý výskyt najobávanejších chorôb 21. storočia, najmä rakoviny.

Hrubé črevo aj prostata

Jednu zo zaujímavých štúdií zverejnili v uplynulom roku v odbornej tlači americkí vedci. Tím Roberta Sandlera z Univerzity v Severnej Karolíne sledoval 517 pacientov po operácii rakoviny hrubého čreva. Polovica z nich dostávala 325 mg aspirínu denne, čo je v USA zvyčajná dávka v jednej tablete. Druhá polovica dostávala placebo.

Po roku štúdiu zastavili, pretože považovali za neetické v nej pokračovať. Aspirín u prvej skupiny ľudí znížil výskyt adenómov o desať percent - vyskytlo sa ich tam 17 percent oproti 27 percentám u tých, čo brali placebo. Adenómy sú nezhubné výrastky (polypy) na hrubom čreve, ktoré sa často menia na zhubné.

Päťročná štúdia pod vedením Rosebuda Robertsa z Kliniky Mayo, publikovaná o rok skôr, ukázala, že používanie aspirínu, ibuprofenu a iných nesteroidných protizápalových liekov je spojené s nižším výskytom rakoviny prostaty. Toto percento vzrastá spolu so vzrastajúcim vekom mužov.

Mezi 569 mužmi, ktorí používali aspirín a jemu podobné lieky, sa vyvinula rakovina prostaty v 23 prípadoch; u mužov, ktorí tieto lieky nebrali, vedci zistili 68 prípadov rakoviny prostaty zo 793 sledovaných. Medzi mužmi, ktorí mali od 60 do 69 rokov a brali aspirín, bol pokles výskytu choroby 60-percentný; v skupine 70-79 rokov až 83-percentný. U užívateľov aspirínu vo veku 50-59 rokov sa znížil výskyt rakoviny prostaty o 12 percent.

Pomáha ženám aj diabetikom

Tím Randala Harrisa z Ohijskej štátnej univerzity vlani zverejnil štúdiu, v ktorej dokazuje, že nesteroidné protizápalové lieky znižujú výskyt rakoviny prsníka u žien približne o 30 percent. Do štúdie vedci zahrnuli viac ako 80-tisíc žien po menopauze vo veku od 50 do 79 rokov, ktoré na túto chorobu nikdy predtým netrpeli. Rozdelili ich na dve časti. V prvej boli ženy, ktoré brali nesteroidné protizápalové lieky minimálne dvakrát do týždňa, v druhej tie, ktoré ich užívali veľmi zriedkavo alebo vôbec nie.

Za štyri roky sa rakovina prsníka vyvinula u 1392 žien. Najnižší výskyt zaznamenali u žien, ktoré brali aspirín a ibuprofen pravidelne viac ako 10 rokov. Ibuprofen sa v tomto výskume ukázal oveľa účinnejší ako aspirín.

Jedným z posledných príkladov je štúdia Inštitútu farmakologického výskumu v Miláne. Talianski výskumníci vedení Cristinou Bosettiovou v nej analyzovali výsledky troch predchádzajúcich štúdií, zahŕňajúcich 965 pacientov s rakovinou a 1779 ľudí, ktorí boli v nemocnici pre inú príčinu. Dali im vyplniť dotazníky o tom, ako sa stravujú, či pijú alkohol a fajčia a či a ako často berú aspirín.

Ukázalo sa, že u tých, ktorí berú aspirín pravidelne viac ako päť rokov, sa znížil výskyt rakoviny úst a hltanu o tretinu. Mnohí z nich brali bielu tabletku kvôli tomu, aby si znížili riziko srdcových chorôb.

Iné výskumy ukázali preventívne pôsobenie kyseliny acetylsalicylovej aj pri ďalších druhoch zhubných nádorov, napríklad pri rakovine pľúc, močového mechúra, vaječníkov alebo dokonca rakoviny žalúdka (v kombinácii s magnéziom). To je zvlášť pozoruhodný výsledok, pretože jedným z najvýraznejších vedľajších účinkov aspirínu môže byť poškodzovanie žalúdočnej sliznice, spojené s krvácaním žalúdka.

Iný výskum hovorí aj o tom, že aspirín spomaľuje pokrok choroby, ktorá môže u diabetikov viesť až k slepote.

New Scientist: Na obzore vitamín S

V časopise New Scientist zhrnul účinky acetylsalicylovej kyseliny jej nadšený propagátor Gareth Morgan, praktický lekár z Walesu. Napísal, že okrem vitamínov A až H, K, M, P, T a V niet vážnych námietok, aby ich rady nerozšíril aj vitamín S (z anglického salicylate - kyselina salicylová). Spĺňa totiž jednu zo základných definícií vitamínu, pretože ľudské telo si ho nedokáže samo vyrobiť. Jeho nedostatok sa tiež neprejaví ihneď, ako pri mnohých iných vitamínoch (s výnimkou vitamínu C), ale postupne zvyšuje náchylnosť organizmu na choroby, spojené so starobou (rakovina, infarkt, mozgová mŕtvica, alzheimer).

"Strava ľudí zrejme kedysi pozostávala z malého, ale významného množstva salicylových kyselín, obsiahnutých v ovocí a zelenine," píše Morgan. "Možno ich považovať za rovnocenné s vitamínmi a antioxidantmi, ktoré sú nevyhnutné pri udržiavaní zdravia."

Obsah salicylových kyselín sa však v ovocí a zelenine znížil, a okrem toho veľa obyvateľov Západu nedodržiava správnu životosprávu (minimálne päť porcií ovocia alebo zeleniny). Aj preto narastá výskyt civilizačných ochorení.

90 percent pacientov podľa Morgana môže po konzultácii s lekárom bez problémov brať aspirín, ibuprofen alebo iné podobné lieky.

Za jednu zo zaujímavých hypotéz mechanizmu ich protirakovinového účinku považuje predpoklad, že v poškodených rakovinových bunkách dokážu vyvolať apoptózu (donútia ich, aby spáchali "samovraždu"), čo sa už potvrdilo v laboratóriu. A okrem toho je dostatočne preukázaný účinok aspirínu pri spomaľovaní aktivity enzýmu COX-2, ktorá je zrejmá v zápaloch a mnohých typoch zhubných nádorov. Aké (a či vôbec) existuje spojenie medzi zápalom a vznikom rakoviny, zostáva nejasné.

Ešte presne nevieme, ako pôsobí

Väčšina vedcov aj lekárov však zatiaľ takmer jednohlasne komentuje výsledky výskumov triezvo. Zväčša ich považujú za povzbudzujúce, ale netrúfajú si odporúčať aspirín alebo ibuprofen trebárs ako prevenciu rakoviny alebo Alzheimerovej choroby, najmä bez porady s odborníkom. Niekedy by totiž mohli narobiť viac škody ako úžitku, napríklad u tehotných a dojčiacich žien, u mladých ľudí alebo u tých, ktorí trpia alergiou na kyselinu acetylsalicylovú.

Rovnako naivné by bolo myslieť si, že jedna malá tabletka môže nahradiť pravidelné odborné vyšetrenia najviac ohrozených orgánov, najmä u starších ľudí.

Hlavný dôvod doterajšej prevažujúcej skepsy je však ten, že vedci ešte neodhalili presný mechanizmus, akým nesteroidné protizápalové lieky proti rakovine pôsobia, a teda ani správne (a možno aj individuálne) dávkovanie. V niektorých výskumoch sa paradoxne ukázala dávka okolo 100 mg aspirínu účinnejšia ako 325 mg; nik netuší, prečo. Rovnako nejasné je, prečo niekedy ibuprofen účinkuje lepšie ako aspirín.