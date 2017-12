EÚ schválila zákon proti pirátom

Európsky parlament minulý týždeň schválil direktívu na ochranu pred falšovateľmi obchodných značiek a porušovateľmi autorských práv, ktorá sa týka aj ľudí sťahujúcich hudbu z internetu.

17. mar 2004 o 0:00

Polícia likviduje tovar s falošnými značkami v Číne. FOTO - ČTK/AP





Napriek snahe nahrávacích spoločností presadiť čo najprísnejšie sankcie aj pre bežných používateľov bola direktíva na poslednú chvíľu pozmenená tak, že väčšina postihov hrozí len porušovateľom autorského práva, ktorí z neho priamo profitujú. V jednom z dodatkov sa doslova uvádza, že zákon by nemal byť použitý proti ľuďom, ktorí si sťahujú hudbu alebo filmy z internetu "v dobrej viere" a len pre svoje osobné použitie.

V tomto zmysle by mali do dvoch rokov upraviť všetky členské štáty Únie vrátane Slovenska svoju legislatívu. Dnes za sťahovanie MP3 z internetu v niektorých štátoch hrozí väzenie, inde nie je vôbec trestné. Európanom by podľa nových pravidiel už nemalo hroziť, že im do bytu vtrhne polícia, pretože ich dieťa si z internetu sťahovalo nelegálne filmy. Poslanci takisto neumožnili viesť proti porušovateľom autorských práv trestné stíhanie, ale pripúšťa sa len civilný súd.

Pirátom a falšovateľom na "komerčnej úrovni", ktorí predávajú nelegálne CD nosiče, ale napríklad aj oblečenie pod falošnými značkami, naopak hrozia podľa novej legislatívy prísne postihy. Európski poslanci síce vypustili paragraf umožňujúci ich uväznenie, hrozí im však domová prehliadka, okamžité zmrazenie bankových účtov a prepadnutie vecí, ak o to sudcu požiada firma, ktorej autorské práva boli porušené.

Direktíva bola schválená 330 hlasmi proti 151 v skrátenom legislatívnom konaní normálne určenom len pre zákony, pri ktorých "nie je potrebná verejná diskusia". Tento postup kritizovali niektoré organizácie na ochranu práv spotrebiteľov, podľa ktorých sú zároveň formulácie zákona aj po vypustení najprísnejších odsekov stále príliš vágne a direktíva môže byť v budúcnosti použitá i na stíhanie jednotlivcov sťahujúcich si hudbu len pre vlastnú potrebu.

Pôvodný návrh predložený parlamentu obsahoval aj konkrétne sankcie za porušenie autorských práv - pokuta sa mala rovnať dvojnásobku ceny nelegálne získaného softvéru či hudby. Nakoniec sa do direktívy dostala možnosť udeliť pokutu "zodpovedajúcu škode a dostatočne odstrašujúcu".

(tb, bbc)