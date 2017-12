Jedenásť najpraktickejších vynálezov

Visacia zámka, ktorú možno namiesto kľúčikom otvoriť nastavením hesla, bežného anglického slova, sa stala víťazom tohtoročnej súťaže o najpraktickejší vynález zjednodušujúci ľuďom život. Súťaž každoročne vyhlasuje americký predajca kancelárskych potrieb Staples a autor víťazného "WordLocku" Todd Basch z Kalifornie (na snímke ČTK/AP) môže okrem odmeny 25-tisíc dolárov počítať aj s príjmami z licencií, keď sa jeho produkt dostane do obchodov. Do súťaže sa tento rok prihlásilo viac než 8300 vynálezcov a o víťazovi okrem odbornej poroty rozhodovalo aj 147-tisíc internetových hlasujúcich. Prinášame vám prehľad originálnych myšlienok, ktoré sa dostali do finále.

Zošívačka na steny

Problém: Ako pripnúť viac vecí zároveň na nástenku, ak máte len dve ruky?

Riešenie: Nancy Garnerová vymyslela "zošívačku", ktorá sa dá prichytiť na ruku a tak umožňuje pripevňovať veci na zvislé plochy len s použitím jednej ruky - druhá zostane voľná pre podávanie ďalších kusov papiera. Ocenia ju vraj najmä učitelia pripravujúci nástenky.

Vždy bezdrôtovo

Problém: Telefóny s káblom pre pevné linky sú nepohodlné, bezdrôtové zasa drahé.

Riešenie: Prístroj CallDaddy ("Zavolaj ockovi") od Richarda Brulla umožní jednoducho premeniť akýkoľvek telefón na bezdrôtový: kábel nahradia dva malé vysielače, ktoré sa pripoja k slúchadlu a na druhej strane k základni telefónu.

Vodovzdorný papier

Problém: Obyčajný papier sa pri gumovaní aj kontakte s vodou rýchlo ničí, text na plastovej tabuli sa zasa príliš ľahko zotiera.

Riešenie: Russel Dian z New Yorku vynašiel nový materiál vhodný do školských tried i na obchodné prezentácie, na ktorý možno písať ceruzkou a ľubovoľne veľakrát text gumovať. Materiál je zároveň vodovzdorný a napísaný text nemožno náhodne zotrieť rukou.

Skutočne presné strihanie

Problém: Ako strihať skutočne rovno?

Riešenie: Arra David z New Hampshire vymyslel Exact-cut, nožničky, ktoré na papieri vytvoria svetelnú líniu vodorovnú s jeho okrajom, pomocou ktorej môžete strihať vždy presne.

Z-klince

Problém: Do ľahkých a mäkkých stien, napríklad oddeľujúcich pracovné miesta v kanceláriách, nemožno zabíjať bežné klince.

Riešenie: Pomôžu klince v tvare Z, ktorý vymyslel John Olsen z Južnej Dakoty - dajú sa jednoducho zatlačiť do steny prstom, a pritom udržia aj obraz v ráme.

Rozpínajúce sa obálky

Problém: Veci posielané poštou majú najrôznejšie rozmery, ale obálok je len niekoľko druhov.

Riešenie: "Pop" obálky od Lisy Trusiani Parkerovej sa dajú zväčšovať alebo zmenšovať v oboch rozmeroch tak, aby sa presne prispôsobili obsahu a nezaberali zbytočne veľa miesta.

Ergonomické perá a nožnice

Problém: Pri dlhšom používaní pera alebo nožníc z nich bolia prsty.

Riešenie: Perá od Locka Whitea z Virgínie sú pokryté vrstvou plastu, ktorý sa dokáže človeku prispôsobiť. Pred prvým použitím ich stačí zahriať a stlačiť tak, aby sa vytvarovali podľa ruky človeka, ktorý ich bude používať.

Penožrút

Problém: malé kúsky peny, ktorá sa používa na vyplnenie škatúľ pri sťahovaní či zasielaní krehkého tovaru poštou, majú negatívny elektrický náboj, a preto upchávajú vysávače a ťažko sa zbierajú rukami.

Riešenie: "Penožrút" (Peanut Eater) od Tonyho Millera z Kalifornie sa dá ľahko pripevniť k akémukoľvek vysávaču a zabezpečí odchytenie nezbedných kúskov.

Bezpečné pripináčiky

Problém: Pripináčiky nás pri vyberaní zo škatuľky často popichajú.

Riešenie: Pripináčiky z dielne Iana Swansona majú okolo kovových hrotov chrániče, ktoré sa odhrnú, až keď pripináčik začnete silou zatláčať do materiálu tvrdšieho ako váš prst.

Gumičky s nápismi

Problém: Ak niečo zabalíte a previažete gumičkou, neskôr nebudete vedieť, čo v balíku je.

Riešenie: Adrian Chernoff z Michiganu ponúka gumičky s pripevnenými štítkami, na ktoré možno napísať pár slov o obsahu zviazaného balíčka.

