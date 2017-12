Počítače sú mimoriadne neekologické

Neustále zrýchľovanie počítačov, ktoré so sebou prináša aj úspory spotrebovanej energie, nezmenšuje ekologickú záťaž, ktorú ich výroba prináša, situácia sa naopak stále zhoršuje. To je záver najnovšieho výskumu skupiny Organizácie spojených národov.

17. mar 2004 o 0:00 (tb)

Na výrobu typického počítača s monitorom vážiaceho 24 kilogramov sa spotrebujú fosílne palivá v objeme desaťnásobku ich hmotnosti, uvádza sa v štúdii. Okrem 240 kilogramov paliva na výrobu počítača treba aj 22 kilogramov chemikálii a 1,5 tony vody.

V porovnaní s počítačmi je tak napríklad výroba áut alebo chladničiek, ktoré sú považované za veľkú záťaž pre životné prostredie, mimoriadne ekologická - na výrobu auta sa spotrebuje palivo maximálne v objeme dvojnásobku jeho hmotnosti.

Vo svete sa pritom vyrába 130 miliónov počítačov ročne, čo má podľa OSN značný negatívny dosah na životné prostredie, keďže mnohé z použitých chemikálií sú vysoko toxické a množstvo spotrebovaných fosílnych palív zasa prispieva ku globálnemu otepľovaniu.

Problémom je však najmä veľmi krátka životnosť typického počítača - majitelia vo vyspelých krajinách ich veľmi rýchlo vymieňajú za nové a staršie najskôr skladujú doma a potom vyhadzujú do smetí vrátane súčiastok obsahujúcich toxické látky.