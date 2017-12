Deus Ex: Invisible War - Návrat legendy

Nekorunovaný kráľ moderných RPG hier Deus Ex nemohol zostať bez pokračovania. To s niekoľkomesačným oneskorením prichádza konečne aj na európsky trh. Žiaľ, hoci Deus Ex: Invisible War rozhodne patrí do kategórie výborných hier, je takmer isté, že sa nedočká iba pochvál. Základy tejto hry boli oproti predchodcovi výrazne zmenené, a to sa nejednému fanúšikovi nebude páčiť. Hra bola pôvodne vyvíjaná pre konzolu Xbox a to vyústilo do mnohých zjednodušení. Z RPG hry v 3D akčnom kabáte sa stala 3D akčná hra s veľkou voľnosťou a niekoľkými RPG prvkami. Atmosféra pochmúrnej budúcnosti plná mocenských konšpirácií a moderných nanotechnológií síce zostala zachovaná, ale detailne spracovaného sveta sme sa už nedočkali. Minulosťou sú aj rozsiahle dialógy či zlepšovania rôznorodých vlastností hlavného hrdinu. Niekto sa dokonca až pohorší nad prítomnosťou iba jediného druhu nábojov. Verte však, že autori zapracovali na iných zdrojoch hrateľnosti a Invisible War je možno výrazne odlišné, ale stále skvelé pokračovanie. V prvom rade poteší obrovská voľnosť rozhodovania v rámci stále veľmi pútavého príbehu. Každú situáciu môžete vyriešiť množstvom násilných alebo mierumilovných riešení. K tomu sú uspôsobené aj úrovne plné rôznorodých ciest a možností. Navyše si však môžete prakticky počas celej hry vyberať, komu sa budete zodpovedať a ktorej strane príbehu pomôžete. Žiadna voľba nie je jasne biela alebo čierna a každé rozhodnutie môže vychádzať iba z vášho svedomia. Celok tak pôsobí prirodzenejšie a vy si môžete oveľa lepšie vychutnať každý moment hry. Ďalšou zmenou je väčšia sloboda pri voľbe nanotechnologických modifikácií hlavného hrdinu a širšie voľby úprav niekoľkých vlastností strelných zbraní. Aj technologické spracovanie však vyvolá vlnu rozporuplných reakcií. Obrovské hardvérové nároky len z časti ospravedlňuje nevídaná práca so svetlom, kvalita textúr navyše nie je nijako oslnivá. Výrazne menšie úrovne sú zasa daňou za obmedzenia Xboxu. Hudobne a zvukovo už však nemôžeme vyčítať nič. DE: Invisible War si tak síce obľúbia iba hráči, ktorí sú ochotní akceptovať zmenu. Ostatní však jej odmietnutie môžu ľutovať. MICHAL GARDIAN